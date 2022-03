Fans NAC in verzet tegen overname door City Groep: Wij zijn geen Engelstalige duiventil

Spandoek van de NAC-supporters hangt zondag bij een overigens uitgestorven stadion van Manchester City. Toch kreeg de actie media-aandacht in Engeland. Beeld Breda Loco's

Hoe konden ze nou het best hun Bredase middelvinger tonen tegen dat ‘almachtige, megalomane conglomeraat vol fout geld’? Tien NAC-fans peinsden er hardop over in hun verouderde supportershonk in het Rat Verlegh-stadion ijsberend tussen nat geregende protestdoeken, een blikje Breda-bier in de hand. Het gespreksonderwerp was al dagen hetzelfde: de dreigende overname van NAC door de City Football Group (CFG).

CFG is een multinational die wereldwijd al elf clubs aan zich bond, en ze veelal volgens dezelfde methodiek moderniseerde. Vlaggenschip is Manchester City, de Engelse club die in 2008 in handen kwam van de Saoedische sjeik Mansour bin Zayed Al Nayhan. CFG bracht een door de grootaandeelhouders van NAC geaccepteerd bod van 7,1 miljoen euro uit.

Supporters van de Bredase club staan op hun achterste benen. Ze hekelen het nadrukkelijke winstoogmerk van CFG met zijn eigenaar uit een land met een bedenkelijke reputatie en zonder voetbaltraditie en vrezen onderdeel van een ‘liefdeloze eenheidsworst’ te worden.

Protest in Manchester

Vorige week werd in het supportershonk plots geopperd: we gaan gewoon naar ze toe! Geld werd ingezameld en daarop vliegtickets besteld (800 euro), spandoeken bespoten (‘tientjeswerk’) en benzinetanks gevuld (200 euro). Afgelopen zondag vlogen en reden ze gelijktijdig uit naar Manchester City, het Franse Troyes en Belgische Lommel SK, allen al deel uitmakend van de CFG-groep. Niet om kwaad verhaal te halen, maar om een spandoek op te hangen voor de stadions met de tekst: ‘Stay out of our territory. NAC is not a City Group-story.’

Een filmpje van de actie verscheen op social media, de Nederlandse en Engelse pers maakte er melding van. Supporter en redacteur van NAC-fanzine De Rat Leon Deckers zat in de ‘Manchester-equipe’ met drie anderen. ‘Kon er ook nog wel bij’, vertelt hij lachend. NAC kost hem dezer dagen toch al veel tijd. Een vergadering hier, een artikel schrijven daar, een podcast opnemen tussendoor. ‘NAC moet NAC blijven', stelt hij. Zijn stem klinkt verre van militant, wel vastbesloten. Vrijdagavond tegen Jong Ajax zal het stadion wederom bol staan van de protesten.

NAC staat vooral bekend om het ‘avondje NAC’, ontstaan in het inmiddels gesloopte NAC-stadion aan de Beatrixstraat, doorgetrokken naar het huidige Rat Verlegh-stadion. Eerst wat indrinken op de Havermarkt, een NAC-menu (frietje stoofvlees, huisgemaakte nasibal en biertje) verorberen bij familiesnackbar Schraven, nog een pilsje pakken bij de stadioncafés om daarna vooral staand elf vrij matige spelers in geelzwart aan te moedigen. Daarna, bij winst en verlies, de binnenstad in en nog meer bier drinken.

Bourgondisch, saamhorig, zelfstandig en tegendraads zijn de kernwaarden van de in 1912 opgerichte volksclub. Authentiek en betrokken (op het bemoeizuchtige af) horen daar eigenlijk ook bij. De vrees is dat die verdwijnen, hoewel CFG in een presentatie benadrukte daar niet aan te willen tornen. In Breda hangen geelzwarte vlaggen momenteel halfstok.

Dat NAC al jaren vaste klant is in de eerste divisie met gestaag verkruimelend perspectief op promotie steekt. ‘Maar waar het bij andere clubs dan leger wordt, zit het bij NAC altijd vol’, zegt oud-journalist en NAC-fan Chris van Nijnatten. ‘Dat bewijst dat het ons echt om de club gaat.’

Geen Engelstalige duiventil

Deckers: ‘We willen niet een inwisselbaar clubje zijn dat wordt aangestuurd vanuit het buitenland, en waar je voor elke wedstrijd weer andere spelersnamen uit je hoofd moet leren. Het moet hier geen gelikte, Engelstalige duiventil worden zoals bij Lommel.’

Lommel SK, op 80 kilometer rijden van Breda, werd twee jaar geleden al overgenomen door CFG. Daar waren de reacties aanvankelijk juist licht euforisch, vertelt Ronny Geysen, voorzitter van de supportersverenging door de telefoon. ‘Lommel was op sterven na dood. CFG had een mooi marketingverhaal over hoe Lommel zou profiteren van hun netwerk en expertise.’

Er kwamen goede spelers, waaronder een paar bekende Belgen. Er was aanvankelijk ‘aangenaam’ voetbal. ‘Maar in de winterstop vertrokken de beste spelers en kwamen er weer allemaal nieuwe uit alle windstreken.’ Geysen stelt dat steeds meer sleutelposities binnen de club door ‘Engelstaligen’ worden ingenomen, communicatie is ook vaak in het Engels. ‘Contact met de club is echt moeilijk, na een protest is dat wel iets beter geworden.’

Dit seizoen presteert de eerstedivisionist beroerd, oudere fans haakten af. Geysen: ‘Die hebben niets met deze spelers en dat Engelstalige. Er zijn wat jongeren voor teruggekomen, maar de sfeer is toch wel veranderd.’

Aan de andere kant: zonder CFG was er wellicht geen profvoetbal meer geweest in Lommel. Ook bij NAC is het al decennia behelpen op sportief en financieel vlak. Talloze bestuurders en trainers beten zich stuk op de roerige club.

De stichting NOAD, dat een zogeheten gouden aandeel bezit, kan de overname dwarsbomen. Maar dan moet er binnen zes weken wel een vergelijkbaar of beter bod op tafel komen. Vermogende supporters en bedrijven uit de regio zouden de handen ineen willen slaan. Deckers hoopt er vurig op. ‘We zijn er wel eens van beticht dat we als het laatste Gallische dorpje willen zijn in het Romeinse rijk. Eerlijk gezegd: zo voelen we ons ook een beetje’