Familie Nouri: wij wisten niet van hartafwijking bij Abdelhak

In een verklaring via Kasem laat de familie zaterdag weten: 'We zijn erg geschrokken van het nieuws dat reeds in 2014, tijdens medisch onderzoek door de KNVB, bij Abdelhak een hartafwijking is geconstateerd. De familie is dit pas recent te weten gekomen door inzage in het medisch dossier dat Ajax, na herhaald en uitdrukkelijk verzoek, verstrekte. De familie is ervan overtuigd dat ook Abdelhak zelf geen weet van deze afwijking heeft gehad. Anders had de familie direct aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek, een second opinion en regelmatig terugkerende tests.'



De Volkskrant publiceerde vorige maand een uitgebreide reportage over Nouri en zijn ongeval op 8 juli in het Zillertal in Oostenrijk, tijdens de laatste dag van het trainingskamp van Ajax. Verschillende medici spraken in dat artikel anoniem hun twijfels uit over de behandeling op het veld door onder andere clubarts Don de Winter, omdat te laat zou zijn begonnen met de reanimatie. Op de destijds rechtstreeks uitgezonden beelden is in de eerste, cruciale minuten nauwelijks activiteit te zien, alsof de doktoren niet wisten wat ze moesten doen.