Facelift van de titelfavorieten Ajax en PSV

Ajax versterkte zich met Steven Bergwijn, die voor 31 miljoen euro overkwam van Spurs. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Welke spelers zijn gekomen?

Ajax

Ajax heeft een facelift ondergaan. De landskampioen haalde tot nu toe vijf versterkingen en was ongewoon scheutig met het uitgeven van geld. Ajax legde ruim 31 miljoen euro neer voor international Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), die daarmee de duurste eredivisiespeler ooit is.

Het was misschien niet eens de opvallendste transfer. De zelf opgeleide Brian Brobbey vertrok een jaar geleden gratis naar RB Leipzig, maar in Duitsland kon het 20-jarige talent moeilijk aarden. In de zoektocht naar een spits kwam Ajax uit bij hem. Kosten: 16,35 miljoen euro.

Of is toch de Britse Nigeriaan Calvin Bassey de opmerkelijkste aanwinst? Ajax betaalde 23 miljoen euro voor de 22-jarige centrale verdediger van Rangers FC, die pas acht maanden op die positie speelt. Niet eerder investeerde Ajax zoveel geld in een defensieve kracht.

In het licht van die mega-investeringen vielen de komst van AZ-back en international Owen Wijndal en de Portugese dribbelaar en jeugdinternational Francisco Conceição (FC Porto), die achter Antony de tijd krijgt om te wennen, nauwelijks op.

PSV

Hoewel PSV al acht spelers haalde, is de meest aansprekende aankoop een oudgediende. Met het vastleggen van Luuk de Jong haalde de club zijn gedroomde spits terug naar Eindhoven.

De Jong speelde vanaf 2014 vijf jaar voor PSV en verwierf in de tijd een heldenstatus. Hij won drie landstitels met de club, voordat hij in 2019 voor 15 miljoen euro vertrok naar Sevilla. PSV betaalde zo’n 3 miljoen euro om de 31-jarige spits terug te kopen van de Spaanse subtopper, een schijntje vergeleken bij de uitgaven van Ajax. Toch is hij de duurste aankoop van PSV.

De international is de nieuwe aanvoerder van het team dat flink op de schop ging. Naast De Jong verraste PSV met het aantrekken van de ervaren Argentijnse doelman Walter Benítez (Nice), het bewierookte talent Xavi Simons (Paris Saint-Germain) en loopwonder Guus Til (Spartak Moskou en Feyenoord).

Ook kwamen de 20-jarige talentvolle Nederlander Ki-Jana Hoever (als 16-jarige de jongste debutant ooit in de FA Cup voor Liverpool), de 20-jarige Engelsman Jarrad Branthwaite (Everton) en 18-jarige Braziliaan Sávio (Troyes) naar PSV. De 38-jarige Boy Waterman geldt als nieuwe derde doelman in Eindhoven.

Welke spelers zijn vertrokken?

Ajax

Ajax kon flink investeren in nieuwe krachten omdat het een aantal spelers voor grote bedragen wist te verkopen. De club verdiende al ruim 110 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan het vertrek van Sébastien Haller en Lisandro Martínez, die samen 88 miljoen opleverden.

Martínez kwam drie jaar geleden voor 7 miljoen over van het Argentijnse Defensa y Justicia en vertrok voor ruim 57 miljoen in het kielzog van trainer Erik ten Hag naar Manchester United. Slechts twee spelers uit de eredivisie leverden Ajax ooit meer geld op: Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

In Haller investeerde Ajax anderhalf jaar geleden fors meer (22,5 miljoen). Maar de club verkocht de spits, die vorig seizoen elf keer scoorde in de Champions League, met winst aan Borussia Dortmund: voor ruim 31 miljoen .

Andere prominente vertrekkers: Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui gingen naar Bayern München, Nicolás Tagliafico naar Olympique Lyon en André Onana komt komend seizoen uit voor Internazionale.

PSV

Het ene moment was hij met zijn geniale ingevingen de architect van PSV, dan weer zag Mario Götzke grote delen van de wedstrijd niet. Na twee seizoenen verkaste het voormalige Duitse wonderkind naar Eintracht Frankfurt. PSV ontving 4 miljoen euro voor de 63-voudig Duits international, die in 2020 transfervrij naar Eindhoven kwam.

Ook incasseerde de club 8,5 miljoen euro voor Japanner Ritsu Doan, die na drie Eindhovense jaren bij Freiburg tekende. Het is de grootste transfersom die PSV deze zomer ontving. De Israëlische spits Eran Zahavi keerde na twee jaar terug naar Maccabi Tel Aviv.

In Eindhoven weten ze dat de financiële klapper nog kan komen, al hoopt PSV Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré ertoe te verleiden nog een jaar te blijven. Het prijskaartje voor geïnteresseerde clubs? Sangaré heeft een afkoopsom van 37 miljoen in zijn contract staan. De zelf opgeleide Gakpo moet naar verluidt meer dan 40 miljoen opleveren.

Luuk de Jong keerde terug van Sevilla naar PSV voor 3 miljoen euro. Beeld Getty Images

Wat willen de trainers?

Ajax

Met Alfred Schreuder staat dit seizoen een nieuw gezicht voor de groep van Ajax, maar het kan goed zijn dat bepaalde spelprincipes van de afgelopen jaren terugkomen. Bij zijn aanstelling zei de 49-jarige trainer uit Barneveld dat hij in grote lijnen wil voortborduren op de weg die Ten Hag met Ajax is ingeslagen.

Schreuder was de assistent van Ten Hag in het seizoen 2018-2019, waarin Ajax tot de halve finale van de Champions League reikte. Als hoofdtrainer moet Schreuder – naast zijn tactische kwaliteiten vaak geroemd om zijn persoonlijke benadering – een aantal lastige keuzes maken in een ploeg waar het dringen is om een basisplek.

Gaat Daley Blind controlerend op het middenveld spelen nu met Wijndal en Bassey een linksback en linker centrale verdediger zijn aangetrokken? En hoe ziet zijn ideale driemans voorhoede eruit met spelers als Antony, Bergwijn, Tadic en Brobbey? Schreuder zei al vaker dat een vast basiselftal niet bestaat voor hem.

PSV

Met de aanstelling van Ruud van Nistelrooij als opvolger van Roger Schmidt is bijna alles anders bij PSV. Behalve het inpassen van een trits aan nieuwe spelers, wijkt de visie van de oud-spits van onder meer Manchester United en Real Madrid op vele vlakken af van die van zijn voorganger.

Schmidts tactiek was gebaseerd op het balbezit van de tegenstander. De Duitse coach wilde de bal zo snel mogelijk veroveren en in de omschakeling de kortste weg naar het doel van de tegenstander zoeken. Van Nistelrooij wil meer rust in het spel van PSV brengen en wenst vanuit een verzorgde opbouw tot kansen te komen.

Het is vooral interessant om te zien hoe het ideale driemans middenveld van Van Nistelrooij eruit gaat zien. Vorig seizoen vormden Sangaré en Érick Gutiérrez een gedegen blok voor de verdediging. Maar Van Nistelrooij speelt het liefst met één controlerende middenvelder. Voor de twee aanvallende posities lijkt hij te moeten kiezen tussen Til, Simons en Joey Veerman. Van Nistelrooij: ‘Als trainer heb je een visie, maar je kijkt ook naar de kwaliteiten van je spelers om je speelwijze te bepalen.’

Hoe staat het aan de top van de clubs?

Ajax

Jarenlang vormde algemeen directeur Edwin van der Sar een hechte drie-eenheid met technisch directeur Marc Overmars en Erik ten Hag. Maar na het opstappen van Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag en het vertrek van Ten Hag weet Van der Sar een nieuw duo naast zich dat verantwoordelijk is voor het technisch beleid.

Oud-trainer Gerry Hamstra, die assistent was van Overmars, en zijn nieuwe rechterhand Klaas-Jan Huntelaar werden meteen in het diepe gegooid tijdens de grootste Ajax-renovatie in jaren. Het technische duo stelde Schreuder aan als nieuwe trainer en liet zien niet bang te zijn om geld uit te geven.

Ajax staat vooral bekend als kweekvijver van jong talent, maar deze zomer gaf de club al een recordbedrag (85,6 miljoen) uit om de selectie op peil te brengen. Slechts tien clubs in Europa spendeerden meer geld dan de Amsterdammers, rekende Voetbal International uit. Let wel: Hamstra en Huntelaar haalden 25 miljoen euro meer binnen dan ze spendeerden.

PSV

Niemand is een garantie voor succes, maar Marcel Brands moet dit seizoen de man zijn die de titel na vier jaar helpt terug te halen naar Eindhoven. De 60-jarige Brabander volgde Toon Gerbrands op als algemeen directeur, maar is mede aangetrokken vanwege zijn kennis op technisch vlak en oneindig grote netwerk.

Brands was vanaf 2010 acht jaar verantwoordelijk voor het technisch beleid bij PSV, voordat hij in 2018 zonder veel succes naar Everton vertrok. Samen met huidig technisch directeur John de Jong, diens opvolger vier jaar geleden, en trainer Van Nistelrooij wil PSV een hernieuwde aanval doen op de hegemonie van Ajax. ‘Ik wilde onderdeel zijn van deze nieuwe start’, aldus Van Nistelrooij, die in eerste instantie bedankte toen Gerbrands hem benaderde.

Ook Europees moet het blazoen worden opgepoetst. PSV bereikte de laatste dertien jaar maar drie keer de groepsfase van de Champions League. De nieuwe doelstelling is even duidelijk als helder: één keer in de twee jaar meedoen aan het hoogste en meest lucratieve Europese clubtoernooi, te beginnen met de wedstrijd in de derde voorronde tegen AS Monaco, aanstaande dinsdag.

Hoe liggen de verhoudingen tussen beide clubs?

Ajax

Kijk alleen al naar het geld dat Ajax deze zomer investeerde (85,6 miljoen) in de selectie en leg dat naast het bedrag dat PSV uitgaf (6 miljoen) aan nieuwe spelers en het is duidelijk hoe de verhoudingen liggen.

Ajax toonde de laatste jaren aan dat het loont om geld in de selectie te steken in plaats van op de bank te laten staan. De Amsterdammers durfden het risico te nemen door in 2018 Dusan Tadic en Blind te halen en het salarishuis op zijn kop te zetten. De zet lukte, met kampioenschappen en gegarandeerde miljoenen uit de Champions League als beloning.

PSV

Roger Schmidt kreeg twee seizoenen geleden de opdracht om de titel terug te brengen naar Eindhoven. Maar de Duitse coach had de pech dat hij dat moest doen in een tijdperk dat Ajax een meer offensieve koers voer en Ten Hag de trainer was. Nu de coach en ook Overmars zijn vertrokken en Ajax opnieuw moet bouwen, voelt PSV dat dit het moment is om het gat te verkleinen.

Sterker nog, technisch directeur De Jong zei dat PSV het gat naar Ajax niet alleen wil verkleinen. De club wil over de concurrent uit Amsterdam heen en zo voor het eerst sinds 2018 weer het genot van de landstitel ervaren.