FC Qarabag Agdam brengt woensdagavond bij zijn eerste thuiswedstrijd in de Champions League tegen AS Roma een ode aan een gedoemde stad en een vergeten oorlog. De kampioen van Azerbeidzjan, die oorspronkelijk uit Karabach komt en nu in Bakoe speelt, trekt bij zijn primeur een recordaantal van 60 duizend toeschouwers. De 2-1 nederlaag doet ze niets. Qarabag balt een vuist tegen Armenië, dat de herinnering aan Agdam nooit zal kunnen uitwissen.



In 2012 publiceerde Arthur Huizinga het boek Nooit een thuiswedstrijd. Een voetbaloorlog in de Kaukasus. De titel is nog altijd actueel, want Qarabag speelt zelfs in Bakoe geen thuiswedstrijd tegen AS Roma. Het Olympisch Stadion was het pronkstuk van de Europese Spelen in 2015 en vormt volgend jaar het decor voor de finale van de Europa League. In 2020 wordt in het Olympisch Stadion een deel van het EK afgewerkt.