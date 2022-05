Excelsior promoveert na surrealistisch duel met beschamende ontknoping in Den Haag

Excelsior-doelman Stijn van Gassel gaat op zoek naar een uitgang nadat hij de laatste strafschop ADO heeft gestopt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Excelsior promoveert dus naar de eredivisie. Schandalig is het gedrag deze zondag van veelal jongere, in zwart geklede ADO-supporters, die na de nederlaag het veld bestormen, omdat Excelsior na de 4-4 (en 1-1 eerder in Rotterdam) de strafschoppen beter neemt. Ze bedreigen de integriteit van de sporters op het veld en schieten vuurwerk in het vak van de feestende Excelsior-supporters. Ze worden na korte tijd verjaagd door de ME. Anders was het helemaal verkeerd afgelopen.

De ontknoping is puur surrealisme, een apotheose van het seizoen zoals apotheoses zelden te aanschouwen zijn. ADO Den Haag - Excelsior ging van 3-0 naar 3-3, en in de verlenging naar 4-3 en 4-4. En toen die achttien strafschoppen, de laatste van ADO gemist door Amofa.

Alles, echt alles kan gebeuren, met het wangedrag als voorspelbaar gevolg. Supporters van ADO staan al na minder dan negentig minuten aan de zijlijn om na één jaar eerste divisie hun promotie te vieren, als de 3-3 valt in extremis, omdat ADO drie doelpunten weggeeft in het laatste kwartier, het zogenoemde Haags kwartiertje nota bene. Het kwartier dat onvermoede krachten dient los te maken, maar niet bij de tegenstander.

‘Alle supporters moeten terug op hun stoel, voordat de wedstrijd weer begint. Dus niet achter de boarding blijven staan, nee, terug op de stoel’, vraagt de omroeper vóór het begin van de verlenging, als de Haagse euforie is verdwenen als de zon achter de duinen. En dan, als iedereen weer zit en zijn tweede adem heeft gevonden om ADO nog één keer aan te vuren, is daar invaller Sacha Komljenovic, 19 jaar, rap, geboren in Zoetermeer als zoon van een Servische vader en een Russische moeder: 4-3. ADO naar de eredivisie? Nee, toch niet. In de tweede verlenging kopt El Yaakoubi 4-4 binnen. Pingels.

Het leek zo simpel te zijn voor ADO. Als topschutter Thomas Verheydt in de 37ste minuut de bal steenhard inkopt, tillen de mensen op de tribune zichzelf als het ware op. Mentaal met name. Opluchting en vreugde vermengen zich tot een onweerstaanbare cocktail, tot een wilde dans van bijna vijftienduizend mensen.

‘Ongelooflijk’, prevelt een oudere man, terwijl hij zijn trui optilt en zijn T-shirt laat zien. ADO = favoriet. Verheydt laat zich na zijn doelpunt voorover vallen en kust de grond, de Haagse grond, de aarde uit de stad waar hij is geboren en getogen, waar hij nu voor een tribune met vrienden en bekenden denkt te promoveren naar de eredivisie. Als het kort na rust 3-0 staat, lijkt alles beslist.

Onvoorspelbaar

Maar dan tovert het voetbal zijn onwaarschijnlijke aantrekkingskracht tevoorschijn, zijn onvoorspelbaarheid. De ene ploeg is geslagen, officieus dan. Het uitspelen van de wedstrijd lijkt een formaliteit. Maar dan: domme rode kaart ADO voor Asante. Doelpuntje tegen. Kan, niet zo erg. Even uitkijken. En dan gaat het faliekant mis. Het zijn bizarre taferelen, met de 3-3 van topschutter Dallinga in de 93ste minuut, terwijl de supporters van Midden-Noord al aan de rand van het veld staan voor het laatste modeverschijnsel in het voetbal: de wedergeboorte van de veldbestorming, als teken van anarchie die symbool staat voor het voetbal dit seizoen.

Van 3-0 naar 3-3, en dan krijgt Excelsior ook een rode kaart, voor de al vervangen Chacon, waardoor een ander naar de kant moet. ADO is lange tijd veel te sterk voor Excelsior, dat bij 0-0 een strafschop mist, waarna scheidsrechter Makkelie de wedstrijd voor tien minuten staakt, omdat de assistent-grensrechter een leeg flesje Jägermeister op zijn hoofd krijgt. Het is te gek voor woorden, een voorteken voor de rest van de avond. Na de onderbreking is ADO oppermachtig. Tot de ineenstorting.

Meteen na de doelpunten van ADO knalt het officieuze volkslied uit de speakers: oh oh Den Haag galmt dan door het geelgroene gekkenhuis, met duizenden gele en groene T-shirts op de tribunes. Voor de aftrap is het publiek al opgehitst met herrie, zoals dat gaat tegenwoordig. En als iedereen dan helemaal strak staat van de adrenaline, van drank en drugs ook, zijn daar de verbaasde reacties op wangedrag.

Het stadion is voor het eerst in elf jaar uitverkocht. Op een spandoek staat: ‘Waar waren jullie tegen Helmond en Oss?’ Ze zijn er nu, allemaal, en ze zien drie uur van alles en nog wat, van topamusement tot beschamende taferelen. Maar Excelsior promoveert, na Volendam en Emmen. PEC Zwolle, Willem II en Heracles zijn gedegradeerd. Drie kunstgrasvelden erbij, één eraf. Ook dat.