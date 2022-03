Favorieten leiden op WK allround, maar voelen hete adem van Van der Poel en Schouten

Nils Van Der Poel in actie op de 5000 meter. Beeld ANP

Olympisch kampioenen Nils van der Poel en Irene Schouten golden als outsiders op het WK allround schaatsen, maar na de eerste dag zijn ze nog volop in de race voor de titels. Ze reden allebei een persoonlijk record op de 500 meter, waardoor ze zicht houden op de klassementsleiders Patrick Roest en Miho Takagi.

‘Eigenlijk te weinig’, zei Roest over de 0,89 seconde die hij sneller was dan Van der Poel op de kortste afstand. Hij besefte meteen na de eerste rit al dat hij dit weekend vol aan de bak zal moeten om voor de vierde keer op rij wereldkampioen te worden. ‘Leuk voor de mensen thuis, minder leuk voor mij', aldus Roest.

Op de 5 kilometer pakte Van der Poel al tijd terug. De Zweed won in een tijd van 6.12,45, ruim 3,5 seconde sneller dan Roest. De Nederlander leidt na de eerste dag nog wel en zal op de 1.500 morgen waarschijnlijk nog wel uitlopen, maar op de afsluitende 10.000 meter kan Van der Poel heel veel goed maken.

Roest denkt dat hij min of meer veilig is als hij voor de 10 kilometer een voorsprong heeft van 15 seconden. ‘Ik denk 20 seconden', toepte Van der Poel lachend over.

Irene Schouten in actie op de 3000 meter. Beeld ANP

Onoverbrugbaar

Irene Schouten vreesde vooraf dat het toernooi na de 500 meter feitelijk al was afgelopen. Het persoonlijke record van de stayer lag een kleine 3 seconden onder dat van de Japanse favoriet Miho Takagi. Met zo’n verschil zou het gat zelfs voor de olympisch kampioen onoverbrugbaar zijn.

Maar Schouten deed wat ze wilde, haar persoonlijke record uit 2014 verbeteren, ze haalde er 0,69 vanaf. Met 39,24 hield ook zij het verschil met Takagi (38,44) onder de seconde. Antoinette de Jong zat er met 38,81 tussen en was daar matig tevreden over.

De Friezin reed wel een goede 3.000 meter, op die afstand eindigde ze als tweede achter Schouten, die voor de zoveelste keer dit seizoen een baanrecord reed (3.58,00). ‘Ik verpruts altijd de eerste dag, dat heb ik nu een beetje kunnen beperken’, zei De Jong, die derde staat in het klassement.

Nummer 1 Takagi zal morgen op de 1.500 meter waarschijnlijk nog wist gaan pakken op de Nederlanders. Op die afstand won ze in Beijing zilver.

‘De 1.500 wordt nu heel belangrijk’, zei Schouten. ‘Ik hoop dat ik daarop niet veel verlies.’ De stayer heeft eerder dit seizoen de 1.500 wel veel gereden. Ze hoopte dat ze ook op die afstand mee mocht doen op de Spelen, maar dat lukte niet.

‘Het kan nu wel eens heel spannend worden’, zegt de drievoudig olympisch kampioen. ‘Ik moet vol aan de bak morgen.’ Enigszins tot haar eigen verrassing is ze, na alle hectiek tijdens en vooral ook na de Spelen nog wel in vorm. ‘Ja, het schaatsen gaat niet heel slecht, maar je weet het nooit, misschien is het morgen wel weg.’