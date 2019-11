Excuusmachine van PSV draait na nieuwe nederlaag bij Willem II op volle toeren

Che Nunnely scoort de 1-0 tegen PSV Beeld ANP Sport

Na alweer een nederlaag, ditmaal bij Willem II (2-1), waaierden de PSV-spelers breed uit over het veld. Breekijzer Mitroglou ging vrolijk zijn shirt ruilen met landgenoot Vrousai van Willem II. De Spaanstalige PSV’ers Gutiérrez en Pereiro spraken achter hun hand met elkaar, want de wereld mocht kennelijk niet weten wat ze zeiden. De Duitsers Schwaab en Baumgartl zochten troost bij een oude kennis van hun vorige club VfB Stuttgart. Andere spelers liepen alleen, met gebogen hoofden.

Denzel Dumfries zei het eerlijk na het zesde duel voor PSV zonder zege: ‘Je gaat nu toch meer naar elkaar kijken.’ Jeroen Zoet zat al een uur gefrustreerd in de spelersbus. De vaste doelman van de voorbije vijf seizoenen maakt dit seizoen te veel fouten had coach Van Bommel hem de vrijdag ervoor verteld en daarom stond Lars Unnerstall onder de lat. Vlak voor het duel kreeg Zoet, wel opgeroepen voor het Nederlands elftal, te horen dat hij ook niet op de reservebank hoefde te zitten. Uit bescherming tegen ‘vervelende camerashots’, legde Van Bommel, later uit. De trainer begreep de drukte verder niet.

Het verbeeldde al met al perfect de eilandjesstructuur die eerder op de middag te zien was bij PSV. Er was best strijdlust, maar juist op de cruciale momenten in de zogeheten hot zones, de dertig meter voor beide doelen, wisten de PSV’ers niet van elkaar wat ze deden. Veel grote kansen creëerde PSV niet. Willem II ook niet, maar wel een paar grote, waar de kleine, rappe rechtsbuiten Ché Nunnely, tot zondag nog zonder goals, tweemaal prima raad mee wist.

Willem II vierde feest, het staat ver boven verwachting zesde. PSV zag de achterstand op Ajax fatale vormen aannemen (11 punten), terwijl ook AZ aan het weglopen is (5 punten). Alleen de jonge PSV’er Gakpo onttrok zich gisteren enigszins aan de onsamenhangende, bangige brei om hem heen door voortdurend initiatief te nemen. De 20-jarige aanvaller schoot een keer op de lat en leidde vijf minuten voor tijd de treffer van invaller Pereiro in.

Om de druk, vooral rustend op de schouders van coach Van Bommel, te verlichten draait de Eindhovense excuusmachine inmiddels op volle toeren. PSV’ers klaagden na afloop over pech, maar Willem II was op de belangrijke momenten net even geconcentreerder, georganiseerder, brutaler en meedogenlozer dan de grote Brabantse buur.

Van Bommel zelf wilde eerder de absentie van de geblesseerde aanvallers Malen en Bergwijn niet opvoeren als reden voor verlies, maar zei nu dat zij ‘dezelfde waarde vertegenwoordigen als Messi en Suárez voor FC Barcelona en Neymar en Mbappé voor PSG’. Daarnaast werd gewezen op de schorsingen voor Viergever, Hendrix en Thomas na rode kaarten. ‘Er zijn verklaarbare oorzaken. Jongens van 17 moeten het nu doen.’

Dat valt mee, er is nog genoeg ervaring. De 25-jarige Bruma (ex-Galatasaray, Real Sociedad en RB Leipzig) speelde laatst prima bij het Portugese elftal, maar bij PSV oogt hij verloren.

Van Bommel stelde aan het begin van het seizoen nog over een betere selectie te kunnen beschikken dan het seizoen ervoor. Toen kon PSV haast tot op het laatst mee met Ajax, dat, kijkend naar de transfergeldbalans, er veel meer op achteruit zou moeten zijn gegaan.

Fel aangemoedigd

Het verweer sloeg nog verder dood aangezien ook Willem II drie basisspelers miste. Bij de fel aangemoedigde tricolores moet de verfijning komen van afdankertjes van Feyenoord (Nieuwkoop, Nelom), Ajax (Nunnely) en enkele Duitse clubs. Linksbuiten Köhlert kwam zelfs bij HSV, spelend op het tweede niveau, niet aan de bak, maar leidde gistermiddag beide treffers in.

‘Het was echt een kutblok, met blessures en rode kaarten,’ sprak Schwaab na afloop over de voorbije periode. Ja, een topclub als PSV moet tegen Willem II, LASK Linz (0-0 en 4-1 verlies), Sparta (2-2), FC Utrecht (3-0) en AZ (4-0) veel beter voor de dag kunnen komen, beaamde de ervaren PSV-verdediger. ‘Je zoekt naar een verklaring. Dan kom je daarop terug. Maar het mag geen excuus zijn. We moeten een niveau halen dat voldoende moet zijn om te winnen. Vandaag hebben we niet genoeg kansen gecreëerd.’

Schwaab, afgelopen donderdag tegen LASK Linz betrokken bij drie tegengoals, voelt de druk toenemen. ‘Wij allemaal. De trainer bereidt ons elke keer goed voor, aan hem ligt het niet. Wij moeten het op het veld laten zien.’

Van Bommel zelf nam na afloop uitgebreid de tijd om een verklaring te geven. Zoals hij een dag eerder al deed tegen een afvaardiging van verontruste fans.

‘Het is de eerste keer voor mij in deze situatie. Maar ik heb passie en strijd gezien vandaag. Als de inzet er niet is en je speelt met je vaste elftal dan maak ik me grote zorgen. Nu ook hè, dit is niet zoals het hoort. Maar ik ga echt niet opgeven.’