Fans Den Bosch staan op tegen racisme na zware week

De Bossche M-side maakt een statement tegen racisme. Beeld Den Bosch FC

Getwijfeld heeft hij niet. Toch ziet Leon Kerssens, lid van de supportersvereniging van FC Den Bosch, ertegen op om vrijdagavond naar de uitwedstrijd tegen Almere City FC te gaan. ‘De kans is groot dat ik daar uitgemaakt word voor racist. Dat zou me pijn doen. Maar wat moet ik dan: de club waar ik al veertig jaar voor leef ineens niet meer steunen?’

Kerssens (51) is een dag eerder naar Stadion De Vliert gekomen. Hij leunt tegen het gesloten hek dat op wedstrijddagen de toegang vormt naar de M-side, de tribune waar hij als supporter de mooiste tijden beleefde, maar die sinds afgelopen weekend wereldwijd bekendstaat als racistisch broeinest. Vanaf de plek waar de fanatieke Den Bosch-aanhang zich ophoudt, werd Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira uitgemaakt voor ‘k-neger’, ‘k-zwarte’ en katoenplukker’.

Kerssens schaamt zich diep voor wat er is gebeurd, maar is ook gefrustreerd. ‘De hele M-side wordt nu als een stel racisten weggezet, maar dat is niet zo.’ Om hun afkeer tegen racisme kenbaar te maken, poseerden meerdere supportersverenigingen van FC Den Bosch deze week met de vlaggen van Curaçao, India, Brazilië en Turkije voor een op sociale media verspreide foto. Kerssens, die meer dan tachtig bedreigingen in de mailbox van de supportersvereniging voorbij zag komen: ‘Het is tijd dat wij als supporters degenen aanspreken die zich schuldig maken aan racisme. Anders gaat de club eraan kapot.’

AZ-spits Altidore

Het was niet de eerste keer dat Den Bosch-supporters in opspraak raakten. In januari 2013 werden oerwoudgeluiden gemaakt naar AZ-spits Jozy Altidore. De tuchtcommissie van de KNVB legde de club destijds een boete van 10 duizend euro op en een wedstrijd voorwaardelijk zonder publiek. De tuchtcommissie doet momenteel onderzoek naar de gebeurtenissen van afgelopen weekend.

Behalve Kerssens zijn er nauwelijks fans genegen te praten over de situatie. Ook oud-spelers van naam en faam slaan liever even over. ‘Ik heb eigenlijk niet zo’n zin om daar wat over te zeggen’, appt Bosschenaar Anthony Lurling, die gedurende drie periodes bij FC Den Bosch speelde. Andere coryfeeën geven liever het nummer van een oud-collega. ‘Bel hem maar, misschien wil hij wat zeggen.’

Jan van Grinsven vindt dat hij als commercieel manager niets meer met voetbal te maken heeft, ondanks vijftien jaar onder de lat en ongeveer eenzelfde periode als assistent op de bank. Kribbig: ‘Wat ik verwacht van de wedstrijd tegen Almere? Nou je begint weer met elf tegen elf. Wat er mooi is aan de club? Het blauw en witte shirt.’

Dan met een zucht: ‘Sorry, ik ga niks zeggen, het valt allemaal verkeerd.’

Oud-spits Berry Powel

Voormalig FC Den Bosch-spits Berry Powel kan daar in komen. ‘Die mannen zijn er kapot van, geloof mij. Jan zit er al 103 jaar, heeft zoveel voor die club gedaan. Hij heeft mij nog leren koppen. De communicatie vanuit de club was in het begin op zijn zachtst gezegd ongelukkig. Nu hebben ze zoiets van: stilzitten als je geschoren wordt, denk ik.’

Powel is al dertien jaar weg bij de club waar hij in 2003 zijn profcarrière lanceerde. De goalgetter, zoon van een uit Suriname afkomstige vader en Nederlandse moeder, tekende voor het winnende doelpunt in de kampioenswedstrijd waardoor Den Bosch in 2003 promoveerde. Hij maakte er later nog eens vier tegen TOP Oss, de streekrivaal. Hij verkreeg de koosnaam ‘blue white Powel’ en is nog steeds een graag gezien gast in De Vliert. ‘Scorende spitsen zijn vaak geliefd.’

Ook na een wedstrijd met gemiste kansen hoorde Powel later op de avond in de Bossche horeca geen wanklank. Datzelfde geldt voor zijn minder vaak scorende donkere ploeggenoot Brayton Biekman. ‘Ik sta ervan versteld wat er gebeurd is. Ik heb nog met Ahmad gespeeld bij Kozakken Boys. Het grijpt mij ook aan.’

Powel beaamt dat Bossche fans zich stevig kunnen roeren. ‘In de eerste wedstrijd in de eredivisie na de promotie vlogen er stoeptegels het veld op. Maar toen ik er speelde was er van racisme geen sprake. Ik heb er eigenlijk nergens mee te maken gehad. Ik zie wel dat het in de hele maatschappij weer komt opzetten.’

Racistenclub

Dat FC Den Bosch nu wereldwijd te boek staat als racistenclub is iets waar de club ‘moet mee zien te dealen’, vindt Powel. ‘Het is een pijnlijke situatie, vooral voor de vele personen die er niets mee te maken hebben. Er zijn alleen maar verliezers. Ze moeten erdoorheen.’

Dat geldt ook voor shirtsponsor Job Invest. Het Bossche uitzendbureau distantieerde zich direct van racisme en trainer Erik van der Ven, die Moreira een ‘zielig mannetje’ noemde. ‘Als bedrijf werken wij met mensen met verschillende achtergronden, religies en huidskleuren. Wij willen voor iedereen een plek in de maatschappij creëren. Onze waarden sluiten niet aan bij wat er zondag bij FC Den Bosch is gebeurd’, zegt Margot Londeman namens Job Invest.

Aangifte Vanuit Excelsior is alsnog aangifte gedaan tegen een groep supporters van FC Den Bosch voor hun racistische taal aan het adres van Ahmad Mendes Moreira. Dat meldt RTL Nieuws. Mendes Moreira zei aanvankelijk dat hij geen aangifte wilde doen, maar eerst het onderzoek van de voetbalbond te willen afwachten. Het is onduidelijk of de speler aangifte heeft gedaan, of dat de club het initiatief nam.

Het uitzendbureau verbond zich anderhalf jaar geleden juist aan Den Bosch om het sociaal maatschappelijk karakter van de club een boost te geven. Londeman wil niet ingaan op de vraag of de gebeurtenissen bij FC Den Bosch kunnen leiden tot imagoschade voor het uitzendbureau. ‘Daar kan ik op dit moment geen uitspraken over doen. De tijd zal het moeten leren.’

Job Invest verwacht van FC Den Bosch dat zij actie gaat ondernemen, maar wil niet zomaar de handen van de club aftrekken. ‘We willen helpen waar mogelijk. Met de job- en lifestylecoaches die wij in huis hebben, kunnen we bewustwording creëren om het gedrag van mensen te veranderen. Hoe lelijk de situatie ook is, we willen toch onze bijdragen leveren.’

Van achter het gesloten hek werpt Kerssens nog een keer een blik op de verlaten M-side die plots wereldnieuws was. ‘Ik kan niet ontkennen dat het een gitzwarte week was voor FC Den Bosch, maar voor mij blijft dit de mooiste plek die er is.’’