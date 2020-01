FC Den Bosch voelt zich schuldig in racismezaak

Joel Zwarts steunt zijn ploeggenoot Ahmad Mendes Moreira tijdens de befaamde wedstrijd tegen FC Den Bosch. Beeld BSR Agency

Het gaat bij de strafbepaling om één of meer wedstrijden zonder publiek op de betreffende tribune. ‘We zien af van verweer’, sprak algemeen directeur Theo Teelen van Den Bosch donderdag, tijdens de behandeling door de tuhtcommissie. ‘We zien de gebeurtenissen onder ogen zoals het is. Er was sprake van racisme in ons stadion. We hebben gevoeld hoeveel dit heeft losgemaakt bij Ahmad Mendes Moreira, in de media en in het land. Wij willen niet dat een speler van de tegenstander ooit nog met zo’n rotgevoel het veld afgaat.’

Den Bosch, zo bleek na het verhaal van de aanklager, zal elke straf accepteren. De aanklager eist drie wedstrijden zonder publiek, waarvan een voorwaardelijk, in de vakken M5 tot M7, mede vanwege nalatigheid.

Den Bosch hield voor de commissie een treffend betoog waarin het maatschappelijk probleem van racisme uitgebreid voorbijkwam. Uit de verklaring: ‘De breuklijn van een gepolariseerde samenleving openbaarde zich ook in ons stadion.’

Op 17 november legt scheidsrechter Laurens Gerrets de wedstrijd FC Den Bosch – Excelsior stil vanwege racistische uitingen uit vak M, het stadiondeel met de fanatiekste aanhang, jegens de donkere aanvaller Ahmad Mendes Moreira. Hij hoort termen als ‘kankerneger’, ‘katoenplukker’ en zogenoemde apengeluiden. De scheidsrechter, medespelers en enkele tegenstanders getuigen later dat ze dezelfde geluiden hoorden. Ook klinken liedjes over Zwarte Piet, want de intocht van Sinterklaas in de stad is net geweest.

De nasleep is immens, mede omdat de club de zaak aanvankelijk bagatelliseert, tot haar grote spijt achteraf. Zo noemt trainer Erik van der Ven aanvaller Moreira in de emotie van het moment een ‘zielig mannetje’. Hij toont zich geschokt door zijn woorden en brengt een bezoek aan Moreira. Van der Ven en zijn gezin worden ook bedreigd na het incident.

Premier Rutte en minister Bruins gaan in overleg met de KNVB, om een pakket maatregelen te bespreken. De zaak krijgt extreem veel aandacht, ook omdat het aantal gevallen wereldwijd toeneemt. De club liet ook vijf als Zwarte Piet geklede mensen toe tot het stadion, ondanks het maatschappelijk sentiment.

Den Bosch stelt te willen leren van zijn fouten en erkent schuld, al weet de club niet precies hoe een en ander te voorkomen was geweest. Den Bosch werkt inmiddels aan plannen voor sociaal-preventief supportersbeleid en schaart zich massaal achter een boodschap tegen racisme. ‘Het voetbalstadion heeft het in zich om de huiskamer van de stad te zijn, niet het afvoerputje.’

Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira (midden) wordt gesteund door medespelers, nadat aanhangers van FC Den Bosch hem vanaf de tribune racistisch bejegenden. Beeld ANP

De supporter die een vermeende Hitlergroet bracht, is later vrijgepleit, omdat het een wegwerpgebaar betrof. Dat blijkt uit de minutieus bestudeerde beelden van de destijds door FoxSports rechtstreeks uitgezonden wedstrijd. Hij is dan echter al veroordeeld door de publieke opinie, en ook bijvoorbeeld door de nog onwetende Georginio Wijnaldum. De international uit zijn verontwaardiging een dag na het incident, bij de voorbereiding van het Nederlands elftal op interlands.

‘Wij schamen ons’, zegt voorzitter van de raad van commissarissen Jan-Hein Schouten. ‘Er bestaat een FC Den Bosch van vóór 17 november 2019 en eentje van na 17 november.’ De club heeft al vijftig gesprekken gevoerd met instanties om het sociale leven in en rond het stadion te verbeteren, tot een onderhoud met de burgemeester en het Beraad van Kerken toe. Den Bosch heeft ook degenen die gooiden met plastic bekers bier opgespoord. Zij bekogelden Mendes Moreira, nadat de wedstrijd was hervat, en uitgerekend de aanvaller scoorde en uitdagend naar de tribune met Bossche supporters liep.

In totaal achttien supporters kregen een stadionverbod, in verband met wanordelijkheden. Opvallend is dat tot nog toe slechts van één supporter onomstotelijk is bewezen dat hij zich racistisch uitliet. Naar vijf anderen volgt nog onderzoek, met behulp van een liplezer. ‘Diverse professionals zijn hiervoor benaderd, maar geen van allen wilden zij hun vingers branden aan deze zaak’, aldus de verklaring van Den Bosch. Een expert is inmiddels gevonden door het Openbaar Ministerie. Binnenkort zal die zijn onderzoek afronden.

De KNVB en de overheid maken op 8 februari een pakket maatregelen bekend om de strijd tegen racisme rond het voetbal te intensiveren. Te denken valt aan een app waarin supporters meldingen doen, meer camera’s en strenger toezicht op stadionverboden.