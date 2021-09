F1 start hortend en stotend op Zandvoort, maar coureurs zijn lyrisch over ‘episch' circuit

Van de twintig huidige F1-coureurs waren er drie geboren in 1985, toen de koningsklasse Zandvoort voor het laatst aandeed. Geen één droomde toen al van racen: regerend wereldkampioen Lewis Hamilton was net een half jaar oud. De meesten reden wel op de baan in talentenklassen, maar die auto’s zijn onvergelijkbaar met Formule 1-bolides.

Dus waren de eerste rondjes vrijdag voor hen eerder een introductie dan hernieuwde kennismaking. Het gold ook voor veel van de 70.000 fans langs de baan. De meeste kaarten voor de vrijdag waren verkocht via de supermarkt die Verstappen sponsort, waardoor er voornamelijk gezinnen op de tribunes zaten.

70.000 dolenthousiaste fans zagen op de vrije training hun held Max Verstappen zijn rondjes draaien op zijn 'thuiscircuit. Beeld Pro Shots / Michael Potts

Formule 1-tune

Zij hadden de eer om als eerste, rond 10.00 uur, de Formule 1-tune op Zandvoort te horen. Het werd gevolgd door een welkom van de Engelse speaker: ‘Welcome to F1 at Zandvoort. It just sounds right, it just feels right.’ Anderhalf uur later volgde zagen ze een stukje historie met de start van de eerste vrije training en daarmee de officiële terugkeer van de F1.

Die begon veelbelovend. Max Verstappen verliet direct na zijn titelrivaal Lewis Hamilton de garage. Na een paar honderd meter haalde hij de zevenvoudig kampioen buitenom in, door een andere lijn te rijden in de Hugenholtz-kombocht. Alsof hij alvast wilde laten zien aan Hamilton wat er allemaal mogelijk was in de drastische aangepaste haarspeldbocht.

Max Verstappen (Red Bull) rijdt naast Lewis Hamilton (Mercedes) door de Hugenholtzbocht tijdens de eerste ronde van de eerste vrije training op het circuit van Zandvoort. Beeld ANP

Markante bocht

De markante bocht speelde een hoofdrol in de trainingen. Auto’s reden er op tal van verschillende manieren doorheen, zoekend naar de snelste lijn. Zo’n twintig minuten lang hadden ze er in de ochtend de tijd voor, tot de motor in de Aston Martin van Sebastian Vettel het begaf in de Tarzanbocht. Vervolgens stond de auto onder stroom door een fout in de batterij van de hybridemotor en kon hij niet worden aangeraakt.

Pas na bijstand van Aston Martin-monteurs kon de auto worden weggetakeld. Het intermezzo kostte meer dan de helft van het uur aan trainingstijd, op de enige baan waar iedereen dit seizoen juist elke oefenminuut wil benutten.

Tijden zeggen namelijk weinig in trainingen. Alles draait om het ‘afstellen’ van de auto. Oftewel via minieme aanpassingen aan zaken als vleugels of rembalans zoeken naar de snelste manier om het circuit te ronden. De teams gebruiken daarbij als hulpmiddel de bak aan informatie die in voorgaande jaren is verzameld op een circuit. Die gegevens zijn er van Zandvoort nog niet. Het maakt de trainingen deze dagen nog belangrijker. ‘Het wordt een beetje gokken wat het beste is’, zei Verstappen donderdag al, vooruitlopend op zijn eerste meters.

Daar komt bij dat op het snelle, smalle en bochtige Zandvoort het vinden van het juiste ritme cruciaal is, enigszins vergelijkbaar met Monaco. Dat doen coureurs door vooral veel rondjes te rijden en zo de limiet te zoeken.

Hamilton grote verliezer

Vanuit dat oogpunt was Lewis Hamilton de grote verliezer op vrijdag. Na vijf minuten in de tweede vrije training in de middag kreeg hij van zijn team de dringende opdracht zijn Mercedes stil te zetten naast de baan vanwege een motorprobleem. Het leidde tot gejuich over het gehele circuit. De Brit kwam in totaal tot slechts 20 trainingsronden. Ter vergelijking: Max Verstappen reed er 46.

Na Hamiltons pech lag de training nog een keer stil doordat Haas-coureur Mazepin zijn auto in de grindbak stuurde. Verstappen was toen net bezig aan een snelle ronde. ‘Ik kan gewoon geen rondje rijden’, mopperde hij vervolgens over de boordradio.

Verstappen was net bezig aan een snelle ronde toen de vrije training wederom werd stilgelegd. Beeld Klaas Jan van der Weij

Ondanks alle ergernissen over de onderbrekingen waren de reacties vanuit de Formule 1 op de terugkeer op Zandvoort eensgezind positief. Verstappens teambaas Horner was voor het eerst in de badplaats, zei hij. Hij noemde Zandvoort ‘een soort mini-Suzuka’, doelend op het circuit in Japan dat als een van de mooiste en meest uidagende circuits in de Formule 1 wordt beschouwd. Volgens zijn Mercedes-collega Toto Wolff ‘houdt iedereen van dit circuit’.

Lewis Hamilton was ondanks het beperkte aantal rondjes dat hij reed laaiend enthousiast over de baan. ‘Het is episch, echt geweldig. In de Formule 3 was het al geweldig om hier te rijden, maar het is echt gekkenwerk in een Formule 1-auto. De snelheid die we meenemen in bocht zeven (snelle bocht richting Scheivlak, red) is echt enorm.’ Inhalen wordt alleen lastig, ervoer de zevenvoudig kampioen. ‘Want we kunnen waarschijnlijk hier niet dicht achter elkaar rijden.’

Ook Verstappen had zich vermaakt in zijn auto, zei hij na de vrijdagtrainingen. ‘Vooral vanwege al die snelle bochten.’ Net als Hamilton verwacht hij ook alleen weinig inhaalacties in de race. ‘Dus de startpositie zal heel belangrijk zijn. Tot de start van de kwalificatie moeten we daarom nog wat extra snelheid in onze auto zien te vinden.’