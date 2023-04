Favorieten Vollering en Pogacar maken het waar op de gevreesde Muur van Hoei

Tadej Pogacar moet direct na de finish bijkomen van de enorme inspanning na zijn winst op de Muur van Hoei. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Zowel bij de vrouwen als de mannen maakten de favorieten het waar. Beiden zegevierden afgelopen zondag in de Amstel Gold Race, beiden hebben met Luik-Bastenaken-Luik komende zondag nu zicht op een drieslag in het drieluik van de Ardennenklassiekers, waartoe gemakshalve de wedstrijd in Zuid-Limburg ook wordt gerekend. Bij de vrouwen speelde Anna van der Breggen, de huidige ploegleider van Vollering, het klaar in 2017. In de mannenwedstrijd lukte het Davide Rebellin in 2004 en Philippe Gilbert in 2012.

De kopvrouw van SD Worx rijdt dit seizoen alsof ze verlost is van alle onzekerheid. Vorig jaar kampte ze nog met de druk die op haar schouders rustte na het stoppen van Van der Breggen. Dat het nu haar kant op valt, schrijft ze onder meer toe aan de inbreng van de tweevoudig wereldkampioen en voormalige koningin van de Ardennen, die in Hoei al zeven keer de sterkste was. Naar iemand met zo’n erelijst luister je deze dagen. Bij UAE-kopman Pogacar is geen gebrek aan zelfvertrouwen, hij is bezig met een vroege triomftocht: onder meer winst in de Ronde van Andalusië, Parijs-Nice en de Ronde van Vlaanderen.

Wat de winnaars van woensdag ook gemeen hadden: na afloop omstandige dankbetuigingen aan hun team. Vollering was na de finish bijna in tranen - ze bleek dan toch niet zo zeker van haar zaak te zijn geweest. Ze miste een ogenschijnlijk belangrijke slag, toen Annemiek van Vleuten aanviel op de tweede van drie passages over de Muur. Haar collega’s hielden haar in de wedstrijd. ‘Ik was zo nerveus, ik was hier al twee keer derde geweest, ik vreesde dat ik weer net tekort zou komen. Het was belangrijk dat mijn ploeggenoten in mij geloofden.’

Pogacar wees erop dat zijn team het leeuwendeel van het vuile werk opknapte, het binnen bereik houden van aanvallers. ‘Niemand hielp ons, ja, Ineos een beetje.’ Het gaf hem alleen maar meer motivatie. ‘Het was heel nerveus en hectisch. Maar ze hielden me goed vooraan. Ik dacht meermaals: wat een geweldig team heb ik.’

Op eigen kracht

De lof voor de ploeg ten spijt, Vollering deed het in de slotfase op eigen kracht. Op de voorlaatste klim, de Côte de Cherave, ranselde ze in hoogsteigen persoon stoïcijns het peloton uiteen. Tien concurrenten konden haar wiel houden. Dat langs de Maas nog een tweede groep kon aansluiten, deerde haar niet. Ze versnelde al aan de voet van de Muur en sloeg meteen een gaatje. Op 100 meter van de eindstreep keek ze het voor het eerst achterom en voor de zekerheid nog vier keer; ze was niet eens uit het zadel geweest. De Duitse Liane Lippert strandde op 5 seconden.

De tweevoudig Tourwinnaar wachtte langer. Pas op de Muur zelf was Pogacar in de eerste rijen te vinden. Met ruim de helft van de klim achter de rug leek hij zelfs even stil te vallen, maar dat bleek nodig om terug te kunnen schakelen. Vervolgens trok hij vol door en nam snel afstand. Alleen de nummers twee en drie, Mattias Skjelmose en Mikel Landa, kregen op de finish dezelfde tijd toegewezen. Pogacar: ‘Het verveelt nooit om als eerste over de streep te komen.’

Na die derde plaatsen, in 2020 en 2022, beklom Vollering nu het podium voor de hoogste trede. Voor Pogacar was het ereschavot in Hoei volledig nieuw, in zijn vier vorige deelnames was een negende plek in 2020 het beste resultaat geweest. Toch nog een verschil.