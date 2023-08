Excelsior geniet optimaal van gelijkspel tegen wisselvallig Ajax

Ajax-aanvoerder Bergwijn baalt na, nu al, het eerste puntverlies. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Die van Ajax lieten zich op het kunstgras zakken na afloop, de mannen van Excelsior liepen een trotse ereronde. Kort voor en kort na rust zette Excelsior het spelverloop op zijn kop, op zo’n middag die ze nog lang zal heugen op Woudestein, waar bescheidenheid de norm is, waar nieuwe spelers zich vaak als onbekenden melden, maar na korte tijd niet bepaald meer onbemind zijn. Ze stelen de harten van de aanhang met misschien onvermoede kwaliteiten, en met volledige inzet.

Het applaus van het thuispubliek was ruimhartig, van trainer Marinus Dijkhuizen ook, na de fraaie 1-1 van de thuisploeg kort voor rust, vooral dankzij de technische vaardigheid van Arthur Zagré. De Fransman draaide eerst een paar keer schitterend om zijn as en gaf uiteindelijk ook de voorzet op rechtsachter Siebe Horemans, die met een strakke schuiver scoorde. Linksbuiten Steven Bergwijn was wel heel ver van Horemans verwijderd en doelman Jay Gorter probeerde met de voeten te redden, waar dat met de handen vermoedelijk handiger was geweest.

Kort na rust ging de stemming van enthousiast op de tribunes over in euforisch, toen de vorige week bewierookte Jakov Medic op zijn dooie akkertje dacht te kunnen verdedigen en daarop met een paniekerige trap de voet raakte van Lazaros Lamprou, waarna spits Nikolas Agrafiotis de bal met links in de touwen joeg. ‘Ga staan voor Excelsior’, zongen de jongeren achter het doel.

Ajax-selectie nog niet rond

De twee Rotterdamse doelpunten ontstonden na dramatisch verdedigen van Ajax, maar waren ook de beloning voor het lef van Excelsior, dat vorige week bij de ouverture had gewonnen bij NEC en een stootje kan verdragen op de ranglijst. Ajax is in opbouw, maar goed, dat is Excelsior ook, want ook in Kralingen vertrekt elk jaar een regiment spelers.

Zie directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax vooraf in de kleine ruimte van Excelsior met de twee nieuwste aankopen, spits Chuba Akpom en rechtsachter Anton Gaaei, die alvast waren komen kijken. Nog een paar verdedigers zullen de rangen versterken: Josip Sutalo, een soort gebed zonder einde qua hoe lang het duurt. Ajax is ook in de markt voor Gaston Avila, een Argentijn van Antwerp.

Het is een op zijn minst apart aankoopbeleid, zo van alles een beetje, en laat ook. Ajax had gehoopt de op papier vrij eenvoudige eerste duels van de competitie goed door te komen, maar zaterdag zijn dus de eerste punten verloren. In het bijna volledig op het buitenland gerichte aankoopbeleid valt weinig lijn te ontdekken, al doet een aantal nieuwelingen het aardig.

Weinig tempo, veel kansen

Ajax beschikt in elk geval over spelplezier en werklust. Kwaliteit en samenhang zullen moeten groeien. Het tempo is ook te laag. Het aantal misverstanden is legio. Scherp verdedigen en het benutten van kansen zijn nog geen specialiteiten. Snelheid voorin was er wel zaterdag, met Mohammed Kudus aanvankelijk op 10 in plaats van de vorige week matige Kenneth Taylor en Davy Klaassen, al is het goed mogelijk dat Kudus zijn laatste duel voor Ajax speelde. West Ham United wil hem graag kopen, voor heel veel geld.

Dan was daar het debuut in de basisploeg van de jonge Portugees Carlos Borges, die de naam van zijn moeder Forbs op het shirt heeft laten drukken. Forbs is supersnel en redelijk behendig, hoewel het allemaal wat licht oogt, en wat opportunistisch. Hij ontfutselde wel de bal van centrale verdediger Serano Seymor, en stelde Brian Brobbey in staat 0-1 te maken, een doelpunt dat Brobbey nodig had omdat het imago van misser van kansen alweer aan hem kleefde.

Middenvelder Benjamin Tahirovic gaf even later een schitterende pass op Brobbey voor 0-2, maar de spits stond net buitenspel. Een tweede doelpunt had de spanning vroeg kunnen temperen, maar in plaats daarvan incasseerde Ajax twee treffers en moest het vol op jacht naar in elk geval een punt. Invaller Davy Klaassen scoorde fraai, door voor zijn tegenstander te komen na een voorzet van Kudus. Het duel was open in de slotfase. Qua kansen had Ajax ruimschoots kunnen winnen, maar Excelsior verdiende het punt, alleen al om zijn spelopvatting.