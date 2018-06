FBK Games: Visser derde op de horden, Martina bleef in de achterhoede

Nadine Visser en Churandy Martina zijn er niet ingeslaagd hun stempel op de FBK Games te drukken. De hordeloopster eindigde als derde in 12,94, Martina werd op de 200 meter verwezen naar de zes plaats in 20,85.

Het duurde lang voordat de naam van Visser op het scorebord van het Fanny Blankers-Koen Stadion verscheen. Dat de Amerikaanse olympisch kampioen Brianna McNeal de 100 meter horden gewonnen had, in 12,66, was overduidelijk te zien geweest.

De regerend olympisch kampioene lag ver voor de rest, maar de strijd om het zilver was nipt. Na ruim een minuut pas verscheen haar naam, op de derde plaats. Ze eindigde met 0,01 seconde achter de Amerikaanse Queen Harrison, die tweede werd.

Het was een lichte teleurstelling voor Visser, die donderdagavond vierde was geworden bij de prestigieuze Diamond League in Rome. ‘Daarom had ik de hoop hier sneller te lopen en viel het wat tegen.’ Ze had tijd laten liggen in het eerste deel van de race. Pas na de derde horde kwam de 23-jarige oud-meerkampster op stoom. ‘Mijn versnelling aan het einde ging wel goed, maar toen was mijn achterstand al te groot.’

Een opsteker was dat Visser in Hengelo de snelste Europese was. Dit seizoen draait voor de hordeloopster om de EK atletiek in Berlijn, in augustus. Daar wil ze voor de titel strijden in haar eerste jaar als hordenspecialiste.

Ze kijkt daarbij met een schuin oog naar het Nederlands record dat al sinds 1989 met 12,77 op naam van Marjan Olyslager staat. Om begin augustus voor Europees eremetaal in aanmerking te komen, zal ze daaronder moeten duiken, vermoedt ze. ‘Maar als ik dat zo in mijn agenda zou kunnen zetten, dan was het er al lang aan gegaan.’

Churandy Martina (33) maakte op de 200 meter weinig indruk. De sprinter eindigde op geruime afstand van de Zuid-Afrikaanse winnaar Luxolo Adams (20,34). Desondanks deed hij na afloop breed lachend zijn verhaal, zijn gouden tand blikkerend in de junizon.

De Europees kampioen van 2016 had er reden toe. Na een jaar vol blessures is Martina op de weg terug, voelt hij, al was zijn eerste internationale wedstrijd van dit buitenseizoen daar niet het beste voorbeeld van.

Hij had er meer van verwacht, maar had genoten van het publiek. ‘Het is lekker om hier te lopen, al hoop ik dat het een volgende keer harder zal gaan. Ik wil iedereen blij maken, want dan word ik zelf ook blij.’

Ook Madiea Ghafoor viel niet in de prijzen, ze werd vierde op de 400 meter. Ze scherpte wel haar persoonlijke record op de 400 meter flink aan. Met 51,60 dook ze ruim onder haar oude toptijd van 52,15. De winst op de 400 meter ging naar de Amerikaanse Shakima Wimbley in 50,88.