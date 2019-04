Fanatieke Huntelaar jut Ajax op naar 6-2-zege op Excelsior

Naast al het fonkelende talent en een stel toonaangevende twintigers heeft Ajax ook een pyromaan in de selectie. Hij wordt in augustus 36 jaar en heet Klaas-Jan Huntelaar. Dreigt het vuur te doven, dan tracht hij het op te poken. Afgelopen zaterdag tegen laagvlieger Excelsior, gepland precies tussen de Champions League-kwartfinalewedstrijden tegen Juventus in, lukte dat uitstekend. De spits scoorde driemaal in de met 6-2 gewonnen wedstrijd, waardoor Ajax koploper blijft en in opperbeste stemming afreist naar Turijn.

De hattrick was een samenvatting van het oeuvre: een fluks wippertje, een intikker bij de tweede paal en een vlammend schot in de korte hoek. Elke treffer werd voorafgegaan door een slimme loopactie.

Fanatisme

Opvallender was Huntelaars fanatisme na de treffers. Snel die bal uit dat doel, vliegensvlug terug naar de middenlijn. Aldaar wild gedraai met zijn pols alsof hij tien lucifers tegelijk wilde laten ontbranden, meestal in de richting van collega Hakim Ziyech. Hup, doorgaan. Afbranden die handel.

Tieners en begin-twintigers brengen gretigheid, zo gaat het cliché, want zij hebben nog alles te winnen. Maar bij Ajax is het klassenoudste Huntelaar die nog steeds acteert alsof hij voor het eerst de voetbalweide in mag bij amateurclubje H&K, ondanks een zolder vol relikwieën na optredens in de eerste en eredivisie, Primera Division, Serie A, Bundesliga, Champions League en het Nederlands elftal. Droog: ‘Ik heb gewoon een heel lange jeugd.’

Met de statistiek dat hij de oudste Ajacied is die ooit een hattrick maakte doe je hem geen plezier. Feliciteer hem liever gewoon met het trio treffers.

De Achterhoeker, die recentelijk voor een jaar bijtekende, voelt zich senang in zijn rol, zelfs als hij sommige periodes nauwelijks speelt doordat vedette Dusan Tadic of talent Kasper Dolberg in de punt staat.

Voortrekker

Bankzitter Huntelaar was blijer dan wie ook na de spektakelzege bij zijn oude club Real Madrid, tot laat vierde hij feest met het uitvak in Bernabéu. ‘Het is lekker voetballen in dit team. Het niveau is heel hoog, met veel talent, maar je moet het wel telkens op de mat leggen. Ik probeer daarbij te helpen. We zijn nog overal in de race, dat is mooi. Maar we hebben nog niets.’

Dat is wat hij soms van tevoren zegt in de kleedkamer, ook als hij niet speelt. ‘Maar ik heb geen standaardpraatje. Het gaat spontaan, wat ik op dat moment voel.’

Staat hij wel aan de aftrap, dit lange seizoen toch al achttien keer, dan beoogt hij vooral in het veld de voortrekker te zijn. ‘De trainer zegt: ‘Klaas, zet de boel op scherp’. Als je voorin tekeergaat moet de rest mee. Maar dat doe ik niet alleen, hoor.’

De meer artistieke Ziyech was de opvallendste kompaan van de pyromaan tegen Excelsior. In acties, in schoten, in duels, in opjuttend handgeklap, gescheld soms zelfs, zeker nadat Huntelaar ruim een kwartier voor tijd onder luid applaus was gewisseld voor Dolberg. Chagrijn spatte van Ziyechs gezicht toen het vooral in fysiek opzicht beperkte Excelsior, onder nieuwe trainer Moniz spelend met dapper elan, in het slot nog scoorde.

Natuurlijk speelt het doelsaldo-trauma mee. Huntelaar was erbij toen de landstitel in 2007 met een luttel doelpunt verschil naar huidige medekoploper PSV ging. ‘Dat nooit meer alsjeblieft.’ Met twaalf goals verschil zal het er hoogstwaarschijnlijk niet van komen.

Bijkomend voordeel van voetballen als een uitslaande brand: je krijgt er positieve energie van. ‘Het is minder zwaar dan als alles halfbakken gaat. Ik vind het ook nog steeds leuk om op doelpunten te jagen.’

Het was hem aan te zien, ook zijn 101ste, 102de en 103de eredivisiedoelpunt voor Ajax vierde hij met een enorme grijns. Huntelaar is momenteel in de hiërarchie de veertien jaar jongere Dolberg voorbij. De Deen moet van Ajax-coach Ten Hag meer brengen. Dolberg antwoordde zaterdagavond met een prachtvolley kort na zijn entree.

Huntelaar: ‘Je ziet zijn kwaliteit, hij heeft die echte spitsendingen en een mooie toekomst. Hij moet zich focussen op elke dag alles eruithalen, zijn grenzen verleggen.’

In de groei

Huntelaar denkt ook voor zichzelf nog steeds in doelen. Hij wil eindelijk landskampioen worden. ‘Daar moeten de jongens me echt even aan helpen.’ Mogelijk is dit het beste clubteam waar hij ooit deel van uitmaakte. Al weet hij dat het nog een trede hoger kan. ‘Het beste team waar ik in speelde, Oranje tussen 2010 tot 2012, was een voltooid geheel. Deze ploeg zit nog in de groei.’

Hij heeft desalniettemin vertrouwen in de return tegen Juventus, dinsdag in Turijn. Tegen Bayern München en Real Madrid was Ajax nimmer de mindere en in de heenwedstrijd tegen Juventus was winst ook mogelijk, in plaats van de 1-1-remise, luidt zijn betoog. ‘Ze waren rustiger dan Real, dat echt nerveus werd als wij druk gingen zetten. Verdedigen zit ze in het bloed. Toch kunnen we daar zeker scoren.’

Huntelaar zal vermoedelijk weer op de bank starten in het Juventus-stadion, waar hij nooit eerder voet zette. Aldaar is hij nerveuzer dan op het veld. ‘Je hebt geen controle, geen invloed, je ziet alles gebeuren, je leeft nog meer mee.’ Ook daarom speelt hij diep in zijn hart natuurlijk nog steeds het liefst zelf.