Experiment bij FBK Games: knock-outsysteem voor verspringers

Wereldkampioen verspringen Luvo Manyonga. Beeld ANP

Normaal gesproken hebben verspringers in hun wedstrijden zes pogingen om hun beste prestatie neer te zetten. Pas als alle deelnemers al hun pogingen hebben voltooid, is de winnaar bekend. Een winnende sprong kan bij al de eerste poging zijn behaald, in de laatste of ergens tussenin. In de traditionele opzet zit geen climax.

In Hengelo wordt dat anders. Eerst krijgen alle deelnemers drie vrije pogingen, volgens het beproefde recept. Daarna gaan de acht besten door naar de kwartfinales, waarin telkens twee atleten het tegen elkaar opnemen. Dat is de knock-outfase. Het gaat er dan alleen om dat de springer zijn directe tegenstander verslaat om door te gaan naar de halve finale. Hetzelfde procedé geldt om in de finale te komen en de wedstrijd te winnen.

Het is niet ondenkbaar dat een springer in een van de voorrondes de verste afstand van de dag laat noteren, maar zich in de finalerondes laat aftroeven en niet wint. Dat is onbekend terrein voor de verspringers. De ogen van Ellen van Langen, toernooidirecteur van de FBK Games, lichten op als ze erover spreekt. ‘Er ontstaat een heel andere dynamiek.’

Beter boeien

Het idee voor de nieuwe opzet kwam vanuit de internationale atletiekfederatie IAAF, die als zoveel sportbonden op zoek is naar manieren om het moderne sportpubliek beter te boeien. De IAAF wil het knock-outsysteem op den duur in de prestigieuze internationale wedstrijdreeks Diamond League invoeren en zocht naar een toernooi op een niveau lager om het uit te testen. Van Langen, ook betrokken bij de Diamond League, was aanwezig bij de vergadering waar het ter sprake kwam. ‘Ik heb meteen mijn vinger opgestoken.’

Niet helemaal helder is hoe de organisatie ermee om zal gaan als degene die het verste springt, de wedstrijd niet wint. Vooral hoe het prijzengeld moet worden verdeeld is nog de vraag. ‘We moeten in deze fase nog kijken wat eerlijk is’, zegt Van Langen. Het is in ieder geval niet de bedoeling om een atleet die een uitzonderlijke afstand springt met lege handen naar huis te sturen. ‘Atleten moeten fair behandeld worden.’

Positieve reacties

De verspringers zelf hebben over het algemeen positief gereageerd op het experiment, zegt Van Langen. ‘Er is een deel dat zich afvroeg hoe dat precies in zijn werk zal gaan, maar iedereen staat er open voor. Ook de atleten weten dat er iets moet gebeuren om de sport aantrekkelijker te maken.’

Er zijn in ieder geval geen atleten die zich door het plan laten weerhouden om naar Hengelo te komen. Ook de Zuid-Afrikaan Luvo Manyonga, regerend wereldkampioen en winnaar van het zilver bij de Spelen van Rio, laat zich er niet door afschrikken. Hij staat net als vorig jaar op het wedstrijdaffiche en zal het middelpunt zijn voor het slotonderdeel van de FBK Games.