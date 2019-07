Familie Van Foreest gezichtsbepalend op NK

De NK in Amsterdam zijn ditmaal het jachtterrein van de familie Van Foreest. De broers Jorden (20) en Lucas (18) maken beiden kans op de titel bij de mannen, terwijl zus Machteld (11) debuteert in het vrouwentoernooi. Ze zal het waarschijnlijk niet winnen, maar met een score van 2,5 punt uit de eerste vier partijen speelt ze zeker geen bijrol.

De twee toernooien zijn niet optimaal bezet. Zhaoqin Peng (14 titels) en Anne Haast (4 titels) laten verstek gaan bij de vrouwen, terwijl bij de mannen Anish Giri voorrang heeft gegeven aan een elite­twaalfkamp in Zagreb. Verrassend is het besluit van Loek van Wely af te zien van een poging voor de negende maal kampioen te worden. In plaats daarvan doet hij mee aan een open toernooi op Corsica.

Van Wely geeft verschillende redenen voor zijn afwezigheid. Het ondermaatse resultaat bij de vorige NK (2 uit 7) verdient volgens hem een plaats op het strafbankje en de stem van de KNSB voor de incompetente Griek Makropoulos bij de recente Fide-presidentsverkiezing zit hem nog steeds dwars. Bovendien vindt hij dat het korte toernooi met meestal dezelfde ­spelers dringend aan vernieuwing toe is. Een knock-outwedstrijd met zestien deelnemers zou de vele voor de poort dringende jongeren een faire kans bieden zich ook eens in de titelstrijd te mengen.

De eer van de jongste generatie rust nu op de schouders van de broers Van Foreest. Jorden staat na vier ronden bovenaan met een half punt voorsprong op Lucas. De volgorde zou andersom zijn geweest als Lucas in de openingsronde een gunstige stand in het onderlinge gevecht naar behoren had afgewikkeld. Twee ronden later faalde hij niet in de mooiste partij die het toernooi tot nu toe heeft opgeleverd.

Lucas van Foreest – Jan Werle

Amsterdam 2019

1. Pf3 Pf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 dxc4 5. Da4+ Pbd7 6. Dxc4 a6 7. Dc2 c5 8. 0-0 Le7 9. d4 0-0 10. Td1 Db6 11. Pc3 Da7 12. e4 cxd4 13. Pxd4 Pg4 14. h3 Lc5 15. hxg4 Lxd4 16. Dd2 e5 17. Pd5 Pc5 18. De2 Ld7 19. g5 Tad8

Als Werle wits volgende zet had voorzien, zou hij de voorkeur hebben gegeven aan 19 ... Lb5 20. Df3 Pe6.

Diagram links

20. Txd4! exd4 21. Dh5 Kh8

Zwart moest rekening houden met 22. Pf6+ en 22. Pe7+ Kh8 23. g6.

22. Lf4 Pd3

Misschien is 22 ... Tfe8 (23. Dxf7 Le6 24. Dh5 Lxd5) een betere verdediging tegen de dreiging 23. Le5.

23. Lc7 Le6 24. Lb6 Db8 25. Lxd4 Lxd5 26. exd5 Tde8 27. Td1 Pe5 28. Le4 Pg6 29. Lf3 Pe5 30. Kg2! Dd6 31. Le4 h6 32. Th1 Kg8 33. f4 Pc6

Ook na 33 ... Db4 34. Td1! slaat wits aanval door.

34. gxh6 Dxh6

Diagram rechts

35. Lh7+! Kh8

Of 35 ... Kxh7 36. Df5+.

36. Dxh6 Te2+ 37. Kf1

Zwart geeft op.