FC Groningen laat Ajax alle hoeken van het veld zien

Het was een zalige en zonnige voetbalmiddag in Groningen. Verdiende zege voor de thuisclub. Ajax was afgejaagd. Overrompeld. Weggeveegd, op de slotfase na, toen middenmoter FC Groningen het ene been nauwelijks nog voor het andere kreeg, massaal verdedigde en de 2-1 over de streep trok. Sleepte. ‘We hebben gevochten voor elke grasspriet’, zei trainer Danny Buijs. ‘We zijn enorm blij en trots.’

FC Groningen deed waarvan Ajax doorgaans baalt. Zeer fysiek voetballen. Overal bij zijn, overal opvliegen, de overtreding niet schuwen. Het hart laten overlopen van enthousiasme, een speelstijl die gekoppeld was aan behoorlijke kwaliteit, ook van zelf opgeleide spelers als de 19-jarige Daniël van Kaam uit Appingedam. De mensen op de tribunes ramden elkaar van plezier op de schouders. Vaak is schraalhans keukenmeester in voetballend Groningen, maar voor deze gelegenheid kreeg de stad een degelijk bereid feestdiner te verstouwen.

En Ajax? In december al twee keer verloren, van Willem II en AZ, en nu alweer een nederlaag bijgeschreven in de competitie die de titel moet opleveren. Ajax is nog koploper, met drie punten voorsprong op AZ, maar gekscherend gesteld: de kloof met Feyenoord is nog slechts tien punten, om aan te geven hoe de ontwikkelingen in de eredivisie zich voltrekken. Net als Ajax verloor Feyenoord slechts drie competitieduels.

‘Een matige eerste helft’, oordeelde trainer Erik ten Hag over zijn elftal. ‘Met name aan de bal. Dan krijg je het spel dat Groningen wenst, met veel duels. En dan waren de tegengoals ongelukkig. Maar dat roep je over jezelf af als je deze houding hebt.’

Hakim Ziyech

Ajax heeft zich qua ideeën goeddeels overgeleverd aan Hakim Ziyech, en die is geblesseerd, net als David Neres, Daley Blind en doelman André Onana. Maar ja, vier ontbrekende basisspelers, dat hebben andere clubs zo vaak, en die hebben geen selectie als Ajax.

En dan oogde de voorhoede opeens oud, met de 31-jarige Dusan Tadic, de 33-jarige Ryan Babel. Met de 30-jarige Siem de Jong als meest offensieve middenvelder, voor het eerst in de basis bij een competitieduel in bijna twee jaar. De Jong liep verloren rond. Babel en Quincy Promes zijn ook geen mannen van de allerkleinste ruimte. En dat deed Groningen goed, de ruimte op zijn allerkleinst houden. Het Amsterdamse aanvalsspel oogde stoffig, onnauwkeurig, traag en zonder perspectief.

Tadic heeft het momenteel net niet. Ziyech staat doorgaans aan het begin van veel moois. De Jong moest nu aan het einde staan. Maar wie was dan het begin? Ryan Gravenberch of Donny van de Beek? Ook zij zijn geen mannen van grote ideeën. Het is ook moeilijk openingen te vinden in al die drukte, want Groningen trok een muur op. Pas na de 2-0 kwam het opportunisme, met Lassina Traoré, aangever Carel Eiting en Klaas-Jan Huntelaar. Het opportune spel had Ajax met geluk nog een punt opgeleverd.

FC Groningen voetbalde als zijn trainer Buijs vroeger, alsof het elftal vooraf was gedompeld in een ketel wilskracht. Hard, geconcentreerd, vol op de tegenaanval. Rechtsachter Deyovaisio Zeefuik, international van Jong Oranje en een van de vijf spelers van FC Groningen met een verleden bij Ajax, ging voor in de strijd. Hij is de vleesgeworden spierbundel die nog goed voetbalt ook. Hoe hij Ryan Babel een keer van het veld schepte, bijna letterlijk, als een bulldozer, was typerend voor deze wedstrijd.

Weinig creativiteit

De supporters zien vaak doodsaaie wedstrijden in Groningen, omdat Groningen als zoveel clubs het spel niet echt kan maken en de tegenstander zich terugtrekt. Mede daarom vallen de toeschouwersaantallen tegen. Met Ajax op bezoek liep de groene kathedraal vol gelovigen. Ajax zocht de aanval, al gebeurde dat met weinig creativiteit en in traag tempo.

Groningen loerde en scoorde uit zijn eerste mogelijkheid, na een prachtige dieptepass van Django Warmerdam tussen twee verdedigers door. Kaj Sierhuis, de oud-Ajacied die werkte voor zeven, tilde de bal via doelman Bruno Varela in het doel. Varela verving de geblesseerde Onana.

Ook een paar maanden geleden in Amsterdam en de laatste keer vorig seizoen, beide keren met Ziyech, was het trouwens lastig voor Ajax. Ajax kreeg nauwelijks een kans, op een misser van Babel voor rust na. Kort na rust stond het zelfs 2-0, toen jongeling Sam Schreck zich op links vrijspeelde en laag voorzette. De schuiver van Ramon Pascal Lundqvist was matig, maar Lisandro Martinez veranderde de bal van richting.

Het offensief van Ajax leverde slechts één treffer op, toen Donny van de Beek uithaalde na terugleggen van Tadic met de borst. Een prachtige zucht van opwinding en opluchting golfde door het stadion bij het slotsignaal.