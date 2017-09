Fascinerend duel in de motregen tijdens marathon van Berlijn, maar geen wereldrecord

Oude versus nieuwe marathonheld

Wat volgde was een fascinerend duel in de motregen. Een wedstrijd tussen een oude en een nieuwe marathonheld, precies nabij de plek waar David Bowie ooit zijn 'Heroes' op de plaat zette. Kipchoge sloot toch weer aan, en liep, met de finish in zicht, op de Gendarmenmarkt langzaam van Adola weg: 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter, totdat het gat te groot werd en de strijd, nog voor de Brandenburger Tor, was gestreden. Ervaring won het zondagmorgen even over elven van onervarenheid.



Maar de prijs voor de dapperste atleet ging toch naar Adola, de atleet die rond de 35 kilometer zijn hoofd dapper uit de loopgraaf durfde te steken om brutaal het voor hem nog onbekende niemandsland van het laatste deel van een hele marathon te betreden. Kipchoge vertelde achteraf dat hij nooit bang was geweest de eindzege te verspelen, maar die nerveuze oogopslag van hem rond de 35 kilometer vertelde toch echt een ander verhaal. Hij had met veel rekening gehouden, met demarrages van Kipsang of Bekele, maar niet met een ontketende Ethiopische debutant van wie hij helemaal niks wist.



Geen wereldrecord dus in Berlijn, maar de ervaren Kipchoge, die in mei op het racecircuit van Monza in het kader van het Breaking2-project in een door de wetenschap geregisseerde race al 2.00.25 liep (niet erkend als record), vertelde te blijven geloven in een 'two-oh-one'-eindtijd bij een 'gewone' stadsmarathon.



Onder betere omstandigheden zou dat doel zo maar volgend jaar kunnen worden bereikt in Berlijn, die hippe, snelle stad waar het laatste decennium al het ene na het andere record sneuvelde.'