FC Den Bosch viert het feest van de wederopstanding

Kakhi Jordania, de Georgische eigenaar van Den Bosch Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Alles mag dit seizoen. Niets moet. FC Den Bosch kampioen? Dat hoeft niet, al staat de ploeg na twintig duels in de eerste divisie twee punten voor op FC Twente en vier op Sparta, clubs die moeten promoveren na degradatie vorig seizoen. ‘Leicester City hoefde ook geen kampioen te worden’, stelt voorzitter Jan-Hein Schouten met een kwinkslag.

‘Wat je met voetbal kunt bereiken bij mensen, blijft een apart fenomeen’, aldus trainer Willy Boessen, die zich zondag winnaar van de tweede periode mocht noemen, na een eclatante zege in Dordrecht (2-6). Deelname aan de nacompetitie is al zeker en wie weet, is meer mogelijk in de nieuwe wereld van FC Den Bosch. Na terugkomst bij Stadion De Vliert stonden zeker duizend toeschouwers te wachten, met vuurwerk, tranen en gezang. Vrijdag is het stadion mogelijk uitverkocht, met ruim zesduizend toeschouwers.

De ‘vreugdevolle’ jaren zijn aangebroken, oordeelt Schouten. Jaren van succes en blijdschap, in plaats van de heilloze tocht door sportief niemandsland, zonder verdienmodel, met alleen al over het vorige seizoen een tekort van bijna 1,1 miljoen euro. Mede door inspanningen van directeur Paul van der Kraan was die schuld al gesaneerd vóór de entree van de koper van de club, de Georgiër Kakhi Jordania. Schouten: ‘Onze balans was aardig afgetraind voor het huwelijk.’

Schouten keek onlangs op Foxsports naar het overzicht van de eerste seizoenhelft van de Keuken Kampioen Divisie, zoals de eerste divisie officieel heet. ‘Het programma duurde veertig minuten. In de eerste twintig minuten kwamen we bijna helemaal niet voor.’ Den Bosch had een moeilijke start.

Ongeslagen

Eind juli, tijdens de voorbereiding, kocht Kakhi Jordania de club. De 24-jarige Georgiër is de zoon van de voormalige eigenaar van Vitesse, Merab. Kakhi is handelaar in olie, miljonair met een netwerk. Hij is mysterieus en laat zich nauwelijks interviewen. Binnen korte tijd meldden zich elf nieuwelingen, vooral uit zijn boekje. Het gaat nu crescendo, met de ongeslagen status in de laatste veertien duels. Boessen: ‘We spelen niet eens echt goed. We hebben goede fasen, maar het spel is verre van constant. De groep is jong, met veel rek.’

Het grootste probleem is het nog lopende onderzoek van een forensisch accountant naar, zoals de KNVB desgevraagd schrijft, ‘de herkomst van het geld, de hoedanigheid van de uiteindelijk zeggenschap uitoefenende partij en de gegoedheid ervan.’ Dat gebeurt in opdracht van de licentiecommissie van de bond. Den Bosch vindt het onderzoek ‘irritant’ lang duren, zoals Schouten zich uitdrukt, al maakt hij zich geen zorgen. ‘Ze kijken naar witwasserij, naar crimineel geld. Maar we hebben zelf ook huiswerk gedaan.’

Of het überhaupt een probleem is, een buitenlandse eigenaar? Volgens Schouten zit het wel goed met Kakhi, voor de grap Knakie genoemd door supporters. Zonder hem was Den Bosch weggekwijnd. ‘Denk je dat ze bij Chelsea gingen huilen toen Abramovitsj de club kocht.’ Het gaat erom dat de clubcultuur behouden blijft, de kleuren, de speelstad. ‘Het is gewoon een mooi project.’

Hoe lang het onderzoek nog loopt, is onbekend. Trainer Boessen hoopt dat het 1 april is afgerond. De KNVB, over reeds gedane investeringen: ‘Het is het risico van de club, dat ze investeringen doen vooruitlopend op de goedkeuring van de licentiecommissie betaald voetbal.’

Twee werelden

Boessen spreekt van leven in twee werelden. Het oude Den Bosch, met (kantoor)personeel dat nog onder de schrale omstandigheden van voorheen werkt, behorend tot een club in categorie 1, de laagste financiële kaste van clubs onder curatele van de KNVB. Voor elke grotere uitgave is toestemming nodig.

En dan is daar het nieuwe Den Bosch, met spelers uit verre contreien, waaronder Bulgarije, Finland, Argentinië en Estland. In het nieuwe Den Bosch circuleren verhalen over premies van duizenden euro’s per duel, plannen voor een nieuw trainingscomplex, met een nog mooier stadion. Zonder kunstgras natuurlijk.

De Vliert zal vrijdag vrijwel vollopen voor de derby met Oss. Dat biedt een mooi aanzicht, zeker van de Oosttribune, voorheen troosteloos leeg na afkeuring, menigmaal als desolaat decor op televisie, als symbool van een club in verval. Nu schijnt de zon, met Jordania en trainer Boessen, populair omdat hij succes heeft en ook Brabantse spelers belangrijk maakt. En omdat hij vorig jaar opdraafde als supporters hun onvrede ventileerden.

Boessen en directeur Van der Kraan, de erkende clubdokter die op 1 april naar rivaal FC Twente vertrekt, genieten intens van de wederopstanding van de volksclub, die in het verleden een mooie reputatie opbouwde, ook als opleidingsclub van onder anderen Ruud van Nistelrooij, Jos van Herpen, Hans Gillhaus, Wim van der Horst, Arnold Scholten en Anthony Lurling.

Fortuna Sittard

Boessen ziet de parallel met Fortuna Sittard, dat ook zieltogend was en in Isitan Gün zijn Turkse redder vond. Het ‘gehannes’ is voorbij. Den Bosch huurde deze week spits Vincent Vermeij van Heracles en gaat stiekem meedoen voor de titel. Boessen: ‘Twente, Roda, NEC en Sparta moeten. Wij blijven underdog, want we weten waar we vandaan komen. Veel spelers zijn niet gewend bovenaan te staan. We voeren veel gesprekken, ook over mentale aspecten.’