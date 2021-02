FC Barcelona verkeert in geldnood. Wie pakt de rekening op?

Afgelopen week werd bekend dat Lionel Messi bij FC Barcelona in vier jaar pakweg 555 miljoen euro verdient. Beeld Getty

Het veelbesproken, onlangs onthulde salaris van Lionel Messi, pakweg 555 miljoen euro in vier jaar, was nauwelijks geopenbaard of de directeur van La Liga reageerde op de wereldwijde commotie in kringen van het voetbal.

Javier Tebas Medrano legde het verband tussen de schuld van Barcelona van bijna 1,2 miljard euro en het gemiddelde jaarsalaris van 138 miljoen voor sterspeler Messi. ‘De delicate financiële situatie van Barcelona (en van andere clubs) is niet de schuld van Messi, maar is veroorzaakt door de vernietigende effecten van het coronavirus. Zonder pandemie zouden de opbrengsten dankzij de beste speler aller tijden de kosten compenseren.’

Het kan best zijn dat hij gelijk heeft. Zonder pandemie had trainer Ronald Koeman vermoedelijk gewoon Memphis Depay kunnen aantrekken in januari. Nu bleef het afgezien van de commotie over schuld en salaris rustig rond Camp Nou, en elders trouwens ook in transfermaand januari. Clubs kampen over de hele linie met soortgelijke problemen; inkomsten dalen fors, terwijl kosten doorlopen.

De KNVB noteerde weliswaar een recordaantal transfers in januari (169), maar vaak ging het om bescheiden overgangen. Ajax was met 22,5 miljoen euro voor spits Sébastien Haller de uitzondering, als duurste transfer ooit in Nederland. Mede dankzij topverkopen in de laatste jaren kon Ajax de Fransman bekostigen. De overgang haalde zelfs de tweede plek op de lijst van transfersommen in Europa.

Bij de grote clubs zijn de inkomsten in absolute en relatieve zin het meest afgenomen. Zij vullen normaliter een groter stadion, dat nu leeg blijft, en verdienen meer aan merchandising. De derde poot waarop de financiële huishouding rust, de tv-inkomsten, is goeddeels blijven staan.

Barcelona dient pakweg 750 miljoen euro op betrekkelijk korte termijn af te lossen, aan onder meer salarissen en achterstallige transfersommen. Dat kan door herfinanciering, tegen de huidige lage rente. Barcelona bezuinigt daarbij fors, omdat spelers een deel van hun salaris (tijdelijk) inleveren.

Het is dus niet zo dat er niets aan de hand is, maar niemand hoeft te denken dat de club op korte termijn failliet gaat. Tebas stelt dat het wel van belang is wie begin maart door de leden van Barcelona tot nieuwe voorzitter wordt gekozen en wat diens plannen zijn om de financiële nood te lenigen. Wat is bijvoorbeeld de bedoeling met Messi, wiens contract afloopt, nadat hij al eerder aangaf te willen vertrekken?

Het besproken contract is afgesloten in 2017, toen Barcelona Neymar net voor 220 miljoen had verkocht en corona nog was geschreven in het jaarboek van de toekomst. Barcelona was op weg de grootste club van de wereld te worden, in financieel opzicht. Normaliter was dit seizoen de kaap van één miljard euro omzet gerond.

De meeste topclubs spenderen 70 procent of zelfs meer van hun inkomsten aan salarissen, waarbij aangetekend dat een grens van 50 tot 60 procent doorgaans als gezond geldt. In het geval dat de miljard was gepasseerd, was de salarispost een slordige 700 miljoen geweest. In dat opzicht is 138 miljoen voor één man nog steeds onvoorstelbaar veel, bijna 20 procent van het totaal. Toch is dat in financieel-economisch opzicht niet onoverkomelijk, gezien het rendement van Messi in sportief en commercieel opzicht.

De enige constante factor in de inkomsten betreft momenteel de tv-rechten. La Liga (de hoogste competitie) haalt jaarlijks bijna 2 miljard aan tv-geld binnen, zo vertelt de Nederlander Joris Evers, hoofd communicatie van La Liga op een afdeling van 22 man. Hij deed eerder de pr voor Netflix en heeft nu ongeveer dezelfde taak bij La Liga.

De Spaanse competitie wint terrein, mede door het hoge niveau. Liefhebbers zien dat Spanje meer is dan Barcelona en Real Madrid. Sevilla won in vijftien jaar zes keer de Europa League en Atlético Madrid staat in de huidige competitie ruim bovenaan. Evers: ‘De kleinere clubs zijn voor hun omzet voor een groot deel afhankelijk van tv-rechten en die zijn, ondanks de pandemie, constant gebleven. Vorig seizoen stond Mallorca onderaan met 43,5 miljoen aan tv-inkomsten. Barcelona ontving het meest: 165 miljoen.’

Barcelona verdient aanmerkelijk meer aan merchandising, bijna de helft van de totale inkomsten. Dat doet de club onder meer met de verkoop van shirts en tickets voor het museum aan de miljoenen toeristen die jaarlijks stad en stadion bezoeken. Miljoenen jongens lopen in een shirt van Messi. Het was al bekend dat Messi tegen de 100 miljoen per jaar verdiende, en nu blijkt het nog aanmerkelijk meer te zijn. Dat is vooral in moreel opzicht slecht gevallen. Het is niet meer te bevatten en leidt tot rekensommen over hoeveel hij kost per dag, per doelpunt, per sprintje. Hoe goed hij ook is, het is duidelijk waarom ook Messi zelf woedend is over het uitlekken van zijn salaris. Evers: ‘Er wordt veel over gesproken in Spanje.’ En niet alleen in Spanje.