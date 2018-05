FBK Games experimenteert met nieuwe opzet waarin Nederlandse toppers sterke buitenlanders treffen

Met minder maar sterker bezette onderdelen probeert de organisatie van de FBK Games het atletiekstadion in Hengelo gevuld te krijgen. Op sportcentrum Papendal kondigden toernooidirecteuren Ellen van Langen en Hans Kloosterman woensdag aan dat het programma van de belangrijkste internationale wedstrijd in Nederland wordt ingekrompen van 17 naar 11 onderdelen.

Discuswerpen, kogelstoten en speerwerpen zullen op 3 juni in Hengelo niet te zien zijn. De nadruk ligt op de loop- en springnummers. Zo komen Churandy Martina en Dafne Schippers voor de 200 meter naar de 37ste editie van de belangrijkste atletiekwedstrijd van Nederland. Zij treffen sterke tegenstanders. Martina neemt het op tegen Europees kampioen Bruno Hortelano uit Spanje en wereldranglijstaanvoerder Isaac Makwala uit Botswana. Schippers moet onder meer de Nigeriaanse Blessing Okagbare verslaan. Zij heeft de beste tijd van dit seizoen op haar naam staan.

Het past in het concept dat de organisatie voor ogen heeft: Nederlandse publiekstrekkers die het opnemen tegen buitenlandse wereldtoppers. ‘We willen meer kwaliteit bieden, grotere namen. Het is belangrijk dat er echte battles uitgevochten worden’, zegt voormalig olympisch kampioen Van Langen.

Door te snijden in het aantal onderdelen kon bij een gelijkblijvend budget het prijzengeld omhoog en meer atleten van naam naar Nederland worden gehaald. De nadruk op de loop- en springonderdelen is geen blauwdruk voor de toekomst. De samenstelling van het wedstrijdprogramma van de FBK Games zal per jaar variëren.

Het ingedikte programma bedient het publiek beter. Finales zullen elkaar niet overlappen. Dat was voorheen een veelgehoorde klacht op de tribunes: door de overvloed aan onderdelen waren de wedstrijden moeilijk te volgen. Een speciaal aangestelde regisseur zal erop toezien dat topatleten nu de onverdeelde aandacht krijgen. Kloosterman: ‘Die zorgt er bijvoorbeeld voor dat de top-4 bij het verspringen niet in actie komt als de sprinters net bezig zijn.’

‘Totaalbeleving’

Naast het indikken van het wedstrijdprogramma wil de organisatie van de FBK Games een ‘totaalbeleving’ bieden. Het publiek komt tegenwoordig niet alleen voor sport naar het stadion, maar wil ook op andere manieren vermaakt worden. ‘De beleving van mensen is tegenwoordig anders’, zegt Van Langen. Dat is een ontwikkeling waar meer sporten mee te maken hebben.

Het antwoord in Hengelo: een baaierd aan activiteiten rond het stadion en een programma als een voetbalwedstrijd: twee helften met een pauze ertussen. Na een uur wedstrijden volgt ‘een spetterende muziekshow’ en daarna drie kwartier met de belangrijkste finales. Nadine Visser, voormalig zevenkamper en nu hordenspecialist, snapt de keuze van de organisatie wel. ‘Mensen zijn van teamsporten gewend dat er 45 minuten actie, actie, actie is en na een korte pauze weer.’

De nieuwe opzet kan op de goedkeuring rekenen van Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekfederatie. In een brief aan de organisatie noemt hij de FBK Games een ‘kraamkamer van innovatie’. Of de nieuwe koers zich meteen vertaalt in uitverkochte tribunes, is nog moeilijk te zeggen. Van Langen: ‘De kaartverkoop loopt goed, maar dat zegt niet dat het straks helemaal vol is.’