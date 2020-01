Facetimen met Mourinho gaf Steven Bergwijn het laatste duwtje

Steven Bergwijn. Beeld BSR Agency

‘Als kleine jongen keek ik tegen hem op en nu ga ik onder hem werken’, zegt Bergwijn, op de site van de Spurs. Hij volgt bij Tottenham Hotspur het spoor van illustere voorgangers als Edgar Davids, Rafael van der Vaart en spits Vincent Janssen.

Bergwijn weet hoe hij zich als voormalig PSV-aanvaller populair moet maken bij de fans. ‘Ik heb vorig jaar genoten van de late zege van Tottenham op Ajax in de Johan Cruijff Arena. Met deze club wil ik de Champions League winnen.’

Onder druk van het sluiten van de transfermarkt op 31 januari moest de transfer van Bergwijn in recordtijd worden afgehandeld. Donderdag werd zaakwaarnemer Fulco van Kooperen gebeld of hij naar Londen kon komen, omdat Tottenham Hotspur interesse had. Diezelfde avond zat hij aan tafel met directeur David Levy en coach Mourinho.

Zes minuten nadat PSV in het bekertoernooi door eerste divisieclub NAC was uitgeschakeld, kreeg technisch manager John de Jong een bericht van Van Kooperen. De timing zette kwaad bloed in Eindhoven, had dat niet anders gekund? Van Kooperen: ‘Er was haast bij geboden, wanneer stuur je zo’n app? De volgende ochtend doet zo’n nederlaag ook pijn, ik heb De Jong dus meteen laten weten dat we de volgende ochtend wilden praten over de toekomst van Steven.’

Vrijdag kreeg Van Kooperen aanvankelijk te horen dat PSV zijn cliënt aan de eerder gemaakte afspraak wilde houden. Bergwijn had bijgetekend onder voorwaarde dat hij komende zomer mocht vertrekken. Maar de omstandigheden waren veranderd. ‘PSV had Steven nooit laten gaan als de club nog om de prijzen zou spelen’, aldus Van Kooperen.

Tot woede van de PSV-directie reisde ook Bergwijn zondag naar Londen, nadat hij zich bij trainer Ernest Faber had afgemeld voor het duel met FC Twente. Volgens Van Kooperen had Bergwijn permissie van Faber om zijn transfer naar Tottenham rond te maken. Maar niet volgens de directie?

‘Nog voor Steven tegen Faber had gezegd dat hij niet wilde spelen, had ik al contact met de directie’, zegt Van Kooperen. ‘Steven kreeg geen permissie om zich te laten keuren en dat is ook niet gebeurd. Hij hoefde niet bij PSV te zijn. Steven wilde wel alvast de sfeer proeven in Londen, maar hij is niet bij Tottenham geweest.’

Bergwijn voerde zondag via Face Time een gesprek met Mourinho. Van Kooperen: ‘Steven was onder de indruk, zie je ineens Mourinho op je telefoon. Hij weet dat Wesley Sneijder, Arjen Robben en Memphis Depay met hem hebben gewerkt. Maar Stevie heeft ze niet om hun mening gevraagd, hij had al een goed gevoel bij Mourinho.

‘Hij staat ook bekend om zijn goede relaties met de spelers. Bovendien kende Mourinho de kwaliteiten van Steven, hij legde zijn speelwijze bij Tottenham Hotspur uit. Mourinho zei ook dat het mede vanwege het komende EK een mooi moment voor Steven is om zich verder te ontwikkelen in de Premier League. Hij is er aan toe.’

Bergwijn is geen paniekaankoop voor de Spurs, bezweert Van Kooperen. ‘Scouts van Tottenham volgden hem al enkele jaren. Steven voldoet aan alle voorwaarden, hij wordt niet als een gokje beschouwd.’

Ook Van Kooperen kent de statistiek, slechts weinig Nederlandse aanvallers slaagden in de Premier League. Tottenham raakte spelmaker Christian Eriksen kwijt aan Internazionale, topschutter Harry Kane is geblesseerd en de ploeg dreigt als nummer 6 de aansluiting met de topvier te verliezen. Staat Bergwijn meteen onder druk?

Van Kooperen: ‘Garanties zijn er niet, het is vooral een mooie uitdaging voor Steven om onder de beste omstandigheden te kunnen voetballen. Het is bijna onwerkelijk voor Steven hoe snel het is gegaan. Spelers die in de winter worden gehaald, hebben tijd nodig om te acclimatiseren. Steven hoeft niet morgen al te leveren.’