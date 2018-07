Favoriet Frankrijk maakt het waar

Frankrijk bracht Uruguay in de eerste kwartfinale van het WK in Rusland tot tranen. Het werd een 2-0-zege voor mannen als Pogba en Griezmann. En Frankrijk bevestigde daarmee ook maar weer eens dat het nog steeds een van de topfavorieten voor de titel is.

Fransman Antoine Griezmann op weg naar de 0 -2, dankzij een blunder van doelman Fernando Muslera. Foto AP

Gepolijste, wat ingehouden passie uit Frankrijk overwon de ruwe rauwheid uit Uruguay, in de eerste kwartfinale van het WK: 2-0. De straatvechters uit Montevideo en omstreken misten hun geblesseerde frontsoldaat Cavani en legden het ruimschoots af tegen het land dat al voor het toernooi gold als een van de topfavorieten voor de titel. Dat blijft zo.

Een mooi beeld, na een matige, onaantrekkelijke wedstrijd met een scheut te veel machogedrag, door Frankrijk met 2-0 gewonnen. De 23-jarige verdediger Gimenez van Uruguay, al een tijdje aan het huilen, laat zich na de onafwendbare nederlaag op de grond zakken. Dan komt aanvoerder Godín, een van de beste verdedigers van het toernooi, naar hem toe.

Godín is aanvoerder, 32 jaar, op zijn mogelijk laatste WK. Hij zegt: kom op, opstaan, tegenstanders feliciteren, publiek bedanken. Godín loopt een rondje over het veld, om al zijn ploeggenoten te omhelzen. Als laatste spits Suárez, die een eenzame middag beleefde. Ook voor hem was het mogelijk zijn laatste WK, als 31-jarige. Hij zorgde in vorige toernooien voor ophef, met een handsbal tegen Ghana in 2010 en een beet in de nek van Chiellini in 2014. Nu scoorde hij twee keer, maar hij miste zijn broeder in de aanval Cavani, die er drie heeft gemaakt.

Invloed van de doelmannen

Frankijk was veel beter, met name na rust. Misschien dat één moment van beide doelmannen trouwens beslissend was. Eerst kon routinier Fernando Muslera van Uruguay niet bij de kopbal van Varane, kort voor rust. Een fractie later redde collega Hugo Lloris schitterend op de kopbal van Cáceres. Muslera blunderde bovendien bij 2-0, waarmee de invloed van de doelmannen is aangegeven.

Hugo Lloris, doelman van Frankrijk, met een redding in de kwartfinalewedstrijd tegen Uruguay. Foto ANP

Frankrijk is potentieel wereldkampioen, met zoveel talent, met een ploeg in balans. Frankrijk speelt helemaal niet zo spectaculair. Sterker, het spel is vaak gortdroog, maar niemand doet gekke dingen, op elke positie staat kwaliteit, de bank is goed gevuld, de trainer (Deschamps) is ervaren en laat zich niet gek maken, voorin is pure klasse aanwezig.

Een goede doelman dus allereerst, voortdurend opstomende backs Pavard en Hernandez, een degelijk centraal duo met Varane en Umtiti. N’golo Kanté is een van de beste controlerende middenvelders van het toernooi. Over de 1,68 meter kleine balafpakker bestaan aardige grappen: dat de wereld voor tweederde uit water bestaat en dat de rest wordt bestreken door N’golo Kanté, bijvoorbeeld. Hij is overal, hij pakt ballen af, maar hij dribbelt ook, hij passt, hij blijft rustig, hij stuurt. Rechtshalf Pogba is iets minder goed dan hijzelf vermoedelijk denkt, maar hij is imposant aanwezig en sommige acties zijn heel mooi. Tolisso was de vervanger van de geschorste Matuidi.

Franse uitblinkers

Voorin voetbalt Griezmann niet zo opvallend als bij Atlético Madrid, maar hij had weer een assist en een goal en werd verkozen tot man van de wedstrijd. Mbappé, het tienerfenomeen, liet een paar keer zijn ontzaglijke snelheid zien en was zelfs middelpunt van een opstootje. Typerend was zijn eerste balcontact. Meteen een demarrage, meteen naar voren. Jammer dat hij zich tot een Neymar-achtig staaltje aanstellerigheid verlaagde. Giroud is de centrumspits. Hij heeft 380 minuten gevoetbald dit WK en nog geen doelpunt gemaakt. Maar hij is aanwezig. Hij wint kopduels, hij legt af en toe een bal handig klaar.

Fransman Antoine Griezmann in duel met de aanvoerder van Uruguay Diego Godín. Foto ANP

Als kijkspel bleef Uruguay – Frankrijk onder de maat, in het prachtige stadion van Nizjni Novgorod aan de Wolga, waar de Russen op de hand waren van Uruguay. De Zuid-Amerikanen moesten het doen zonder de geblesseerde Cavani, waarmee de aanval van Tabarez was ontmand. Suárez alleen, dat is onmogelijk.

Als zo vaak op het WK bood de vrije trap soelaas, toen het straatgevecht vooralsnog een status quo opleverde. De variant kwam van rechts, met Griezmann. Hij hield even in tijdens de aanloop, deed een stapje terug en stapte toen weer naar voren om de bal in te laten draaien. De defensie van Uruguay was even van zijn à propos en Varane kwam prachtig voor Stuani. Even later was het bijna andersom, aan de andere kant, met de kopbal van Caceres uit de vrije trap van Torreira, van rechts deze keer. Fabuleus was de redding van Lloris, vreemd de rebound van Godín, die met een subtiel tikje had kunnen scoren, doch vermoedelijk dacht aan zijn normale werk als verdediger en de bal weg ramde.

Na een uur was de strijd beslist. Pogba onderschepte de bal op het middenveld. Tolisso was het tussenstation naar Griezmann, die uithaalde. Muslera blunderde, mede doordat de bal vreemd effect kreeg. Machteloos was Uruguay in het laatste half uur. Cavani zat met tranen in de ogen op de bank. Ja, er waren opmerkelijk veel tranen bij de machomannen van Uruguay.