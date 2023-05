Nieuws

FC Barcelona met Frenkie de Jong kampioen van Spanje na zege op Espanyol

Frenkie de Jong is met FC Barcelona Spaans kampioen geworden. De ploeg van coach Xavi won zondag met 4-2 bij stadgenoot Espanyol. Voor De Jong, die sinds de zomer van 2019 bij de Catalanen speelt, is het de eerste landstitel in Spanje.