Fantastische rush Brahim Díaz zet Milan op het spoor van zege tegen Napoli (1-0)

Milan-verdediger Davide Calabria en Napoli-aanvaller Khvicha Kvaratskhelia duelleren om de bal. Beeld AFP

Veel schijnwerpers stonden in het afgeladen stadion San Siro in Milaan gericht op Khvicha Kvaratskhelia, het nieuwe, dribbelende troetelkind van het Europese voetbal uit Georgië. Bij vlagen toonde hij zijn klasse, maar twee heerlijke rushes van andere rasvoetballers, Rafael Leão en Brahim Díaz, tekenden de wedstrijd. Ze leidden min of meer tot de ommekeer, van Napoli als beter begonnen team, naar AC Milan als een tijdlang overheersende ploeg, in de beslissende fase voor rust.

AC Milan - Napoli was een pittig Italiaans gerecht in de rijke keuken van de kwartfinales van de Champions League, in de wetenschap dat de winnaar over twee duels vermoedelijk tegen Internazionale speelt in de al bekende loting voor de halve finales: Inter maakt grote kans na de 0-2 bij Benfica dinsdag.

Aanvallend, aantrekkelijk, speels

AC Milan, de huidige kampioen dus tegen de aanstaande kampioen, want Napoli beleeft een uniek seizoen. Het staat 16 punten voor op Lazio, 22 zelfs op AC Milan, en viert binnenkort het derde landskampioenschap, het eerste sinds de nog steeds gevierde tijden van Maradona. Napoli, dat in de groepsfase met 6-1 van Ajax won in Amsterdam, geldt als de best voetballende ploeg van Europa, in veel ogen van kenners dan. Aanvallend, aantrekkelijk, speels. Winnend.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Maar de Champions League is een ander verhaal dan de Serie A. De Europese competitie is de liga waarin Milan zijn tweede huis heeft, met zeven eindzeges, inclusief de voorganger, de Europa Cup I. En Milan had onlangs in de Serie A opeens met 4-0 gewonnen in Napels. Dat gaf vertrouwen.

Ja, wat als de ontluikende sterspeler Kvaratskhelia in de eerste minuut met links had gescoord, in plaats van de voet van de om zijn redding juichende Krunic te raken. Wat dan? Ja, dan was misschien alles anders gelopen. Napoli, zonder de geblesseerde spits Victor Osimhen, begon goed en spectaculair, met aanvalsspel over de vleugels en het traditionele, snelle heroveren van de bal, diep op de helft van de tegenstander. Maar toen was daar die eerste uitbraak, via specialist Rafael Leão, een dribbelaar met onvoorstelbare snelheid en kracht, wiens schuiver na een sprint van een meter of zestig net naast ging.

Bennacer maakt enige doelpunt

Milan putte moed uit die actie en scoorde even later na weer zo’n fantastische dribbel, van Brahim Diaz deze keer. Hij draaide schitterend van twee tegenstanders weg, versnelde en passte op Leão, wiens voorzet met wat fortuin bij de meegesprinte middenvelder Ismaël Bennacer belandde. Die scoorde met een verrassend schot in de korte hoek. Even later kopte verdediger Simon Kjær nog tegen de lat.

Napoli miste Osimhen, zoveel was duidelijk. Trainer Luciano Spalletti had Elif Elmas opgesteld als vervangende spits, maar die kwam op een kopballetje op de bovenkant van de lat na totaal niet in het spel voor. Giacomo Raspadori viel nog in, maar van aanvallen kwam weinig meer terecht, zeker nadat de Kameroener Anguissa twee keer in korte tijd de gele kaart kreeg van scheidsrechter Kovacs, waarna AC Milan zelfs op jacht kon naar de 2-0, die meer rust had gegeven voor de tweede wedstrijd, volgende week in stadion Diego Maradona.

De sterke verdediger Kim zag ook een fatale gele kaart (schorsing volgende week), zodat duidelijk is dat Napoli een zware klus tegemoet ziet, om de Milanese derby in de halve finales van het grootste Europese toernooi te voorkomen. Maar Napoli kan in aanleg beter voetballen dan AC Milan, dus verloren is de strijd bepaald niet voor de Zuid-Italianen.