Fabio Jakobsen na twee zeges in de Vuelta ‘gewoon’ weer een van de beste sprinters ter wereld

Fabio Jakobsen na het winnen van zijn tweede etappe in de Ronde van Spanje. Beeld AFP

Dat heeft alles te maken met het ongeluk dat hem ruim een jaar geleden in de Ronde van Polen trof, toen hij met bijna 80 kilometer per uur in de hekken werd gereden en in de dagen erna met een ernstig gekwetst hoofd op het randje van de dood balanceerde.

‘Ik ben zo dankbaar dat ik weer mag sprinten en profwielrenner kan zijn’, zei hij zaterdag na zijn tweede ritwinst tegen Eurosport.

De Nederlandse sprinter in Belgische dienst (Deceuninck-QuickStep) had ook weer de groene trui van het puntenklassement terugveroverd op zijn rivaal deze Vuelta, de Belg Jasper Philipsen van Alpecin-Fenix.

Na zijn eerste etappezege, afgelopen dinsdag, was Jakobsen nog de sprinter die het onmogelijke had gepresteerd en stond voor een wederopstanding zonder weerga. Met ritwinst nummer twee is hij evenwel weer ‘gewoon’ een van de beste sprinters ter wereld. Met, dat wel, een mooi verhaal erachter over doorzettingsvermogen en het tegen alle verwachtingen in overwinnen van grote tegenslag.

‘Ik kon mezelf goed positioneren voor de laatste binnenbocht’, schetste hij zaterdag zijn aanpak die leidde tot de ritwinst, ‘en daar, op 200 meter van de finish, ben ik er gewoon voor gegaan.’ Hier spreekt vooral een sprinter die met zijn vak bezig is, niet een wielrenner die een vreselijk ongeluk heeft gehad en bang is om opnieuw in volle sprint te vallen.

In 2019 won hij ook twee etappes in de Vuelta, ook toen rit nummer vier en daarnaast de laatste etappe, een sprintersbal in Madrid. Net als dit jaar waren er twee Vuelta-edities geleden weinig sprinters naar Spanje gekomen. Zoals nu Jakobsen de massasprints uitvecht met Philipsen, was in 2019 Sam Bennett zijn grote tegenstrever. De Ier, toen in dienst van Bora-Hansgrohe, won dat jaar ook twee etappes en werd vier keer tweede – twee keer achter Jakobsen. De Nederlander behaalde twee jaar geleden naast zijn twee etappeoverwinningen slechts één top-10 klassering, een zevende plek in de derde rit.

De kopman van Deceuninck-QuickStep doet het dit jaar beter, want hij werd ook twee keer tweede achter Philipsen. Hoewel op zich een prestatie van formaat voor iemand die tientallen operaties achter de rug heeft, vooral aan het gezicht, was Jakobsen flink teleurgesteld over die twee ereplaatsen. ‘Ik zette beide keren mijn sprint te laat in’, analyseerde hij. ‘Sprinten is kracht, snelheid en timing’, legde hij met het groen weer om de schouders zaterdag uit. ‘Deze keer ging ik op tijd aan en kon ik vol naar de meet sprinten.’

Wanneer je zijn prestaties in beide Vuelta’s vergelijkt en puur kijkt naar de resultaten, is de conclusie dat Fabio Jakobsen beter is dan ooit. Er zijn bovendien de komende twee weken nog drie vlakke etappes te noteren, met evenveel kansen op nog meer ritoverwinningen. De bonus zou het uitrijden van de Vuelta in de groene trui zijn. Daar was Jakobsen in 2019 ver van verwijderd: hij werd twaalfde in het puntenklassement.