Fans Go Ahead dolgelukkig na winst van hun club in ‘slag om de IJssel’

Go Ahead-verdediger Boyd Lucassen viert de overwinning met de fans. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

PEC Zwolle-trainer Art Langeler heeft net uitgebreid verteld dat hij zich ernstig zorgen maakt na de nederlaag (1-0) tegen Go Ahead Eagles in de verhitte IJsselderby, als hem wordt gevraagd of het niet extra pijnlijk is dat zijn club uitgerekend tegen de eeuwige aartsrivaal een negatief record vestigt.

Niet eerder verloor een ploeg de eerste vijf wedstrijden in de eredivisie zonder een doelpunt te maken. ‘Dat record kende ik nog niet’, zegt hij enigszins verbaasd aan de rand van het veld. ‘Maar fijn dat ik daar nog even aan herinnerd word.’ Dan verdwijnt hij in de anonimiteit van de catacomben.

Het is voor Zwolle een passend slot van een verloren slag om de IJssel, zoals de wedstrijden tussen de twee Overijsselse clubs ook wel worden genoemd. Confrontaties waarbij de rivier bij wijze van spreken overstroomt van rivaliteit. Neem alleen al het voorval in 2013, toen Eagles-supporters de kampioensschaal van de eerste divisie uit het Zwolle-stadion stalen.

Of de bushokjes in Deventer afgelopen week. Ineens hingen er grote posters waarop de gemeente Deventer een fanatieke supportersgroep van Zwolle feliciteerde met het tienjarig bestaan. ‘Zolang de acties ludiek blijven, is het prima’, zegt Thea Norder, voorzitter van de supportersvereniging van Go Ahead Eagles.

Het is een ontmoeting bovendien die de sociale verschillen in de provincie weerspiegelt. Een strijd tussen arm en rijk. Met The Eagles als de rauwe volksclub uit een arbeidersstad. Tegenwoordig PEC, van origine een vereniging van middenstanders, dat voetbalt in een multifunctioneel stadion waarin ook winkels en een hotel gevestigd zijn. Ondenkbaar in Deventer.

Rode lap op een stier

Ruim vier jaar moesten de supporters wachten op de 104de editie, die zondagmiddag voor de rust al twee keer wordt stilgelegd. Eerst vliegen vanuit het uitvak stoeltjes het veld op en bestoken beide supportersgroepen elkaar met vuurwerk. Niet veel later vertrouwt scheidsrechter Kevin Blom het niet als vanuit het uitvak een grote zwarte rookpluim opstijgt.

‘In onze beleving spelen we 32 normale competitiewedstrijden en dan nog twee tegen PEC’, zegt Go Ahead Eagles-doelman Warner Hahn, die in het verleden één seizoen het shirt van Zwolle droeg, over het sentiment. ‘Ik woon in het centrum van Deventer en ben in de supermarkt nog nooit zo vaak aangesproken als afgelopen week.’

De spanning, haat en haast Engelse voetbalsfeer in de knusse Adelaarshorst aan de Vetkampstraat verhullen enigszins het erbarmelijke spel van de nummer zestien en achttien van de competitie. Al voegt Go Ahead Eagles zich na de nipte overwinning als promovendus knap bij een brede middenmoot. Vooral Zwolle lijkt zonder enig idee te voetballen. Ballen worden lukraak naar voren geschoten. Tot kansen komt de geplaagde ploeg van Langeler amper.

Opvallend genoeg gaat de ontstaansgeschiedenis van de IJsselderby niet ver terug. Voor Zwolle was Zwolsche Boys lange tijd de aartsrivaal. Tot die club in 1969 door financiële malaise gedwongen overstapte naar de amateurs. Twee jaar later gebeurde hetzelfde met AGOVV Apeldoorn, de club die als een rode lap op een stier werkte voor Eagles-supporters.

‘Het eerste wat we dachten toen we vorig seizoen promoveerden was: eindelijk hebben we de derby terug’, zegt supporter Thea Norder als geboren en getogen Deventenaar. ‘Nu we van Zwolle hebben gewonnen, mogen we de komende drie wedstrijden verliezen. Dat maakt niet uit. Zo werkt het hier.’

Een kwartier voor tijd ontploft het stadion en vallen mensen op de tribune van geluk over elkaar heen als de ingevallen Giannis Botos Zwolle-doelman Kostas Lamprou van dichtbij passeert. ‘Ik zag puur geluk in de ogen van onze supporters toen ik naar de tribunes keek’, zegt Hahn. ‘Daar doe je het toch voor?’

Hoe hard de nederlaag bij Zwolle-aanvoerder Bram van Polen aankomt, blijft gissen deze middag. De cultheld die al veertien seizoenen het blauw-witte shirt van PEC draagt, is volgens de club ‘persona non grata’ in Deventer. Zij acht het daarom niet verstandig dat hij aan de rand van het veld uitgebreid zijn verhaal doet, terwijl Eagles-supporters de tribunes verlaten.

Als voormalig trainer van Go Ahead zei Hans de Koning in aanloop naar de IJsselderby ooit dat voetbal maar een spelletje is. Maar zondag wordt opnieuw duidelijk dat de wedstrijd tussen beide clubs voor velen langs langs dit stukje van de rivier allesbehalve een spelletje is. Norder: ‘Het gaat om prestige. Zwolle is dan wel de hoofdstad van de provincie, maar meer ook niet.’

Langeler wordt er moedeloos van, zegt hij na afloop over de vijfde nederlaag op rij. De club die in 2014 nog verraste met de bekerwinst bungelt nu troosteloos onderaan de eredivisie. En dan ook nog eens een nederlaag in de IJsselderby. ‘Het is verschrikkelijk en doet hartstikke veel pijn.’