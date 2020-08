FC Dordrecht kan prima leven met gelijkspel tegen GAE (0-0), want de grootste strijd gaat om de centen

FC Dordrecht tegen Go Ahead Eagles eindigde in 0-0. Beeld BSR Agency

Vlak voor het supportershome van FC Dordrecht, dat de vergelijking met een gemiddelde campingkantine glansrijk verliest, is een zakje betonmortel aan een paal van een stokoude partytent gebonden. Onder het tentzeil zitten achttien mannen en één vrouw. Die laatste, Elisa Kuster, zegt droog: ‘Die zak hebben we onder de tribune vandaan gehaald. We hadden geen zin meer om zelf aan die paal te hangen, en anders waait dat ding weg.’

Bij FC Dordrecht is er altijd een oplossing voor een probleem. Kuster: ‘Wij schrikken niet zo snel van tegenslag, dat is ons voordeel.’

De coronacrisis zou volgens velen de doodsteek voor de laagvlieger uit de eerste divisie zijn. Veel spelers vertrokken, de begroting zakte met zes ton naar 1,5 miljoen euro. Toch worden er zondagmiddag zeventien namen omgeroepen die tijdens het eerste competitieduel met Go Ahead Eagles geregeld een beschaafd applaus krijgen van Kuster en consorten. De eindstand (0-0) is een flinke opsteker voor de thuisclub.

FC Dordrecht, de laatste seizoenen als 19de, 13de, 17de en 19de geëindigd in de eerste divisie, leeft slechts in beperkte mate onder de 119 duizend Dordtenaren en de gemeenteraad. De meeste voetbalfans uit de stad rijden liever 15 kilometer verder naar De Kuip. Een gemeentelijke lening voor een nieuw stadion kon er begin dit jaar niet van af.

Het flink gedateerde Riwal Hoogwerkers Stadion is niet eens charmant te noemen door het overvloedige gebruik van golfplaten, de immense reclameborden en ijzeren hekken. Het spel heeft vaak een even armoedige aanblik. ‘Het is een soort sa­do­ma­so­chis­me, deze club aanhangen’, zegt Kuster.

Toch heeft FC Dordrecht wel degelijk een functie, vindt ze. ‘Iedereen kent elkaar. Ligt er iemand in het ziekenhuis dan stuur je een appje en we zijn met zijn allen op de begrafenis als iemands partner overlijdt.’

Directeur Hans de Zeeuw durft er een ton op te zetten dat de club niet snel het loodje legt. 620 toeschouwers zijn er zondagmiddag, vooralsnog het maximum vanwege coronarestricties. Op goede dagen waren het er vorig seizoen duizend meer. De Zeeuw: ‘We komen wat geld te kort. Maar als we straks in aanmerking komen voor de derde ronde van het steunplan voor werkgelegenheid van de regering en we hoeven niet direct onze belastingschuld af te dragen, komt het goed, hoor.’

Maar hoelang? Zelfs zonder coronazorgen kan FC Dordrecht nog hooguit twee jaar ‘doormodderen’, zoals De Zeeuw het uitdrukt. ‘Wij zijn gewend om elke euro vijf keer om te draaien, dat moeten we nu acht keer doen. Je kunt blijven draaien, maar het blijft dezelfde euro.’

Er zijn niet eens zo veel sponsors afgehaakt. Er zijn er wel veel die tegen hem zeiden: ik moet wat minder doen, Hans. Het spelersbudget zakte met tweeënhalf ton naar een kleine zes ton. ‘En als ik eerlijk ben, hebben we het sportief de laatste jaren ruk gedaan.’

Toch vermoedt hij dat er ‘een goede groep’ staat. Hoe dat kan? ‘Er zijn 125 contractspelers minder in Nederland. Veel spelers zijn al blij als ze een podium krijgen, dat scheelt in salariskosten.’

Een andere bezuiniging is dat technisch manager Harry van den Ham ook als trainer voor de groep staat. De Zeeuw: ‘Dat was niet zo moeilijk te bedenken, want persoonlijk vind ik dat Harry’s kracht vooral ligt in het coachen.’

Triomfantelijk: ‘1 en 1 is 3.’

Verder is er de hoop dat de KNVB te hulp schiet, bijvoorbeeld bij de financiering van coronatesten. Dat kost FC Dordrecht op jaarbasis 40- tot 50 duizend euro extra, rekent De Zeeuw voor. ‘Je moet ook met twee bussen naar een uitwedstrijd bijvoorbeeld. We hebben al een gat van een ton.’

Daarom stuurde De Zeeuw een appje naar KNVB-directeur Gudde. Of er wat van de miljoenen die Barcelona aan de KNVB heeft overgemaakt om bondscoach Koeman weg te halen niet naar de clubs kan gaan. ‘Helaas nog geen reactie gehad. Ik ben bang dat die ook niet meer komt.’

Zoals De Zeeuw ook de hoop heeft opgegeven dat Ajax nog wat extra geld in het noodfonds pompt. ‘2 tot 3 miljoen kunnen zij toch makkelijk missen.’

De timing is voor Dordrecht extra ellendig omdat de samenwerking met grote overbuurman Feyenoord eerder al werd stopgezet. Een supporter mailde daarom naar het hoofdkantoor van Red Bull om dat concern te bewegen geld in Dordrecht te steken. Ook al past een stier, zeker zo’n hippe, megalomane als die van Red Bull, niet echt tussen de schapenkoppen, zoals de bijnaam van FC Dordrecht luidt. Supporter Kuster quasiserieus: ‘We grijpen alles aan.’

De Zeeuw koos voor aansluiting bij Fortuna Sittard, nog niet lang geleden zelf op sterven na dood, maar inmiddels al ruim twee jaar eredivisionist dankzij Turkse investeerders. De Zeeuw: ‘Daar kunnen we van lenen en leren: wie weet spelen wij over vijf jaar eredivisie en hebben we ook een investeerder.’

‘Stand up for the champions’, klinkt het na afloop vrolijk door het stadion. Kuster klapt tevreden mee. ‘Ironie is je beste schild’, zegt ze.