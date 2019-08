Fans balen van wedstrijd op zondagavond om 8 uur

Donyell Malen van PSV wordt ten val gebracht door Tom Beugelsdijk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is akelig stil in het Philips Stadion als de harde kern van PSV zich na precies 20 minuten voor het eerst laat horen. De stilte in de openingsfase tegen ADO Den Haag (3-1-winst) dient als protest tegen het sinds dit seizoen ingevoerde aanvangstijdstip van 20.00 uur op zondagavond. Een groot deel van de fans zit er niet op de wachten.

PSV sluit zijn eerste wedstrijd ooit op zondagavond af met een overwinning. De ploeg van trainer Mark van Bommel maakt de opgelopen achterstand (doelpunt Tomas Necid) na rust goed. Bruma, Donyell Malen en Cody Gakpo scoren namens PSV, dat daarmee de eerste zege van het seizoen boekt.

Aanvankelijk was het idee om dit seizoen elk weekend een wedstrijd op zondagavond af te werken. Maar na het nodige verzet van lokale autoriteiten, clubs en Supporterscollectief Nederland zette de KNVB al snel een streep door die plannen. De bond besloot daarop het aanvangstijdstip van 20.00 uur op zondag als mogelijkheid te gebruiken voor clubs die doordeweeks Europees actief zijn.

‘We hebben dit afgesproken met alle clubs om de kwaliteit van de eredivisie te verbeteren’, laat een woordvoerder van de KNVB weten. ‘De clubs dienen het verzoek in en wij kunnen het honoreren. De mogelijkheid tot verplaatsing wordt per keer bekeken.’

AZ en Fortuna hadden vorige week de primeur. Met het spandoek ‘Anti zondag 20 uur’ lieten de supporters van AZ er geen misverstand over bestaan. De fans van de bezoekers uit Limburg waren nog minder te spreken over het ongebruikelijke tijdstip. Zij waren na een rit van 234 kilometer vanuit Alkmaar om 2 uur ’s nachts terug in Sittard. Voor sommigen ging de wekker een paar uur later alweer.

Eenzelfde nachtelijke busrit staat de supporters van PSV komend weekend te wachten als hun club – na de midweekse Europese wedstrijd tegen het Noorse FK Haugesund – zondagavond op bezoek gaat bij Heracles Almelo. ‘Het wordt voor kinderen en supporters die op maandagochtend gewoon moeten werken steeds moeilijker om hun club te steunen’, zegt voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV.

Commercie

Werden de wedstrijden op zondag vroeger altijd om 14.30 uur gespeeld, tegenwoordig zijn de aanvangstijden uitgesmeerd over de dag: 12.15 uur, 14.30 uur, 16.45 uur en dus 20.00 uur. Het is volgens Timmermans een knieval naar de commercie, verpakt als boodschap om de eredivisie te verbeteren. ‘Maar wij komen ook niet uit een ei. Het is commercieel interessanter. Hoe meer wedstrijden op televisie uitgezonden kunnen worden, hoe meer reclame-inkomsten.’

Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, begrijpt de zorgen van de supporters, maar benadrukt een uur voor de wedstrijd tegen ADO in de perskamer dat de beslissing om pas zondagavond af te trappen niets te doen heeft met commerciële belangen. ‘Wij hebben er als club op sportieve gronden voor gekozen om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Dat het voor FOX Sports interessant is, heeft voor ons geen rol gespeeld.’

De algemeen directeur benadrukt dat PSV tegen het plan was om structureel op zondagavond te gaan voetballen. Maar nu de KNVB de mogelijkheid biedt om uit te wijken, maakt de club daar dankbaar gebruik van. ‘Elke procent die je kunt winnen, wil je winnen.’

Hij wijst op het feit dat PSV donderdag na de uitwedstrijd tegen FK Haugesund meteen terugvloog naar Eindhoven om meer tijd te hebben richting het duel tegen ADO. Gerbrands: ‘Het zou goed kunnen zijn dat de bieromzet lager is vanavond. Of dat de supporters minder eten kopen omdat ze dat thuis al hebben gedaan. Maar voor ons stond het sportieve aspect voorop.’

Europa

De KNVB houdt, net als vorig seizoen, rekening met het Europese avontuur van de Nederlandse ploegen. De bond gooide het competitieprogramma om ten faveure van Ajax, dat een droomreis door de Champions League maakte. ‘De KNVB heeft Ajax vorig seizoen geholpen. Nu maken wij gebruik van de hulp’, zegt Gerbrands. ‘Maar we moeten gaan nadenken hoe we dit op lange termijn gaan organiseren. We zijn er als land nog niet goed op ingesteld.’

En Timmermans: ‘Met het verplaatsen van de wedstrijden van Ajax is de KNVB een pad ingeslagen waar het nu op voort glibbert.’ Ook in het Philips Stadion zijn zondagavond meerdere spandoeken te zien met de tekst ‘Anti zondag 20.00 uur’ – ook in het vak met ADO-supporters.

Is er een grens aan het aantal wedstrijden op zondagavond of moeten de Supporters in Eindhoven rekening houden met meer duels als afsluiting van hun weekend wanneer PSV de groepsfase van de Europa League haalt? ‘Er is zeker een grens’, aldus Gerbrands. PSV is niet van plan meer wedstrijden naar de zondagavond te verplaatsen mocht de club de groepsfase van de Europa League halen. ‘Maar op dit moment kiezen we er wel voor omdat het voor ons sportief en financieel gezien heel belangrijk is om die groepsfase te halen.’