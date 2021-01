Familie Nouri vraagt bij KNVB arbitrage aan over schadevergoeding

Abdelhak Nouri in actie tegen Go Ahead Eagles in 2017, enkele maanden voordat hij in elkaar zakte tijdens een oefenduel in Oostenrijk. Beeld EPA

De talentvolle middenvelder Abdelhak Nouri zakte op 8 juli 2017 in elkaar, tijdens een oefenduel met Werder Bremen. De clubdokter van Ajax dacht niet meteen aan hartfalen, waardoor de reanimatie te laat op gang kwam en Nouri ernstig hersenletsel opliep. Sindsdien leeft hij in lage staat van bewustzijn en heeft hij 24 uur per etmaal verzorging nodig. Ajax erkende bijna een jaar nadien aansprakelijkheid. Sindsdien overleggen de partijen over de hoogte van de schadevergoeding, maar ze komen niet tot elkaar.

In een persbericht stelt Kasem: ‘Ondanks herhaalde pogingen is het helaas niet gelukt om tot een schadevergoedingsregeling te komen die recht doet aan deze onomkeerbare situatie. Dit is voor de familie Nouri enorm teleurstellend.’ Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax liet vorige week al weten dat een arbitragezaak onontkoombaar is.

De familie vraagt aan de arbitragecommissie om ‘recht te doen aan Abdelhak, om recht te doen aan de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien Ajax op een juiste en adequate wijze zou hebben gereageerd op 8 juli 2017.’ Kasem wil niet ingaan op bedragen die circuleren in de media, van tientallen miljoenen euro’s. Geld dat Nouri mogelijk had kunnen verdienen als hij eenzelfde loopbaan als bijvoorbeeld zijn vrienden Donny van de Beek of Frenkie de Jong had gemaakt.

Ajax voert aan dat Nouri alleen al door zijn hartproblemen vermoedelijk nooit zo ver had kunnen reiken. Kasem: ‘Uiteindelijk gaat aansprakelijkheid altijd over geld, maar we gaan niet inhoudelijk in op bedragen. Dat is straks aan de arbitragecommissie.’ Uit het persbericht: ‘Geen enkel bedrag kan het gemis aan de ‘oude’ Abdelhak en zijn geknakte voetbalcarrière compenseren.’