Favoriete tennisvrouwen bijten zich stuk op helletocht

Na Kiki Bertens ondervonden ook Naomi Osaka en Serena Williams dat je in Parijs fysiek en mentaal van beton moet zijn om de helletocht van zeven partijen op gravel te kunnen overleven.

Osaka won na de US Open ook de Australian Open en de nummer 1 van de wereld droomde zelfs al van een ‘grand slam’, vier grandslamtitels in één jaar. De 21-jarige Japanse ontspoorde zaterdag volledig in Stade Philippe Chatrier. Katerina Siniakova staat slechts 42ste op de wereldranglijst, maar de 23-jarige Tsjechische kende geen mededogen met Osaka: 6-4, 6-2.

De in Amerika opgeleide Osaka had zich door de eerste twee ronden geworsteld, maar op gravel wordt haar grootste zwakte blootgelegd. Ze kan niet ‘glijden’, een voorwaarde om goed te bewegen. Zelden kon Osaka daardoor haar verwoestende forehand in stelling brengen. Maar de grootste blokkade zat in haar hoofd, aldus Osaka. ‘Achteraf is deze nederlaag misschien wel een zegen.’

Voor het eerst had Osaka de druk gevoeld van haar nieuwe status. Ze verloor voor het eerst sinds Wimbledon 2018 weer bij een grandslamtoernooi, terwijl ze in gedachten al een stap verder was. ‘Het is mijn droom om ooit die ‘kalenderslam’ te behalen. Maar als het zo eenvoudig is, had iemand anders het toch al gedaan?’

Toptalent

Steffi Graf realiseerde in 1988 zelfs een ‘gouden slam’, vier grandslamtitels en olympisch goud op de Spelen van Seoul, toen tennis nog een demonstratiesport was. Sindsdien is het niemand meer gelukt. Serena Williams struikelde in 2015 smartelijk over de laatste horde, toen ze bij de US Open naast de vierde grandslamtitel op rij greep.

De 37-jarige Williams is inmiddels op jacht naar haar 24ste grandslamtitel, maar op Roland Garros was ze vanwege een knieblessure een schim van zichzelf. Alsof de finale van Wimbledon 2004 werd herhaald op Roland Garros verloor Williams zaterdagavond van een in Rusland geboren toptalent dat ­Maria Sjarapova adoreerde.

Als kind verhuisde Sofia – ook wel ­Sonia genoemd – Kenin van Moskou naar Amerika. Ze speelde al voor het Amerikaanse Fed Cupteam en boekte in Parijs de mooiste zege uit haar loopbaan. Kenin kende geen podiumvrees en versloeg de voormalige nummer 1 van de wereld in twee sets: 6-2, 7-5. ‘Ik heb zelden een speelster gezien die de bal telkens zo dicht tegen de lijnen sloeg’, aldus Williams.

Na zo’n slagveld doemt opnieuw de vraag op hoe ver een fitte Bertens had kunnen komen. De Britse Johanna Konta had tot dit jaar geen partij gewonnen in Parijs en staat nu in de kwartfinales. Op Roland Garros 2019 is alles mogelijk.