FC Groningen incasseert voorspelbare nederlaag tegen PSV

Azor Matusiwa in duel met Mohamed Ihattaren. Beeld VI Images

Binnen vijf dagen uitwedstrijden tegen PSV en Ajax; dan schrijf je als trainer in gedachten twee keer een voorspelbare nederlaag bij. Hoewel Groningen-coach Danny Buijs zijn spelers had opgedragen om ‘niet met poep in de broek te voetballen’, deden ze dat juist in de eerste helft tegen PSV.

Ondanks de schrikbarende terugval van PSV na rust werd de vierde thuiswedstrijd op rij afgesloten met een 3-1 zege en mag FC Groningen zich opmaken voor een volgende lijdensweg in Amsterdam, al beloofde Buijs plichtmatig beterschap. Hij mocht zich gelukkig prijzen dat zijn ploeg zaterdag PEC Zwolle had verslagen, waardoor een valse start als vorig seizoen in de kiem werd gesmoord.

Toch is PSV-Groningen typisch zo’n potje, waarbij trainer Mark van Bommel kan rouleren. En dus had hij zijn team na de remise met Ajax (1-1) op vier plaatsen gewijzigd in de wetenschap dat de selectie breed genoeg is. Zo keerde de Duitser Daniel Schwaab terug in de defensie op de plek die al door zijn landgenoot Timo Baumgartl was ingenomen en was Olivier Boscagli de wederom matige linksback.

De opvallendste mutatie was de vervanging van Mohammed Ihattaren. De 17-jarige schaduwspits kreeg niet alleen rust na de duels met Sporting Portugal en Ajax. Hij werd door de clubleiding ook uit de wind gezet om een nieuwe discussie over zijn keuze voor Marokko of Nederland te voorkomen. Ihattaren mocht het laatste half uur meedoen voor Donyell Malen, voor wie het ook niet altijd prijs is.

De topschutter van PSV zat op een wolk na zijn vijf treffers tegen Vitesse, een kapitaal doelpunt tegen Sporting en de gelijkmaker in het topduel met Ajax. Woensdagavond bleef het bij enkele demarrages zonder goals. Van Bommel had voldoende alternatieven achter de hand. Zo kreeg Ritsu Doan uitgerekend tegen zijn vorige werkgever FC Groningen voor het eerst een basisplaats.

Groningen had een schuldenlast van ruim 3 miljoen vooral kunnen wegwerken dankzij de transfer van Doan, al moest de directie volgens De Telegraaf genoegen nemen met 8,5 miljoen euro nadat de vraagprijs aanvankelijk 14 miljoen euro zou zijn geweest. Doan leek gebukt te gaan onder de gedachte dat hij zich uitgerekend moest bewijzen tegen de ploeg, waar hij was doorgebroken.

In feite hoefde Van Bommel niets te veranderen aan zijn strategie, want ook nu liet hij zijn vier aanvallers de regie voeren. Gekscherend omschreef Ajax-coach Erik ten Hag PSV als ‘een blok van zes met vier cowboys voorin’. Zo lijkt zijn collega Van Bommel de sneltreintjes in de aanval ook te beschouwen, want de ‘cowboys’ mochten naar hartenlust van plaats wisselen, zolang alle posities maar werden bezet.

Steven Bergwijn speelt liever op de flank dan achter de spits, maar tegen het zwakke FC Groningen maakte het niet uit waar hij stond. Gakpo en Bruma losten elkaar nu af in de omgekeerde volgorde als zondag tegen Ajax. In de slotfase speelde PSV zelfs met de jongste voorhoede (gemiddelde leeftijd 19,7 jaar) ooit. Met de opgebloeide Pablo Rosario als dirigent heerste PSV op het middenveld en was het duel al voor rust beslist.

De tweede aanvoerder achter de nog altijd niet fitte Ibrahim Afellay speelde flets en onzeker tegen Sporting en Ajax. Woensdagavond scoorde hij zowaar voor het eerst in de eredivisie. Groningen-keeper Sergio Padt reageerde te laat op de schuiver van Rosario en liet bij de treffer van rechtsback Denzel Dumfries de korte hoek ongedekt, een doodzonde voor elke doelman.

‘Bij dat doelpunt gingen zeker vier spelers in de fout stond Warmerdam te slapen’, mopperde Buijs. Padt verklaarde zijn verkeerde keuze uit de treffer die Dumfries vorig seizoen tegen hem maakte, het zou hem niet nog eens overkomen. ‘Maar het blijft natuurlijk mijn fout’, aldus Padt. ‘In de korte hoek mag de bal er niet in.’

PSV-keeper Jeroen Zoet schrok alleen van een vrije trap van Lundqvist, die vanaf ruim 25 meter de bal snoeihard tegen de paal schoot. Het was een spaarzaam hoogtepunt voor de fans van Groningen, die een vrijkaart ontvingen voor hun werkgever bij een thuiswedstrijd als ze eerder vrij kregen om naar Eindhoven te reizen. Ze verzoenden zich snel met de onvermijdelijke nederlaag.

Het nonchalante PSV liet Groningen zowaar terug in de wedstrijd komen, toen Lundqvist nog eens op doel schoot. Via de schoen van PSV-verdediger Viergever zeilde de bal over de verblufte Zoet: 2-1. De 3-1 van invaller Bruma in blessuretijd werd eerst afgekeurd, waarna de VAR de fout van de assistent-scheidsrechter snel corrigeerde.

De Groningen-supporters zullen niet de illusie hebben dat ze zaterdag meer plezier beleven aan hun bezoek aan Amsterdam.