Favoriet Simon Yates moet in Giro eerst nog met zijn eigen schaduw afrekenen

Simon Yates tijdens de tijdrit die hij zo verrassend won. Beeld AFP

Bijna elke winnaar van een grote wielerronde heeft ergens in de drie weken en 21 etappes van zijn zegetocht een mindere dag gehad. Hij had misschien het geluk dat zijn tijdelijke zwakte niet opviel, omdat die dag bijvoorbeeld een vlakke sprintersetappe op het programma stond en er alleen aan het eind hard werd gekoerst. Of hij had een ploeggenoot bij zich die hem als een fan omhoog de berg op aanmoedigde, zoals Egan Bernal vorig jaar overkwam voordat hij de Giro van 2021 won.

Het wachten is nu op de mindere dag van Simon Yates. Van alle favorieten om de 105de Giro d’Italia te winnen, staat de 29-jarige Brit er het best voor. Zondag, zo is de verwachting, pakt hij het roze in de lastige bergrit naar Blockhaus.

Ineenstorting

Maar in 2018 en 2019 zag het er ook goed voor Yates uit en lag winst in de Ronde van Italië binnen handbereik. Tot zijn onontkoombare mindere dag. Probleem is dat die bij de renner van het BikeExchange-Jayco vaak de gedaante heeft van een monumentale ineenstorting. Kan Yates dat tij keren en in zijn, zo kondigde hij aan, voorlopig laatste Giro alsnog de verwachtingen waarmaken?

Hij kan een grote ronde winnen. Yates schreef de Ronde van Spanje van 2018 op zijn naam. Dat getuigde van veerkracht, want eerder dat jaar, op 25 mei, had hij in de Giro de moeder aller inzinkingen in het moderne wielrennen op zijn naam geschreven. Hij begon die gedenkwaardige 19de etappe naar Bardonecchia in de roze leiderstrui, stortte in op de onverharde klim op de Colle delle Finestre en kwam als 79ste over de finish op ruim 38 minuten van ritwinnaar Chris Froome. Yates’ voormalige ploeggenoot van het succesvolle Britse opleidingsprogramma bekroonde een solo van liefst 80 kilometer en won enkele dagen later de Giro voor Tom Dumoulin. Yates werd 21ste.

Revanche, aan veel meer kon Yates een jaar later niet denken. Alles zette hij opzij om de schande van de Finestre uit te wissen. Hij zou de Giro van 2019 gaan winnen, zei Yates. ‘Er is maar één favoriet: ik.’ Hoe de concurrentie zich moest voelen? ‘Ik zou doodsbang zijn voor mij, ik zou het in mijn broek doen.’ Vincenzo Nibali, winnaar van alledrie de grote ronden, was woedend en noemde Yates respectloos.

Hartverscheurend

En daar was hij weer: de ‘mindere dag’ van Yates. Verstoppen was onmogelijk, want zijn hoogmoed kwam ten val op de dag van de grote klimtijdrit. Tijdrijden, zei Yates in 2017, dat zal ik nooit kunnen. Maar een tijdrit met 700 hoogtemeters, daarvan had hij met zijn 58 kilo en 1,72 meter toch meer van verwacht. Yates eindigde als achtste in die Giro. ‘Teleurstellend is niet het goede woord’, zei hij in finishplaats Verona, ‘hartverscheurend, dat is het.’ Ook omdat hij zijn ploeg had teleurgesteld. ‘De jongens waren er altijd voor me. Ik ben drie weken lang geen moment alleen geweest, niet op het vlakke, niet in de bergen.’

Tweelingbroer Adam was jarenlang zo’n schaduw voor Simon Yates. Toen hun vader, een fanatiek hardloper, op doktersadvies moest gaan fietsen, volgden de 10-jarige Yates-broers hem naar de vermaarde wielerbaan van Manchester, niet ver van hun huis in Bury. Simon en Adam hingen wat rond de baan en deden een trainingssessie. ‘Sindsdien hebben we nooit meer omgekeken’, aldus Simon, die het tot twee jaar geleden voornamelijk over ‘we’ had.

Op hun 14de werden de twee uit elkaar gerukt: Simon werd in 2006 wel en Adam niet geselecteerd voor het ontwikkelingsteam van de Britse wielerfederatie. Het programma waaruit zoveel olympische baankampioenen en winnaars van grote ronden zijn voortgekomen. ‘Ze vertelden Adam min of meer dat hij niet goed genoeg was’, herinnerde Simon zich. ‘Hij heeft iedereen laten zien dat ze er helemaal naast zaten.’

Gescheiden van broer

In 2009 volgde de hereniging en in 2014 begon hun profcarrière bij het Australische Orica GreenEdge – nu BikeExchange. Simon, de meest succesvolle van de twee, is die ploeg trouw gebleven. Adam koos in 2021 in alle harmonie voor het Britse Ineos-Grenadiers waardoor de broers voor de tv-kijker eindelijk van elkaar te onderscheiden waren.

Zij het niet in deze Giro, want Adam bereidt zich voor op de Tour de France, die zijn broer dit jaar voor de laatste keer aan zich voorbij laat gaan. Eerst de Giro winnen en aldus de herinneringen aan de vorige vier edities wegpoetsen.

De tweede etappe was al een indicatie dat alles dit jaar anders kan zijn voor Simon Yates. Voor het eerst won de man die zeker wist dat hij het tijdrijden nooit onder de knie zou krijgen een tijdrit in een grote ronde. Dat hij het rondje door Boedapest het snelst zou fietsen, zag hij niet aankomen, zei Yates. ‘Dit was wel een beetje onverwacht. Maar ik durf niet te ver vooruit te kijken.’