F1 krijgt eindelijk zijn eerste Chinese coureur: ‘Hele belangrijke stap voor Chinese autosport’

De aanstaande Formule 1-coureur Guanyu Zhou uit China. Beeld AFP

De 22-jarige Zhou toonde zich dit jaar een begenadigd coureur in de Formule 2 door drie races te winnen. Hij heeft nog altijd zicht op de titel in de hoogste opstapklasse onder de Formule 1. Zhou gold al langer als topkandidaat voor het Alfa Romeo-stoeltje, maar niet enkel op basis van zijn racetalent.

Steun van zijn welgestelde familie en miljoenen aan sponsorgeld uit het Chinese bedrijfsleven zouden de doorslag hebben gegeven. Daarop hintte ook Antonio Giovinazzi, de coureur die zijn F1-plek moet afstaan aan Zhou, in zijn afscheidsbericht op Twitter. De Formule 1 is meedogenloos ‘als geld regeert’, schreef de Italiaan.

De Nederlands-Chinese coureur Ho-Pin Tung vindt de focus op Zhous miljoenen onterecht. ‘In topsport speelt commercie altijd een grote rol. Waren er anderen die, net als hij, dat stoeltje verdienden? Absoluut. Uiteindelijk wordt dan de balans opgemaakt en kan zo’n Chinese achtergrond de doorslag geven’, zegt hij over de telefoon vanuit Hongkong.

Chinese vlag

Voor Zhou kwamen er weinig Chinezen dichter bij de Formule 1 dan Tung, die door Nederlandse pleegouders werd opgevoed in Velp. Zijn Chinese ouders wilden hem zo goed mogelijk laten integreren in de Nederlandse maatschappij. Toen hij eenmaal ging racen, koos hij ervoor dat onder de Chinese vlag te doen.

Zo was Tung in 2003 bij een test voor Williams de eerste Chinees die een F1-auto bestuurde. Verder dan de positie van reserverijder kwam hij niet. In China zijn ze hem niet vergeten. Tung wist al langer van het nieuws rond Zhou, omdat Chinese media het bericht afgelopen weekeinde onder embargo hadden. Die klopten direct aan bij Tung voor interviews.

Zhous F1-entree is volgens Tung ‘een hele belangrijke tweede stap’ voor de Chinese autosport. ‘Want de allereerste Chinese Grand Prix in 2004 was de eerste’, zegt Tung, die uitlegt dat in China autosport nog relatief nieuw is in vergelijking met bijvoorbeeld de VS of Europa.

Hij herinnert zich nog hoe bijzonder zijn Chinese vrienden het tien jaar geleden vonden dat hij reserverijder was in de Formule 1. ‘Ze hoopten dat hun kinderen ook coureur zouden worden. Sommigen van hen karten inmiddels internationaal.’ Zhou trok ook vroeg naar Europa, zegt Tung. ‘Hij was veel van huis en heeft veel offers moeten brengen.’

F1-stoeltje

Het leverde hem uiteindelijk een F1-stoeltje op. In de klasse is hij meer dan welkom. De F1 poogt al decennia Azië te veroveren vanwege de in potentie enorme schare fans. Vanuit dat oogpunt is China de heilige graal; het land is al jaren de grootste automarkt van de wereld en heeft een bloeiende middenklasse. Als de 1,4 miljard Chinezen een coureur hebben om te volgen, zal ze dat alleen maar meer de sport intrekken.

Zhou moet het wel een tijdje volhouden in de klasse voordat hij voor zijn landgenoten kan racen. Vanwege de coronapandemie is de Chinese GP in 2020, 2021 en ook alvast voor 2022 geschrapt. Hij stapt in ieder geval op het goede moment in, denkt Ho-Pin Tung. Volgend jaar zijn de auto’s nagenoeg volledig anders, waardoor hij niet de enige onwennige coureur zal zijn. Daar komt bij dat hij in de Formule 2 ervaring heeft met de grotere, nieuwe banden, wat volgens Tung een groot voordeel is.

Het zou Zhou kunnen leiden naar de volgende mijlpaal voor de Chinese autosport: succes in de koningsklasse. Tung: ‘Want één winkel maakt nog geen winkelstraat. Chinezen zijn wat betreft sportprestaties natuurlijk best verwend. Succes zal belangrijk zijn om de sport echt groot te maken.’