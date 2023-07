Fabio Jakobsen moet jacht op etappewinnaar Jasper Philipsen bekopen met valpartij

Een gehavende Fabio Jakobsen komt over de finish in Nogaro. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Weer een massasprint in de Tour en weer wint Jasper Philipsen. ‘Die kunnen we hebben’, had collega-sprinter Fabio Jakobsen nog over de Belg gezegd, dinsdag in de startplaats van de vierde etappe, Dax. ‘Ik heb er momenteel de benen voor.’ De rit zou immers eindigen op een breed racecircuit met een lang recht stuk naar de finish. En niet, zoals maandag, met een volgens de Nederlandse topsprinter gevaarlijke links-rechtsbochtencombinatie – een chicane eigenlijk, vlak voor het einde.

Maar waar in de derde etappe niemand viel, was het uitgerekend Jakobsen die op het circuit van Nogaro op anderhalve kilometer van het einde tegen het asfalt ging nadat Philipsen zijn voorwiel aantikte. Een kleine kilometer later, op het rechte eind, vielen nog drie renners op volle snelheid en daarna nog twee.

Ontgoocheld en beschadigd rolde Jakobsen vele minuten na Philipsen over de streep. Het parcours konden hij en de andere gevallenen dit keer onmogelijk de schuld geven. Wat wel bleek: finishen op een circuit maakt iets los bij wielrenners. De snelheden lagen dinsdag hoger dan normaal. Het illustreert de conclusie van elke discussie over de veiligheid van wielrennen: parcoursbouwers én renners dragen evenveel verantwoordelijkheid.

Half wiel voorsprong

De valpartijen gebeurden allemaal achter de winnende Philipsen die ook de donkergroene puntentrui kreeg uitgereikt. Net als een dag eerder was het Mathieu van der Poel die met een indrukwekkende inspanning ‘zijn’ sprinter van Alpecin-Deceuninck naar de laatste honderd meter van de sprint loodste. Philipsen kreeg nog weerwerk van de Australiër Caleb Ewan, maar won met een half wiel voorsprong.

De vierde etappe draaide dus uit op een massasprint en dat was precies de vurige wens van de Tour-organisatie. In oktober vorig jaar, toen de route van de 110de editie van de Ronde van Frankrijk werd bekendgemaakt, kwamen er acht vlakke ritten uit de bus. Jaren terug had dat acht massasprints betekend. Maar die zekerheid is er niet meer.

Van de 22 deelnemende ploegen is Alpecin-Deceuninck feitelijk de enige die rond een sprinter is gebouwd met als doel om uiteindelijk in Parijs het groen te pakken. Philipsen geldt momenteel als de beste van de wereld in zijn vak. Van der Poel heeft binnen de ploeg een dubbelrol. De Nederlander is de lead-out, de laatste sprintaantrekker van Philipsen. In minder vlakke ritten krijgt Van der Poel de vrijheid om iets te proberen, maar dat is van secundair belang.

Prooi ontsnapt

Alpecin is een sprintersploeg, maar de andere teams vinden dat een te groot risico. Want steeds vaker eindigen vlakke etappes in grote ronden, vooraf aangemerkt als een prooi voor de topsprinters, in een overwinning van een renner die met een groepje anderen al heel vroeg in de wedstrijd is weggereden. ‘Ontsnapt’, in het wielerjargon: ontsnapt aan de greep van het peloton in dit geval.

Dat ploegen niet meer alles laten draaien rond hun sprinters, wil niet zeggen dat ze geen belangstelling hebben voor deelname aan de altijd gevaarlijke massasprint. Liefst achttien teams hebben een sprintspecialist in de gelederen. Voor de organisatie van de Tour betekent dat dat ze vrijwel gegarandeerde massasprints in het parcours moet opnemen. Die ene op de Champs-Élysées is onvoldoende. Daar moet blijkbaar minstens een volledig vlakke rit die eindigt op een circuit bij.

Desondanks: met zoveel concurrentie en tegelijk een steeds grotere kans op het uitblijven van een massasprint, durven ploegen zich niet meer exclusief te richten op het binnenhalen van sprintoverwinningen in de Tour.

Hoe anders was dat twee jaar geleden, toen QuickStep volledig om Mark Cavendish draaide. De ploeg presteerde het om met zes man op kop de laatste kilometer in te gaan. Vier ritzeges voor Cavendish waren het resultaat, waarmee hij op 34 Touretappe-overwinningen kwam, evenveel als Eddy Merckx. De Brit hoopt deze Tour het record te breken.

Geen pure sprintersploeg

Achter een zogenoemde sprinttrein van vijf ‘wagonnetjes’ de laatste kilometer ingaan, zoals zijn ploeg dat in de Tour van 2021 met zoveel succes deed: volgens Jakobsen kan het wel, maar wordt het ‘moeilijker en moeilijker’ nu er zóveel ploegen een sprinter hebben. ‘Misschien lukt het op een rechte aankomst, maar dan moet je wel de mannen ervoor hebben.’ Die heeft Jakobsen niet, althans geen vijf, want Soudal-QuickStep is geen pure sprintersploeg meer. Geeft niet: ‘Drie of twee ploeggenoten vangen net zoveel wind.’

Echte, lange sprinttreinen, die bestaan er volgens zijn eeuwige rivaal, Dylan Groenewegen, eigenlijk niet meer. Hij heeft genoeg aan ‘drie jongens’ die op het eind nog wat overhebben.

Sprinttreinen worden korter, maar er zijn er meer van. Gevolg: grotere hectiek omdat alle achttien ploegen met een sprinter vooraan willen zitten als de voorbereiding voor de sprint begint. ‘Dat gebeurt inmiddels al op 80 kilometer voor het einde’, zegt Jakobsen.

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, stelt Amsterdammer Groenewegen. Zoveel collega’s op volle snelheid voor hem uit, bieden genoeg mogelijkheden. ‘Kun je een beetje slipstreamen.’