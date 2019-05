Excelsior degradeert uit eredivisie na gelijkspel tegen RKC Waalwijk

De nummer zestien van de eredivisie bleef in de return op eigen veld op 1-1 steken tegen tien Brabanders. RKC had de thuiswedstrijd met 2-1 gewonnen. De nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie speelt in de finale tegen Go Ahead Eagles, dat FC Den Bosch uitschakelde. De winnaar van het afsluitende tweeluik promoveert, met kampioen FC Twente, naar de eredivisie.

Stijn Spierings bracht RKC in de 38ste minuut met een fraaie kopbal op voorsprong. Elias Már Ómarsson zorgde kort na de rust voor de gelijkmaker. Een verlenging kon Excelsior daarna niet afdwingen, ook niet nadat Spierings vanwege zijn tweede gele kaart in de zeventigste minuut naar de kant moest.

Voor Excelsior is het de achtste degradatie uit de eredivisie. De laatste keer was in 2012.