Fancy Bear heeft de wielersport een enorme dienst bewezen

Het hackerscollectief Fancy Bear dat volgens sommigen banden heeft met de Russische inlichtingendiensten heeft ook een afdeling die de sport bewaakt. Op de website meldt Fancy Bear: 'We stand for fair play and clean sport.' Zou het werkelijk? Even verderop: 'We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.' Je zou van minder bang worden. In elk geval is het een feit dat Team Sky door de hackers aardig in verlegenheid is gebracht.