Familie Nouri stapt naar arbitragecommissie KNVB

In een verklaring verwijst de advocaat van de familie naar een onderzoek van een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in letselschade. Daaruit zou volgens de advocaat blijken dat Ajax tekortgeschoten is in het verlenen van de juiste zorg aan Nouri nadat hij onwel was geworden op het veld. Sindsdien ligt hij in coma. ‘Deze gevolgen [hadden] hoogstwaarschijnlijk kunnen worden voorkomen indien op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen’, zo valt te lezen in een verklaring.

De familie heeft volgens de advocaat de afgelopen periode overlegd met de Amsterdamse voetbalclub met als doel aansprakelijkheid te erkennen. ‘Helaas heeft Ajax iedere verantwoordelijkheid van de hand gewezen en stellen zij zich op het standpunt dat de verleende zorg wel toereikend en adequaat is geweest.’