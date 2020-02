FC Twente haalt na bizarre week alles uit de kast tegen AZ

Calvin Verdonk (FC Twente) probeert te voorkomen dat Ferdy Druijf van AZ op doel schiet. Beeld BSR Agency

Alsof er nooit iets is gebeurd, zo loopt Wout Brama na de zege van FC Twente op AZ met zijn teamgenoten een ereronde langs het uitgelaten publiek. Gestoken in een trainingspak en dikke winterjas klapt en zwaait hij naar de fans. De 33-jarige middenvelder zit zaterdagavond 90 minuten op de bank. Toch zijn alle ogen in de van emotie overlopende Grolsch Veste op hem gericht.

De knappe overwinning (2-0) op het apathische AZ is het onverwachte slotstuk van een bizarre week. In Enschede en omstreken ging het in aanloop naar het duel met de nummer twee van de eredivisie niet over de opstelling en tactiek, maar waren de opgewachte spelersbus na de nederlaag tegen FC Emmen en uitgelekte gesprekken, waarin de technische staf karaktermoord pleegde op clubicoon Brama, het onderwerp van gesprek.

Uitgelekte tapes

De routinier, bezig aan zijn elfde seizoen bij Twente, werd vanaf de winterstop tot onbegrip van de supporters door trainer Gonzalo García stelselmatig buiten de wedstrijdselectie gelaten. Op de via RTV Oost uitgelekte tapes werd duidelijk waarom. ‘Wout werkt op de spelersgroep als, ik wil niet zeggen vergif, maar hij is wel iemand die voor wrijving zorgt’, fulmineerde keeperstrainer Sander Boschker, die samen met Brama onderdeel uitmaakte van het kampioensteam van 2010. ‘Wout denkt dat hij hier de man is.’

En ook García liet er tegenover de boze supporters geen misverstand over bestaan. ‘Wout heeft veel macht. Hij heeft jullie, de fans achter zich. Hij heeft lijntjes naar de pers. En hij heeft een slechte invloed in de kleedkamer.’ Het vlammetje werd plots een uitslaande brand. Het doodvonnis van Brama bij Twente was getekend.

Zijn plotselinge terugkeer in de selectie tegen AZ kon dan ook niet anders worden uitgelegd als een diepe buiging van García naar de supporters, daarmee zijn geloofwaardigheid op het spel zettend. Na de overwinning op AZ wil hij weinig meer kwijt over ‘Brama-gate’. ‘We zijn een familie en soms is er een ruzie nodig om tot iets moois te komen. Alleen moet zoiets in de familie blijven. Dat hebben we geprobeerd, maar is niet gelukt.’

Supporters van FC Twente vertonen een spandoek met een tekst refererend aan technisch directeur Ted van Leeuwen. Beeld BSR Agency

Gejuich

Voor de wedstrijd is de spanning al voelbaar in het stadion. Als de speaker de namen van de wisselspelers opnoemt, klinkt gejuich vanaf de tribunes als de naam van Brama door de boxen schalt. Kiezen de fans massaal zijn kant? En hoe reageren zij op García en Boschker, het andere clubicoon wiens standbeeld voor de hoofdingang eerder die week met vuilniszakken werd ingepakt? Het zijn sluimerende vragen die zaterdag als een deken boven de Grolsch Veste hangen.

Het antwoord volgt na 24 minuten als de fanatieke supporters in VAK-P drie spandoeken ontrollen. Wout = Twente, Sander = Twente, Ted = Twexit. Niet Brama, Boschker of García zijn de gebeten hond. Technisch directeur Ted van Leeuwen wordt verantwoordelijk gehouden voor de niet van kwaliteit overlopende selectie die hij samengesteld heeft. Al presteert de promovendus als nummer twaalf van de eredivisie naar behoren.

Met het mes op de keel laat Twente zich van zijn beste kant zien. AZ wordt vanaf de eerste minuut onder druk gezet. Alsof de spelers de schade die de club zichzelf de afgelopen week aanrichtte, binnen 90 minuten willen herstellen. Het zorgt voor surrealistische taferelen bij de gevallen grootmacht. Twente overklast het veelgeprezen AZ. Op de tribunes zorgen de fans voor een kampioenswaardige temperatuur en Giorgi Aburjania en Queensy Menig zetten de thuisploeg al snel op een riante voorsprong.

Chaos

Na afloop is Brama niet beschikbaar voor de pers. Alleen spelers die hebben gespeeld, komen hun zegje doen, zo luidt de regel. Dus doen doelman Joël Drommel en aanvoerder Peet Bijen opzichtig hun best om het niet over de ‘Brama-affaire’ te praten. ‘Natuurlijk merk je dat er chaos is, maar ik wil het er niet te veel over hebben’, aldus Drommel die na rust met een katachtige redding voorkomt dat Dani de Wit AZ terugbrengt in de wedstrijd. En Bijen op de vraag of het prettig was dat Brama weer bij de selectie zat? ‘Ik ga daar niet op in.’

In Enschede dansen ze op een vulkaan zonder dat ze hun voeten willen branden. Al kan Drommel het niet laten toch iets te zeggen over Brama. ‘Persoonlijk had ik het mooi gevonden als Wout de laatste minuten had mogen invallen.’

Door de overwinning op AZ komt de borrelende vulkaan niet tot een eruptie. De vraag is hoe lang de situatie houdbaar blijft nu García aan geloofwaardigheid heeft ingeboet. Drommel kijkt nergens meer van op. In de zes jaar dat hij bij Twente onder contract staat, maakte hij naar eigen zeggen al van alles mee. ‘Maar laten we hopen dat het komende week weer wat rustiger is.’