Fans terug op de voetbaltribune in Engeland: ‘We hebben nog nooit zo luid gezongen’

Olivier Gilous van Chelsea paradeert voor de kijkers op de tribune. Beeld AFP

‘Let’s make some noise!’ Deze woorden van stadionomroeper Lee Parker zijn niet aan dovemansoren gericht. Er zitten slechts tweeduizend fans, maar een combinatie van gezang, geschreeuw en gejuich vult Stamford Bridge zaterdagavond bij aanvang van de klassieker tussen Chelsea en Leeds United. ‘We hate Tottenham. Chel-sea!!’ klinkt het als vanouds, wanneer de spelers onder het instrumentale reggaenummer The Liquidator het veld betreden. De mascotte ontbreekt nog.

De Premier League beleefde in juni de herstart na de coronacrisis, maar in het eerste weekeinde van december is het voetbal pas echt van start gegaan. In steden met lage coronabesmettingen, zo heeft de regering bepaald, mogen tweeduizend supporters naar het stadion. Zo zaten er fans bij thuiswedstrijden van West Ham , Tottenham, Liverpool en Chelsea. Clubs in ‘besmette’ steden als Manchester, Birmingham en Leicester moeten nog even geduld betrachten.

Via Zoom

‘Het waren negen lange maanden,’ zegt marketingdirecteur Steve Newbold terwijl hij over Fulham Road loopt, met een blauwe sjaal die zijn hals warm houdt, ‘ik heb al die tijd de wedstrijden met vrienden via Zoom bekeken, maar niets kan het stadion vervangen.’

En toch is het anders. De straten rondom het stadion zijn rustig, de meeste kroegen gesloten. Bij het stadion moeten fans zich identificeren, hun temperatuur op laten nemen en een vooraf ingevulde vragenlijst over hun gezondheid inleveren.

Voor de handelaars in zwarte kaarten bij Fulham Broadway is er geen markt voorlopig.

Bij The Chelsea Pensioner, een stamkroeg van The Blues, staan de haves en havenots. De kaartlozen kunnen de wedstrijd binnen zien, mits ze naast hun pints ook iets ‘substantieels’ te eten bestellen. Tot de seizoenkaarthouders die zijn ingeloot behoort Alan Smith. De Chelsea-fan vertelt over hoe hij als 6-jarige met zijn pa in 1970 naar de befaamde bekerfinales tegen Leeds ging. ‘Nu ben ik even opgewonden. Eindelijk kan ik Timo en Hakim in ons shirt zien spelen. Ik ken ze alleen van de televisie.’

Zingen verboden

De Chelsea-fans mogen plaatsnemen op de Noordtribune en de Westtribune achter een van de doelen. Zingen is toegestaan, maar staan niet, een ongemakkelijke combinatie. De uitvakken zijn leeg. Op de Chelsea-spelers blijkt de terugkeer een positief effect te hebben. Binnen twee minuten krijgen Hakim Ziyech en Olivier Giroud goede kansen. Even later echter zorgt Leeds-aanvaller Patrick Bamford voor een tijdelijke stilte door de score te openen tegen zijn oude club.

Chelsea vecht zich terug en wint met 3-1, daarmee voor even de koppositie in de competitie veroverend op Tottenham. Na afloop maken de gastheren een ereronde langs de fans, waarbij rechtsachter Reece James zijn shirtje in het publiek werpt, een menselijk gebaar dat tegen tal van regels moet zijn. Hoewel het niet hoefde van de regering, heeft de Premier League fans mondkapjes verplicht. Met deze blijk van goede wil hopen de voetbalautoriteiten Boris Johnson over te halen meer fans toe te laten.

Leeds-manager Marcelo Bielsa had kritiek op de gedeeltelijke toelating, omdat het niet eerlijk is tegenover clubs die achter gesloten deuren moeten blijven spelen. Zulke zorgen hebben de Chelsea-fans niet. Zij verlaten in goed gemoed hun tweede huis. ‘Het was fantastisch,’ zegt Vivi, een blondine die met haar echtgenoot Richard en hun twee kinderen zwaaiend met blauwe vlaggen richting King’s Road loopt. ‘Ik heb nog nooit zo luid gezongen. We zongen ook namens de fans die er niet konden zijn.’