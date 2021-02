F1-coureur Hamilton en Mercedes zijn tot elkaar veroordeeld, maar zeggen dat nog niet hardop

De Brit Lewis Hamilton en Toto Wolff, de teamchef van Mercedes, vieren in november op het circuit van Imola de constructeurstitel voor het Formule 1-team. Beeld Formula 1 via Getty Images

Hamiltons deal eindigde op 31 december. In de maanden daarvoor werd er vooral met deadlines geschoven. Zo vond de zevenvoudig kampioen het vanwege de coronapandemie lang ‘niet gepast’ om te praten over een nieuw megacontract. En in het drukke, ingekorte F1-seizoen, was er volgens de partijen simpelweg niet genoeg tijd om bijeen te komen.

Er wordt volop onderhandeld via Zoom, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff vorige week tegen de Oostenrijkse tv-zender ORF. Heel snel gaat dat niet: in de gesprekken worden er volgens Wolff ‘effectballen’ richting de meeluisterende juristen gegooid.

Wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Maar de gang van zaken verschilt in elk geval met Hamiltons vorige contractverlenging in 2018. Toen waren coureur en teambaas het binnen tien uur eens onder het genot van een pizza in het appartement van Hamilton in Monaco.

Michel van Grunsven, partner bij sportmarketingbureau Triple Double, vindt het niet vreemd dat er nu meer tijd nodig is. ‘Ze hebben allebei een enorme troefkaart’, zegt de sportmarketeer. ‘Mercedes weet dat Hamilton die achtste wereldtitel wil. Dat lukt hem alleen in hun auto. Hamilton weet dat Mercedes geschiedenis wil schrijven en dat hij daar de persoon voor is. Dus wat er nu gebeurt, is een voorbeeld van excellent onderhandelen. Oftewel het sluiten van een deal, waarbij beide partijen straks het gevoel hebben dat ze als winnaar eruit zijn gekomen.’

Lewis Hamilton wint op het circuit van Istanbul zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. Beeld EPA

Daar komt bij dat de situatie aanzienlijk complexer is dan drie jaar geleden. Eind vorig jaar nam het Britse chemiebedrijf Ineos eenderde van de renstal over. Daarmee hebben drie partijen nu evenveel invloed bij Mercedes: Ineos, Mercedes’ moederbedrijf Daimler en Wolff zelf. ‘Dus die hebben ook allemaal wat te zeggen in die onderhandelingen en allemaal hun belangen’, zegt Van Grunsven.

Verder is de wereld door de coronacrisis veranderd. Daimler schrapte gedwongen tienduizenden banen. Vanuit dat perspectief wringt het om Hamilton voor een jaarsalaris van naar verluidt 47 miljoen euro op de loonlijst te houden.

Als laatste staat zowel coureur als team voor een kruispunt. Mercedes won sinds 2014 alle constructeur- en coureurstitels in de koningsklasse. Nooit was een F1-team zo lang zo succesvol. Volgend jaar gaan de regels in de Formule 1 drastisch op de schop, met nagenoeg volledig nieuwe auto’s. Hoe – en vooral met wie – wil het team die nieuwe fase in? De renstal flirtte eerder al met Max Verstappen en heeft ook toptalent George Russell in de gelederen.

Tegelijk is de contractverlenging voor Hamilton een moment om na te denken over zijn toekomst in de sport. Succesvoller kan de Brit nauwelijks worden. Eind vorig jaar werd hij geridderd door koningin Elizabeth.

Maatschappelijke kwesties

De afgelopen jaren gebruikt de 36-jarige Hamilton zijn sport steeds vaker als platform om zich uit te spreken over maatschappelijke kwesties. Vorig jaar liet hij zich nadrukkelijk uit over de anti-racismeprotesten. Het is een rol die hij graag wil houden en verbreden in het laatste deel van zijn F1-loopbaan, zei hij.

‘Dus ik denk dat Lewis ook wat garanties zal willen. Bijvoorbeeld als het gaat om zijn vrijheid buiten de sport. Maar hoe zet je dat in het contract? En wat mag hij dan wel en niet? Daar zal nu over onderhandeld worden, tot in de kleinste details’, zegt sportmarketeer Van Grunsven. Door al die uiteenlopende aspecten denkt hij dat Hamiltons nieuwe deal een van de meest complexe contracten in de geschiedenis van de Formule 1 zal worden.

De contractbeslommeringen van een grootheid als Hamilton zijn overigens niet uniek voor de Formule 1. Race-icoon Ayrton Senna wachtte in 1993 vanwege twijfels over de potentie van zijn auto tot het allerlaatste moment met bijtekenen bij McLaren. Hij koos uiteindelijk voor een deal die per race opzegbaar was.

Zo ver zal het met Hamilton niet komen, verwacht Van Grunsven. ‘Honderd procent zeker komt er een overeenkomst’, zegt hij. ‘Wat betreft salaris kan Ineos bijleggen. Het grootste struikelblok zal de contractduur zijn, denk ik. Mercedes zal korter willen, Hamilton langer.’

Toto Wolff verwacht dat er voor de testdagen in Bahrein van half maart een akkoord is. Dat het onderhandelen lang duurt, is volgens hem niet alarmerend. Wolff: ‘Zo gaat het nou eenmaal met onderhandelingen. Je komt vanuit verschillende hoeken en soms moet je zaken in detail bespreken. Dat kost tijd.’

Ook Hamilton lijkt zich geen zorgen te maken over zijn directe toekomst in de Formule 1. Half januari liet hij na een aantal weken van relatieve stilte op sociale media van zich horen vanaf een besneeuwde bergtop in de VS, waar hij zich op hoogte fit houdt met langlaufen en skiën. Van Grunsven: ‘Ze stralen geen paniek uit en het is de intentie om eruit te komen. Dat is altijd het belangrijkste bij dit soort onderhandelingen. De advocaten zijn in ieder geval de winnaars. Die schrijven genoeg uren.’