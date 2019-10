Fans koelen woede op spelersbus Feyenoord

Jaap Stam schreeuwt het uit nadat zijn ploeg snel op 2-0 achterstand is gekomen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De situatie rond Stam is mogelijk onhoudbaar na de 4-0 in de Arena, waar in de perskamer een foto hangt uit zijn tijd als almachtige verdediger. Ontbloot bovenlijf, gespierde torso. Achter de tafel zat een kwetsbare trainer, met rood omringde ogen en een bleek gelaat.

De oud-international Stam antwoordde op een vraag over zijn positie dat er ‘momenten kunnen komen dat je goed moet nadenken’. Hij weet ‘hoe de situatie is’ en dat ‘de trainer verantwoordelijk is’. Feyenoord is gezakt naar de twaalfde plaats in de eredivisie. ‘Je weet hoe het dan gaat. Er wordt ook een tendens gecreëerd’, aldus Stam.

Hij had een redelijk aanvallend team opgesteld dat al na een minuut of zeven kansloos was, mede omdat Feyenoord de doelpunten bijna gratis weggaf. ‘Ik had dit niet verwacht en het was niet de bedoeling. Er waren geen overnames, er was geen communicatie.’ Hij verbaasde zich over van alles, ook over het feit dat de linksback van Ajax (Tagliafico) zomaar voor het doel kon opduiken om de 2-0 te maken.

Collega Erik ten Hag sprak van een ‘fantastische wedstrijd’ van zijn elftal, met een ‘perfecte uitvoering’ van de tactiek in de eerste helft. Bewegingsvoetbal in optima forma. Ten Hag sprak tegen dat Ajax al bijna kampioen is, nu de voorsprong op AZ, PSV en Vitesse liefst zes punten bedraagt. ‘Een kampioenschap is nog nooit gewonnen in oktober of november. Dat gebeurt altijd pas in april of mei.’