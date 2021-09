FC Sheriff: gloednieuwe club en reuzendoder in de Champions League

Sebastien Thill van FC Sheriff wordt omhelsd door een ploeggenoot na zijn winnende treffer. Beeld REUTERS



Spelers zakten geëmotioneerd door de knieën. Een verdediger vloog de Griekse keeper Giorgos Athanasiadis, goed voor een cruciale redding of acht, in de armen. Een hossende coach. Voetbalschoenen, scheenbeschermers en de zwarte uitshirts vlogen door de lucht. Het leek dinsdagavond wel alsof – de tot voor kort vrijwel onbekende club –FC Sheriff in het Madrileense Santiago Bernabéu de Champions League gewonnen had, en niet gewoon een groepswedstrijd aan het begin van de belangrijkste Europese voetbalcompetitie.

Grote winnaar

Voor de spelers van FC Sheriff zal het zo ook hebben aangevoeld. Hoewel in mei 2022 zonder twijfel een grootmacht als Manchester City of Bayern München de cup met de grote oren zal bemachtigen, is FC Sheriff Tiraspol voor nu de grote winnaar van dit Champions League-seizoen.

Dat begon voor FC Sheriff al afgelopen zomer. Terwijl Europa naar de halve finales van het EK keek, begon de Transnistrische club aan de eerste van vier kwalificatierondes. Het versloeg daarin veel grotere clubs als Rode Ster Belgrado en Dinamo Zagreb. Uit de loting voor de groepsfase kwamen vervolgens recordhouder Real Madrid, de Italiaanse kampioen Inter en Shakhtar Donetsk. Een mooie beloning leken die duels voor het kwalificatiegezwoeg, zes onvoorstelbare affiches voor in het clubmuseum.

En nu, na twee rondes en twee overwinningen, staat FC Sheriff bovenaan in de poule. En dat voor een club waar spelers tot voor kort slechts droomden van Champions League-deelname. Sébastien Thill, de man die dinsdagavond met een snoeihard schot met buitenkant links de winnende treffer tegen Real (2-1) binnen schoot, heeft op de kuit van dat linkerbeen een tatoeage van zijn eigen beeltenis. In het droomwolkje erboven is de cup met de grote oren te zien.

Sheriff-TV en Sheriff-kaas

De twee overwinningen van Sheriff, eerder won het al van Shakhtar Donetsk, zijn een bijzondere prestatie van een club uit een land dat – op papier – niet bestaat. Vanwege het geld en gas uit Rusland heerst in de regio binnen de landsgrenzen van Moldavië een sterk Sovjetsentiment. Hamer en sikkel in de vlag, straten waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. De geheime dienst heet KGB en de voertaal is Russisch.

Het standbeeld van Vladimir Lenin (met cape) in Tiraspol. Beeld AP

Sinds de onafhankelijkheidsverklaring in 1990 is de economie nagenoeg in handen van één conglomeraat, Sheriff, opgericht door twee voormalige Sovjet-politieagenten. Er zijn Sheriff-benzinestations, er is een Sheriff-televisiestation en inwoners doen hun boodschappen in Sheriff-supermarkten met Sheriff-kaas en Sheriff-melk. Ook het landsbestuur is van Sheriff-huize: huidig president Vadim Krasnoselski is een oud-medewerker van Sheriff.

In 1997 moest daar een nieuwe nationale trots bijkomen en zag FC Sheriff Tiraspol het levenslicht. Met het geld van het monopoliebedrijf en een vrachtlading Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse spelers kwam ook het succes. Begonnen op het derde niveau werd de club in twaalf jaar tijd recordkampioen van Moldavië. Vorig jaar won FC Sheriff de Divizia Naționala met een doelsaldo van 116-7 en een voorsprong van zestien punten op nummer twee Petroclub. Het nationale team van Moldavië speelt inmiddels zijn interlands in het moderne Sheriff Stadion.

Marktwaarde

De dominantie in de Moldavische competitie, maakt het Europese succes niet vanzelfsprekend. De ploeg die dinsdagavond op het veld stond, met louter spelers van buiten Moldavië, heeft volgens transfermarkt.nl een marktwaarde van 6,25 miljoen euro. Ter vergelijking: Mariano Díaz, de derde spits van Real, heeft een marktwaarde van 10 miljoen euro. De Luxemburgse matchwinner Thill zat vorig seizoen nog te verpieteren op de bank van Russische degradatiekandidaat PFK Tambov.

Het Europese voetbalsucces maakt FC Sheriff tot trots van Transnistrië, met Sovjetliederen op de tribune. Ondanks de onderdrukking van de Moldavische minderheid in Transnistrië moeten de Moldaviërs daar in mee. ‘Ik ben erg trots dat een van onze clubs zo ver is gekomen’, zei directeur van de Moldavische voetbalbond onlangs in The Guardian. ‘We hopen dat het een positieve impact kan hebben op investeringen in de sport en op onze reputatie.’