FC Groningen - Ajax gestaakt: fans hebben dankzij protocol KNVB extra actiemiddel

Een supporter van FC Groningen loopt met een spandoek over het veld tijdens het duel FC Groningen - Ajax . Op de achtergrond de rookbommen. Beeld ANP

Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen, hield zijn hart voor het duel met Ajax al vast. Volgens hem was het ideale scenario dat de wedstrijd zonder incidenten zou verlopen. Maar na negen minuten gebeurde al waar hij zo voor vreesde: nadat er twee keer meerdere rookbommen op het veld waren gegooid en een supporter het veld op was gerend, werd het duel definitief gestaakt.

De georganiseerde en vooraf aangekondigde acties van een klein deel van supporters van Groningen, dat vorige week na 23 jaar degradeerde uit de eredivisie, legde de kwetsbaarheid van het huidige protocol van de KNVB feilloos bloot. De voetbalbond voerde een maand geleden aangescherpte maatregelen in omtrent het wangedrag van supporters, toen Ajax-middenvelder Davy Klaassen vanuit het publiek een aansteker op zijn hoofd had gekregen.

Zodra voorwerpen op het veld worden gegooid, wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Bij een tweede keer wordt het duel definitief gestaakt. Het definitief beëindigen van Groningen - Ajax was het slotstuk van het weekend vol tijdelijk gestaakte wedstrijden (zes) en stakende spelers, die zich tegen de huidige gang van zaken keerden.

Hoelang zijn de huidige maatregelen van de KNVB op deze manier nog houdbaar? Het initiatief van de bond om het wangedrag uit de voetbalstadions te verbannen is goed, maar lijkt zijn doel voorbij te schieten. 19 duizend Groningen-supporters dropen zondag na minder dan tien minuten af, omdat een klein deel van de fans de wedstrijd wenste te saboteren. Het was niet de eerste keer dat het de Groningen-fans overkwam.

Groningen - Ajax was de derde wedstrijd waar definitief vroegtijdig een punt achter werd gezet. Eerder moesten Groningen - NEC en NAC - Willem II, in de eerste divisie, al op een later tijdstip zonder publiek worden afgemaakt. Om over het aantal tijdelijk gestaakte wedstrijden nog maar te zwijgen.

KNVB aan zet

‘We zijn met zijn allen een traject ingegaan om het wangedrag buiten de stadions te houden. Het is altijd goed om het te evalueren en te kijken of het stand houdt of dat er aanpassingen gedaan moeten worden’, zei Gudde in de catacombe van de Euroborg. De algemeen directeur was, na gezamenlijk overleg tussen Groningen en Ajax, de enige persoon die de media te woord stond.

Volgens Gudde ligt de bal bij de KNVB. ‘Zij moet daar leidend in zijn. Wij als clubs moeten daarbij aanhaken en helpen.’ De bond wilde niet specifiek ingaan op de gebeurtenissen in Groningen en liet weten de aanscherpte maatregelen aan het eind van het seizoen te evalueren.

Mocht de bond het protocol willen handhaven, dan is het raadzaam om een onderscheid in de ernst van de incidenten te maken. Vuurwerk of de vele rookbommen staan nu gelijk aan de beker ‘vreugdebier’ die zaterdagavond in blessuretijd op het veld belandde, na het doelpunt van Utrecht tegen RKC. Er was geen speler in de buurt.

Omdat het voor de tweede keer was dat een beker op het veld werd gegooid, had het duel volgens het protocol definitief gestaakt dienen te worden. Maar burgemeester Sharon Dijksma, die op basis van de openbare orde als burgemeester het laatste woord heeft, bepaalde uit veiligheidsoverwegingen dat de resterende 2,5 minuut uitgespeeld moest worden. Uit protest tegen de huidige gang van zaken deden de spelers niks meer in het restant. Ze bleven stilstaan tot de blessuretijd erop zat.

Kort dag tijdens play-offs

De Ajax-selectie was zaterdagmiddag al naar Groningen gereisd, voor dus slechts negen minuten voetbal een dag later. Die busreis zullen ze nog een keer moeten maken: het duel wordt dinsdag zonder publiek om 15.00 uur uitgespeeld. Ideaal is het allerminst, maar het is mogelijk omdat beide clubs zondag pas hun volgende wedstrijd spelen.

Problematischer wordt het tijdens de play-offs en de nacompetitie, als er maar drie dagen tussen de wedstrijden zit. De KNVB laat weten dat de gestaakte duels ook dan ingehaald dienen te worden voor de volgende wedstrijd. Het is een situatie die niet houdbaar lijkt, mochten de incidenten zich blijven opstapelen.

Competities worden scheefgetrokken en planningen van clubs overhoop gehaald. Bovendien kost het extra geld om de wedstrijd op een later tijdstip alsnog te volbrengen. Als supporters voor de tweede keer voorwerpen op het veld gooien, dan zou het een optie kunnen zijn om drie punten meteen aan de tegenstander te geven.

Daarnaast schreeuwen de clubs al langer om hulp bij het handhaven van stadionverboden, om de ellende zoveel mogelijk buiten de deur te houden. ‘De ideale situatie zou zijn dat die mensen zich op de wedstrijddag moeten melden. Maar daar is landelijk juridisch nog discussie over’, zei Gudde. ‘We hebben normaal twintig stadionverboden, dat zijn er nu al honderd en dat aantal zal de komende dagen fors oplopen.’

Groningen had bij de eerste thuiswedstrijd sinds de degradatie extra voorzorgsmaatregelen genomen. Gudde: ‘We hebben geschakeld met de politie in Duitsland en België, omdat we wisten dat bevriende vriendengroepen uit die landen hierheen zouden komen. Verder hebben we extra gefouilleerd en liepen vuurwerkhonden rond het stadion.’

Het mocht niet baten, waardoor de vraag nog nadrukkelijker werd gesteld hoelang en op welke manier de aangescherpte maatregelen te handhaven zijn.