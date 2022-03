FC Groningen klopt FC Utrecht met 1-3, Utrecht-coach Hake verder onder druk

Mo El Hankouri (FC Groningen) in duel met Mark van der Maarel (FC Utrecht). FC Groningen won de wedstrijd met 1-3. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

De bal vloog vaak alle kanten op als een slecht luisterende hond. Trainers gilden, spelers gleden, duwden, botsten, sprongen en als de bal in hun buurt kwam, ramden ze die telkens zo hard mogelijk naar voren. Dit alles onder de warrige leiding van scheidsrechter Higler.

FC Groningen maalde er het minst om, want dat won met 1-3 van FC Utrecht. In de laatste minuten riepen supporters op de fanatieke Bunnik-side om het vertrek van FC Utrecht-coach René Hake.

Beide ploegen, zevende en achtste op de ranglijst, stevenen af op de play offs om Europees voetbal. Voor beide clubs is dat een must, maar liefst reiken ze nog wat hoger. Vooral FC Utrecht hunkert naar meer, al 52 spelers kwamen er de laatste vijf jaar naar Utrecht, maar het voetbal blijft ondermaats en ook qua resultaat zakt de ploeg van Hake, wiens contract afloopt, weg.

De voorsprong op het minimalistische FC Groningen van de na dit seizoen vertrekkende Danny Buijs bedraagt nog maar 4 punten. FC Groningen is de laatste maanden juist aan een behoorlijke opmars bezig, hoe armoedig het voetbal vaak ook is, en hoe weinig het ook scoort. Nog altijd heeft het een negatief doelsaldo (min 3). Maar strijd is er immer genoeg en met de 35-jarige aanvoerder Michael de Leeuw heeft Buijs een aanvaller in goede vorm.

FC Utrecht bracht zichzelf al vlot in de problemen toen doelman Fabian de Keijzer de bal te ver voor zich uit speelde. De Leeuw tikte hem weg, viel daarna over De Keijzer. Scheidsrechter Higler maande aanvankelijk De Leeuw om zich niet aan te stellen, maar kwam op aanraden van de videoscheidsrechter op zijn schreden terug en gaf een strafschop. El Hankouri trapte die feilloos binnen. Niet veel later ging het weer mis in de Utrechtse defensie toen De Leeuw na terugleggen van Strand Larsen vogelvrij kon uithalen voor 0-2. FC Groningen kon daarop achteroverleunen, maar de vijfmansdefensie stond alsnog grote kansen toe voor Douvikas en Van de Streek die deze onbenut lieten.

Die laatste mocht in de rust gaan douchen net als Remco Balk. De vervanger van Balk is versterking nummer 52. De Zweed Pontus Almqvist mag tot het eind van het seizoen weg uit de Russische competitie en had kennelijk geen last van zijn enorm lange reis vanuit grensstad Rostov. Vlot bereidde hij de 2-1 voor, met hulp van Groningen-doelman Leeuwenburgh die de bal uit zijn handen liet vallen waarna Ramselaar kon toeslaan. Kort daarop raakte De Leeuw de paal op aangeven van Dankerlui. Daarna was het weer de beurt aan Douvikas om gevaarlijk te worden, maar Leeuwenburgh redde knap op zijn kopbal en Van der Hoorn wist zich geen raad met de rebound.

Utrecht bleef aandringen. Groningen stond echter amper kansen meer toe en sloeg kort voor tijd toe toen de lamentabele Utrecht-defensie twee Groningen-aanvallers uit het oog verloor en spits Strand Larsen klinisch toesloeg.

Wat vooral in de lucht bleef hangen: hoe moet het verder met FC Utrecht, en met coach Hake waarin veel supporters nooit veel vertrouwen hadden? Mag hij zijn klus afmaken of kiest de clubleiding toch weer voor een nieuwe weg?