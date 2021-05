Fans ManUnited belegeren uit protest Old Trafford, duel met Liverpool afgelast

Supporters van Manchester United hebben het veld van hun club bestormd uit protest tegen de eigenaars, de Glazer-familie. Beeld AFP

De verdedigingslinie die de stewards bij Old Trafford hadden opgetrokken bleek niet bestand te zijn tegen de woedende fans van ’s werelds rijkste club. Enkele honderden wisten zich een weg te banen naar The Theatre of Dreams, waar ze wegens coronamaatregelen al een jaar niet waren geweest. Ze kwamen niet om voetbal te kijken, maar om hun afkeer kenbaar te maken van de Glazers.

Ze trapten een balletje, ze renden over het veld met cornervlaggen als speren in hun handen en een enkeling hing in de netten van een van de doelen. Vuurwerk ging de lucht in, alsmede wat flessen. ­Glazers Out, was de duidelijke boodschap. De excuses die Joel Glazer schriftelijk had gemaakt na het mislukte Europese Competitie-avontuur was niet voldoende. Zestien jaar Glazer-heerschappij vinden de clubgetrouwen meer dan genoeg.

Melkkoe

In die jaren hebben de Amerikanen veel geld uit de club getrokken. Daar stonden successen tegenover, zoals het winnen van de Champions League, maar sinds de pensionering van Alex Ferguson in 2014 is geen landstitel meer behaald. Nadat hun stroman Ed Woodward twee weken geleden was opgestapt als voorzitter, is het volgens de fans nu de beurt aan de Glazers, maar die hebben al aangegeven niet van hun melkkoe af te willen.

Terwijl de fans op het veld stonden, ­zaten de spelers van beide elftallen nog in hun hotels. De thuisploeg kon uit de ramen van de Lowry de boze fans aanschouwen die het dure hotel in Salford hadden omsingeld. De hoop dat de klassieker tegen Liverpool door kon gaan, vervloog met de minuut. Een uur nadat de aftrap verricht had moeten worden, maakte de club bekend dat de wedstrijd was afgelast. Het zou te onveilig zijn.

De Premier League veroordeelde het protest, maar oud-spelers als Gary Neville en Roy Keane weigerden de supporters te bekritiseren. Ook de fans van Liverpool en Arsenal hebben genoeg van de Amerikaanse investeerders. Het uitstel betekent dat Manchester City nog zeker een week moet wachten op het kampioenschap. Bij verlies van United zouden de Citizens voor de vijfde keer na de Arabische overname kampioen zijn geworden.