Fans Feyenoord zijn meer bezig met het ‘verraad’ van Berghuis dan met voetbal

Luis Sinisterra van Feyenoord wordt getackeld door Lars Lukas Mai van Werder Bremen. Hij zou uitvallen met een op het oog pittige blessure. Beeld Tom Bode / ANP

In de fanshop naast de Kuip staat een streep door ‘Berghuis 10’ op het lijstje van opties waarmee Feyenoordshirts kunnen worden bedrukt. Niet dat er nog een Feyenoord-fan te vinden is die met de naam van de naar Ajax vertrokken aanvoerder Steven Berghuis op zijn rug wil rondlopen. Het is meer dat alles in en rond het stadion van Feyenoord gezuiverd lijkt te moeten worden van ‘de verrader’ of ‘de slang’ zoals Feyenoord-fans Berghuis tegenwoordig noemen. Foto’s met hem erop zijn ook niet snel meer te ontdekken.

Een filmpje waarin een Feyenoord-shirt met ‘Berghuis’ achterop in een vuurkorf werd gegooid ging rond op internet. Bij café ’t Vinkje aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is komende zaterdag een ‘omkatservice’. Voor vijf euro kan ‘de waardigheid van je Feyenoord-shirt worden hersteld’, vermeldt de aankondiging.

Zat shirts met rugnummer 10 zijn er op zaterdag tijdens de vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen Werder Bremen (2-1 winst) te zien. Maar daar staat ‘Hugo’, ‘Peter’ of ‘Ziya’ boven. De 10-jarige Ziya Yavuzel wilde een jaar geleden best ‘Berghuis’ op zijn rug, maar zijn vader besloot anders. ‘Spelers gaan zo snel weer weg’, vertelt Emin Yavuzel. ‘Dus ik durfde het niet aan, en na ‘dit’ helemaal niet meer.’

De goedlachse seizoenkaarthouder hoort bij ‘het rustige deel van de fans’, maar ook hij is ontstemd. ‘Berghuis zou geen binnenlandse transfer doen, zei hij… en dan ook nog naar Ajax. Het is dubbel fout. Maar ik zal hem niet uitfluiten als hij weer in de Kuip speelt. Ik vind dat we vooruit moeten kijken, we moeten uitgaan van eigen kracht.’

Dat is ook wat de club wil uitstralen. Het persbericht op Feyenoord.nl over de pikante transfer bedroeg slechts acht regels. Een summier bedankje helemaal onderaan het bericht viel bij veel Feyenoord-fans alsnog verkeerd.

De club sloeg harder op de trom over het verhuizen van het nummer 10 naar Orkun Kökcü. De zelf opgeleide middenvelder maakte op sociale media kenbaar dat fans die al een shirt van hem hadden gekocht met zijn oude rugnummer gratis een nieuw shirt konden krijgen. Ook mogen zaterdag twee verse talenten invallen met de fantasie prikkelende namen Lennard Hartjes en Antoni Milambo. Volgens coach Arne Slot doen ze dat uitstekend.

Het treffen met Werder Bremen is de laatste test op weg naar de eerste wedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Drita uit Kosovo komende donderdag. Weinig van de paar duizend toeschouwers zijn al bezig met dat weinig aanlokkelijke affiche. De verwerking van ‘het verraad’, zoals de overstap van Berghuis door velen wordt betiteld, is nog in volle gang, er is meer geroezemoes dan dat de wedstrijd gevolgd wordt.

In liedjes vanaf de fanatieke Gerard Meijer-tribune wordt de oude koning luidkeels dood gewenst, soms is een aanmoediging voor een mogelijke nieuwe koning hoorbaar. ‘Guus, Guus, Guus’, klinkt het voor huurling Guus Til.

Met de flair van zijn voorganger met rugnummer 10, de naar Ajax vertrokken en verguisde Steven Berghuis, benut Orkun Kökcü een penalty tegen Werder Bremen. Beeld Tom Bode / ANP

Er wordt geklapt voor aankoop Alireza Jahanbakhsh als die in de rust aan de zijlijn een interview geeft. De 27-jarige Iraniër, nog niet wedstrijdfit, moet Berghuis doen vergeten, ook al is hij een ander type rechtsbuiten. Jahanbakhsh werd drie jaar geleden in dienst van AZ topscorer van de eredivisie en was daarna bij Premier League-club Brighton vooral reserve.

Toch is zijn komst ‘een heel knappe prestatie’, vindt Slot daarmee doelend op de beperkte financiële slagkracht van Feyenoord. Jahanbakhsh werkte eerder samen met Slot bij AZ, ze onderhielden sindsdien contact. Dat hij kon spelen voor deze ‘amazing club’ nam alle twijfel weg bij Jahanbakhsh, die tot 2024 tekende. Op een foto poseert hij met het clublogo in de mond.

Een deel van de fans vindt dat mooi, een ander deel reageert cynisch. Als Jahanbakhsh veel speeltijd had gekregen bij het beter betalende Brighton was hij vermoedelijk daar gebleven. Zoals ook de talenten Tyrell Malacia en Kökcü best oren leken te hebben naar een buitenlandse club.

Anderzijds is de tijd van eeuwige clubtrouw allang voorbij, beseft de aanhang. Van het kampioensteam van 2017 is alleen Jens Toornstra over. Juist de nijvere middenvelder tekent al glijdend voor de 1-0 tegen Bremen, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Het is door de fraaie afronding en de dito pass van Marcos Senesi meteen het hoogtepunt van het duel, waarin Feyenoord mede door de hitte niet continu de tegenstander kan opjagen zoals Slot graag wil.

Feyenoord lijdt veel balverlies, aanvaller Sinisterra valt uit met een op het oog pittige blessure en middenvelder Fer moet centrumverdediger spelen, omdat Slot er daar maar eentje van heeft momenteel. Fer maakt een foutje dat leidt tot de 1-1, maar speelt verder degelijk.

Meer zorgen zijn er over de spitspositie, Bozenik en Bannis kunnen nog niet overtuigen, Jørgensen wil weg. Maar dat uitgerekend Kökcü matchwinner wordt door een strafschop met de flair van zijn voorganger met rugnummer 10 te benutten, maakt de middag voor de 10-jarige fan Ziya Yavuzel ‘uiteindelijk helemaal mooi’.