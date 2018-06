Familie Nouri stapt naar arbitragecommissie KNVB, Ajax ontkent schuld

Advocatenkantoor Beer Advocaten deed in januari op verzoek van de familie onderzoek naar de zaak. Een team van advocaten en artsen bestuurde de videobeelden waarop te zien is hoe Nouri tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar zakt. ‘Als er goed was gehandeld, was de hersenschade niet opgetreden’, zegt advocaat John Beer. ‘Na 37 seconden was de teamarts bij hem; 29 seconden later was de AED er. Die werd niet gebruikt. Uit alles blijkt dat hij volstrekt verkeerd is behandeld. Richtlijnen van de Nederlandse reanimatieraad, de Uefa en de Fifa zijn niet gevolgd.’

Het advocatenkantoor deelde de conclusies van het onderzoek met Ajax, in de hoop dat de club aansprakelijkheid zou erkennen. Beer: ‘Maar de opstelling van de club was dat Ajax geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid onderkent: alles is goed gegaan en hen treft geen schuld.’

Een clausule in het contract van Nouri bepaalt dat niet een reguliere rechtbank, maar de arbitragecommissie van de KNVB de aangewezen instantie is om de patstelling aan voor te leggen. Beer spreekt van ‘een moeilijke stap’ voor de familie. ‘Ze hebben een warm hart voor Ajax, net als Abdelhak zelf. Het is lastig. Maar Ajax laat hen geen keuze.’ Hij vervolgt: ‘Ajax is een topclub en bij topvoetbal hoort topmedische zorg. Dat verdienen die spelers. De familie maakt zich niet alleen zorgen over de situatie van Abdelhak. Als de club denkt dat dit prima is verlopen, is de volgende Ajax-speler ook in gevaar.’

‘Abdelhak is een zoon van de club’, zegt Khalid Kasem, de woordvoerder van de familie. ‘Hij heeft er ongeveer zijn hele voetballeven gespeeld. De familie heeft een warme band met veel mensen binnen de club. Maar in deze situatie konden ze simpelweg niet anders, omdat de erkenning uitbleef dat er zaken verkeerd zijn gegaan. Voor de jongens die nog bij de club spelen, is het belangrijk dat dit wordt verbeterd.’

Het verzoekschrift is vandaag bij de arbitragecommissie ingediend. Vervolgens zal een commissie worden samengesteld met juristen. Die moet beoordelen of Ajax als werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan. Beer denkt dat dit nog wel een jaar kan duren.

Ajax was vooralsnog niet in staat te reageren.