FC Groningen maakt in zes doldwaze minuten het verschil tegen PSV

Vlak voor tijd maakt Joey Pelupessy met de vierde Groningse treffer aan alle onzekerheid een eind. PSV krijgt met 4-2 klop in de Euroborg. Beeld ANP

Ruud van Nistelrooij schudde een keer met zijn hoofd toen hem werd gevraagd naar de zes doldwaze minuten, kort voor rust tegen FC Groningen. Een bizarre samenloop van omstandigheden was de conclusie van de PSV-trainer. Iets verderop zei collega Frank Wormuth dat zijn ploeg perfect had toegeslagen op het moment dat PSV even niet bij de les was.

FC Groningen - PSV (4-2) was een even krankzinnig als spectaculair duel, met die even onverwachte als opwindende fase voor de rust waarin een goed spelend PSV ogenschijnlijk uit het niets in elkaar stortte. In een mum van tijd incasseerden de Eindhovenaren drie doelpunten en keken ze tegen een 3-0-achterstand aan, tot pure vreugde dan wel ongeloof van 21 duizend toeschouwers.

De drie doelpunten contrasteerden niet alleen met het spelbeeld, maar ook met de staat waarin beide clubs verkeerden. Na vier nederlagen op rij en matig spel heerste een negatief sentiment rondom Groningen, terwijl PSV de laatste weken werd geprezen om zijn stabiliteit. In een sfeervol Euroborg stond de wereld plots op zijn kop.

Veel kritiek

‘Dit is wat voetbal zo mooi maakt’, zei Wormuth. ‘Als David tegen Goliath speelt, dan wint Goliath normaal. Maar David heeft vandaag op de juiste momenten toegeslagen en dan is plots alles fantastisch.’ Daarmee refereerde de Duitse coach indirect naar de afgelopen weken waarin hij veel kritiek te verduren kreeg.

Regionale media constateerden dat de trainer, die deze zomer overkwam van Heracles Almelo, niet wist welke richting hij met zijn ploeg op wilde. Het resultaat: het ambitieuze Groningen vond zichzelf na tien speelronden terug op een teleurstellende zestiende plek, die aan het eind van het seizoen zou leiden tot nacompetitie.

Alleen daarom al was het bijzonder om te zien wat de drie doelpunten in een flits teweegbrachten. Alsof alle opgekropte frustratie plots werd afgeschud. ‘Sta op voor Groningen’, zong het thuispubliek dat dit seizoen nog nauwelijks verwend was. ‘Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht, maar je hoopt er wel op’, zei Wormuth over het slot van de eerste helft.

Onverklaarbaar

Even onverklaarbaar was de manier waarop PSV na een fout van Armando Obispo wel heel snel implodeerde. De verdediger verspeelde de bal aan Ngonge die doelman Walter Benitez nog op zijn weg vond. In de rebound scoorde Pepi. ‘Zij kregen energie en wij waren het even kwijt’, constateerde Luuk de Jong. ‘PSV was even niet gefocust’, zag Wormuth.

Groningen profiteerde via een kopbal uit een hoekschop van de uitblinkende verdediger Radinio Balker. Een minuut later verspeelde Ibrahim Sangaré de bal, waarna Ngonge laag en droog raak schoot. Het was alweer het zeventiende tegendoelpunt in de competitie, terwijl PSV de laatste wedstrijden juist aan stabiliteit gewonnen leek te hebben.

‘Ik vond niet dat we instortten en het had ook niks met een gebrek aan balans in het team te maken. Ik zie de tegendoelpunten als incidenten’, aldus Van Nistelrooij. ‘Je kan een keer een persoonlijke fout maken of een spelhervatting tegen krijgen, maar als het achter elkaar gebeurt, dan wordt het te veel.’

Voor PSV was er tot de 39ste minuut eigenlijk weinig aan de hand in Groningen. De ploeg controleerde de wedstrijd en liet opnieuw zien dat het beter is gaan voetballen sinds de afstraffing bij Cambuur Leeuwarden, ruim drie weken geleden. Hoe was de wedstrijd gelopen als Guus Til een van de twee grote kansen in het eerste kwartier wel had gemaakt?

Spektakel alom

Na de rust ontspon zich een heerlijk voetbalgevecht. PSV, gesteund door de 3-1 van Sangaré in de blessuretijd van de eerste helft, wilde de achterstand zo snel mogelijk wegpoetsen, terwijl Groningen zich kranig verweerde en gevaarlijk bleef in de tegenaanval. Het was bijna niet bij te houden hoeveel kansen er over en weer vielen. Spektakel alom.

‘Onze vechtlust was geweldig, maar we hebben ook geluk gehad’, was Wormuth realistisch. PSV kopte twee keer op de lat, zag ballen van de doellijn gered worden of mikte zelf niet goed genoeg. En anders was daar nog doelman Jan de Boer, die na afloop minutenlang werd toegezongen door de harde kern. Alleen Til kopte raak. De Jong: ‘Je maakt het niet vaak mee dat je zoveel kansen creëert en maar twee keer scoort.’

Het bleek niet voldoende om de zes minuten van implosie weg te poetsen. ‘We willen dit gevoel meenemen naar de volgende wedstrijden’, aldus Wormuth, die de ingevallen Joey Pelupessy in blessuretijd de 4-2 zag maken.

En Van Nistelrooij: ‘Als ik kijk naar hoe wij gespeeld hebben, dan was het gewoon een heel goede wedstrijd van ons. Dat klinkt raar, want het resultaat is heel slecht. Die zes minuten hebben ons de wedstrijd gekost.’