Fans schelden Spaanse voetballer Piqué uit omdat hij een onafhankelijk Catalonië wil

In de Britse tabloids wordt al druk gespeculeerd. Voegt de ploeg van onder anderen Lionel Messi en Luis Suàrez zich dan misschien bij de Engelse topclubs in de Premier League? Het kan. Zij wijzen op Monaco in de Franse competitie en het Schotse Swansea in de Engelse competitie.



'Dit is een moeilijke en gecompliceerde periode', zei voorzitter Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona. 'In het geval van onafhankelijkheid moeten de club en de leden beslissen in welke competitie ze gaan spelen: bijvoorbeeld in Frankrijk of Engeland.'